Kým je človek mladý, zdravý a výkonný, ľahko uverí ilúzii, že si vystačí sám a Boha nepotrebuje. Keď sa darí, svet leží pri nohách a vlastná sila sa zdá neobmedzená. Skutočný zlom prichádza až vo chvíli, keď táto sebestačnosť narazí na svoje hranice – v chorobe, hlbokom vyčerpaní či odkázanosti na pomoc druhých. „Veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17, 28), no túto pravdu si naplno pripustíme často až vtedy, keď nám ubúdajú vlastné sily a padajú masky hrdinstva.
V hĺbke každého srdca však aj tak neustále tlie hlad po Stvoriteľovi. „Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu: kedyže už prídem a uzriem Božiu tvár? Dňom i nocou sú mi chlebom slzy, keď mi vravia deň čo deň: ‚Kde je tvoj Boh?‘“ (Ž 42, 2–4). Svätý Augustín tento vnútorný smäd vyjadril slovami:
„Ak hľadáš Boha, hľadaj ho v láske, lebo Boh je láska.“ Túto túžbu nedokáže natrvalo utíšiť žiaden úspech, no rovnako ju nedokáže zničiť ani najhlbšia rana od ľudí. Sklamanie zo spoločenstva či necitlivosť kňaza dokážu človeka vyhnať z kostolných lavíc a zavrieť dvere pred Cirkvou, no neumlčia jeho volanie po Bohu. Túžba po Stvoriteľovi je totiž silnejšia než akékoľvek ľudské zlyhanie.
Do tohto ticha, únavy a sklamaní Boh vstupuje potichu – „nie v burácaní, ale v šepote jemného vánku“ (porov. 1 Kr 19, 12). Priblížiť sa k nemu však neznamená uniknúť pred realitou bolesti. Kto chce Boha skutočne objať, nemôže zostať v bezpečnej vzdialenosti: ak chceš objať Ježiša na kríži, musíš počítať s tým, že si poraníš hlavu o trňovú korunu. Tŕnie nepochopenia, ľudských pádov i vlastnej bezmocnosti pichá a bolí, no práve v tomto objatí sa láme tvrdosť srdca a začína sa skutočné uzdravenie.
Boh mení ľudský osud tak, že uprostred našej krehkosti rodí novú silu: „Moja milosť ti stačí, lebo moja sila sa dokonale prejavuje v slabosti“ (2 Kor 12, 9). Návrat k Bohu neznamená vždy vymazanie minulosti ani okamžité uzdravenie tela. Jazvy môžu zostať, no prestávajú ničiť. Zostáva tichá nádej a pokoj, ktorý nevezme žiadna choroba ani ľudská rana – hlboká istota, že ten, po kom duša celý život túžila, ju už nikdy nepustí z rúk.