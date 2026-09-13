Voda nad zlato
Medzibodrožie patrí medzi naše najteplejšie oblasti. Máme tu veľa slnečných dní a zároveň patríme k oblastiam s najnižším úhrnom zrážok.
Okrem toho sme poľnohospodársky významný región, ktorý je však čoraz viac vystavený nedostatku vody.
Tento rok je sucho mimoriadne výrazné. Už približne sedem mesiacov poriadne nepršalo. Krajina je vysušená a voda, ktorá tu kedysi bola prirodzenou súčasťou prostredia, postupne mizne.
Nemáme dostatočne efektívne a dostačujúce vodozadržiavajúce opatrenia. Zrážky, ktoré môžeme očakávať počas jesene, zimy a jari, pritom nevieme v krajine efektívne zadržať. Voda rýchlo odtečie a v čase, keď ju potrebujeme najviac, nám chýba.
Hladina podzemnej vody dramaticky klesá. Vysychajú aj dospelé ovocné stromy, ktoré by za bežných podmienok zvládli aj dlhšie obdobie bez dažďa. Miznú mŕtve ramená, vysychajú studne na dvoroch aj zavlažovacie kanály.
A to by nás malo zaujímať všetkých.
Ak bude budúci rok z hľadiska teplôt a sucha podobný tomu tohtoročnému, následky môžu byť ešte horšie. Najviac ich pocíti poľnohospodárstvo. Už tento rok je situácia veľmi náročná. Mnohé plodiny bolo potrebné siať opakovane, pretože po vysiatí nemali dostatok vlahy na vzídenie. Úroda kukurice je podľa dostupných odhadov nižšia približne o 30 percent.
Menej vypestovaných plodín znamená vyššie ceny. Poľnohospodárom zároveň rastú náklady, okrem iného aj na zavlažovanie.
To všetko sa napokon premietne do cien potravín.
V konečnom dôsledku to zaplatí spotrebiteľ. Obyčajný človek, ktorý už dnes cíti rastúce ceny potravín na svojej peňaženke.
Voda preto nie je len otázkou životného prostredia. Je otázkou poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti.
Fráza „Voda nad zlato“ sa tak ľahko môže stať realitou nielen v Medzibodroží a na celom juhu Slovenska.
Je päť minút po dvanástej!
Centrálna vláda, budíček!