nedeľa, 13. september, 2026 |  Meniny má Ctibor
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
13. sep 2026 o 13:04
Prečítané: 1x

VODA NAD ZLATO

Medzibodrožie vysychá. Mesiace bez dažďa a chýbajúce vodozadržné opatrenia ohrozujú úrodu aj ceny potravín. V obchodoch za to zaplatíme my všetci. Vláda, budíček!

Marcel Stropkay
Marcel Stropkay Bloger
VODA NAD ZLATO
Sucho (Zdroj: Marcel Stropkay )
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Voda nad zlato

Medzibodrožie patrí medzi naše najteplejšie oblasti. Máme tu veľa slnečných dní a zároveň patríme k oblastiam s najnižším úhrnom zrážok.

Okrem toho sme poľnohospodársky významný región, ktorý je však čoraz viac vystavený nedostatku vody.

Tento rok je sucho mimoriadne výrazné. Už približne sedem mesiacov poriadne nepršalo. Krajina je vysušená a voda, ktorá tu kedysi bola prirodzenou súčasťou prostredia, postupne mizne.

Nemáme dostatočne efektívne a dostačujúce vodozadržiavajúce opatrenia. Zrážky, ktoré môžeme očakávať počas jesene, zimy a jari, pritom nevieme v krajine efektívne zadržať. Voda rýchlo odtečie a v čase, keď ju potrebujeme najviac, nám chýba.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Hladina podzemnej vody dramaticky klesá. Vysychajú aj dospelé ovocné stromy, ktoré by za bežných podmienok zvládli aj dlhšie obdobie bez dažďa. Miznú mŕtve ramená, vysychajú studne na dvoroch aj zavlažovacie kanály.

A to by nás malo zaujímať všetkých.

Ak bude budúci rok z hľadiska teplôt a sucha podobný tomu tohtoročnému, následky môžu byť ešte horšie. Najviac ich pocíti poľnohospodárstvo. Už tento rok je situácia veľmi náročná. Mnohé plodiny bolo potrebné siať opakovane, pretože po vysiatí nemali dostatok vlahy na vzídenie. Úroda kukurice je podľa dostupných odhadov nižšia približne o 30 percent.

SkryťVypnúť reklamu

Menej vypestovaných plodín znamená vyššie ceny. Poľnohospodárom zároveň rastú náklady, okrem iného aj na zavlažovanie.

To všetko sa napokon premietne do cien potravín.

V konečnom dôsledku to zaplatí spotrebiteľ. Obyčajný človek, ktorý už dnes cíti rastúce ceny potravín na svojej peňaženke.

Voda preto nie je len otázkou životného prostredia. Je otázkou poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti.

Fráza „Voda nad zlato“ sa tak ľahko môže stať realitou nielen v Medzibodroží a na celom juhu Slovenska.

SkryťVypnúť reklamu

Je päť minút po dvanástej!

Centrálna vláda, budíček!

Marcel Stropkay

Marcel Stropkay
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  5
    •  | 
  • Páči sa:  74x

Som študent práva na Právnickej fakulte UPJŠ so silným záujmom o spoločenské dianie, politiku a právny štát. Aktívne sa venujem témam ekológie, životného prostredia a práv menšín. Skúsenosti som nadobudol aj počas dlhodobého pôsobenia v charitatívnej činnosti, najmä v rómskej komunite, kde som sa naučil vnímať problémy ľudí z prvej línie. Píšem s cieľom otvárať dôležité spoločenské otázky a hľadať riešenia. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Karol Galek

Karol Galek

130 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

126 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,249 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu