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Bez vody to nepôjde….

V Medzibodroží máme rozsiahly vodohospodársky systém s desiatkami kilometrov odvodňovacích kanálov, upravených tokov, mŕtvych ramien, mokradí a ďalších vodných plôch. Lenže podmienky sa menia. Nebojujeme už iba s tým, ako dostať prebytočnú vodu z krajiny, ale čoraz viac s jej nedostatkom. Mŕtve ramená a mokrade vysychajú, klesajú hladiny vodných plôch a miznú podmienky pre rastliny aj živočíchy. Flóra, fauna a poľnohospodári trpia.

Musíme sa zamyslieť a aplikovať opatrenia a spôsob hospodárenia s vodou, ktoré vodu v krajine udržia, nie ju iba čo najrýchlejšie odvedú. Somotorský kanál a ďalšie kanály nemusíme vnímať iba ako prostriedok na odvádzanie vody. Je čas premýšľať, ako túto infraštruktúru prispôsobiť podmienkam, v ktorých dnes žijeme.

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Keď príde voda v období, keď je vlahy dostatok (zima, jar), mali by sme ju čo najviac zadržať v krajine, spomaliť jej odtok a udržať ju v mŕtvych ramenách, mokradiach a vodných plochách.

Dať jej čas vsiaknuť do pôdy a dopĺňať zásoby podzemnej vody.

A potom ju v období sucha, tam, kde to prírodné a vodohospodárske podmienky umožnia, rozumne využiť.

Existujúca sústava má stále aj protipovodňovú funkciu.

Dnes už vieme, že nás čakajú častejšie a dlhšie obdobia horúčav a sucha. Musíme tomu prispôsobiť aj spôsob, akým hospodárime s vodou, lebo to na konci dňa pocítime všetci.

Či už na peňaženkách, v suchých studniach a záhradách, alebo pri obyčajnom otočení našich vodovodných kohútikov.

Voda je pre Medzibodrožie život. A jej zadržiavanie je investíciou do budúcnosti nášho regiónu.

Žeby dobre bolo💛💙

#38

🇭🇺

Víz nélkül nem fog menni…

A Bodrogközben kiterjedt vízgazdálkodási rendszerrel rendelkezünk, amely több tíz kilométernyi belvízelvezető csatornából, szabályozott vízfolyásokból, holtágakból és egyéb vízfelületekből áll. Csakhogy a körülmények változnak. Már nem csupán azzal küzdünk, hogyan vezessük el a fölösleges vizet a tájról, hanem egyre inkább a vízhiánnyal is. A holtágak és a vizes élőhelyek kiszáradtak. A növényvilág, az állatvilág és a gazdálkodók egyaránt szenvednek.

El kell gondolkodnunk, és olyan intézkedéseket, valamint vízgazdálkodási módszereket kell alkalmaznunk, amelyek a vizet a tájban tartják, nem pedig csupán a lehető leggyorsabban elvezetik. A Szomotori-csatornára és a többi csatornára nem kell kizárólag a vízelvezetés eszközeként tekintenünk. Ideje elgondolkodni azon, hogyan igazíthatjuk ezt az infrastruktúrát azokhoz a körülményekhez, amelyek között ma élünk.

Amikor elegendő a csapadék és a talajnedvesség (télen, tavasszal), a lehető legtöbb vizet vissza kellene tartanunk a tájban, lassítanunk kellene a lefolyását, és meg kellene őriznünk a holtágakban, a vizes élőhelyeken és a vízfelületeken.

Időt kell adnunk neki, hogy beszivárogjon a talajba, és feltöltse a felszín alatti vízkészleteket.

Majd a száraz időszakban, ott, ahol ezt a természeti és a vízgazdálkodási feltételek lehetővé teszik, ésszerűen felhasználni.

A meglévő rendszernek továbbra is fontos árvízvédelmi szerepe van.

Ma már tudjuk, hogy egyre gyakoribb és hosszabb hőhullámokra és aszályos időszakokra kell számítanunk. Ehhez kell igazítanunk azt is, ahogyan a vízzel gazdálkodunk, mert ennek a végén mindannyian megérezzük a hatását.

Akár a pénztárcánkon, a kiszáradó kutakon és kerteken keresztül, akár akkor, amikor egyszerűen csak megnyitjuk a vízcsapunkat.

A víz a Bodrogköz számára maga az élet. A víz visszatartása pedig a régiónk jövőjébe való befektetés.

Žeby dobre bolo💛💙

#38