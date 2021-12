Ako využije anakonda v dažďovom pralese poukážku na kúpu bicykla

500 eurová poukážka na wellnes, masáž, lyžiarsky lístok, či obed v peknej reštaurácii môže vyzerať ako motivácia pre to, aby sa dal niekto zaočkovať iba z jedného uhla. Úhylného (teda úchylného).

Viem si teoreticky predstaviť, že mladý, zdravý mestský človek s drahým mobilom a dostatočným penzom voľného času by si zobral "borisovku" potom, ako sa dal zaočkovať, s rovnakým pocitom ako darca krvi gastrolístok. "Alebo miniem, alebo neminiem", "niekde mi to vezmú, niekde nevezmú".

Spomenul by si, že kedysi boli "dankovky" - rekreačné poukazy, s ktorými bolo toľko problémov zo strany zamestnávateľov aj tých čo ich mali využívať, že sa o nich začalo veľmi nahlas mlčať, podobne, ako sa keď boli aktuálne hovorilo, že je to úplne blbá a nadbytočná administratíva.



Čo si však neviem predstaviť, ako využije takýto poukaz dôchodca, hlavne z tej časti dôchodcov, čo ešte nie sú zaočkovaní.

Videli ti, čo to vymysleli niekedy slovenského dôchodcu???? Niekoho z malého mesta, či z dediny, niekoho, kto žije sám, pretože deti má v meste alebo v zahraničí, ktorý chodí alebo do krčmy alebo do kostola, nikam necestuje - práve preto ani nešiel do mesta sa dať zaočkovať a musí sa starať o to, aby mal čím kúriť a vyšiel z penzie, ktorá nie je ani tých 500, čo mu chce Matovič "motivačne" dať.

Ano, motivačne dostane možnosť stiahnuť si appku do mobilu....ahá, mobil nemá, no tak mu to vytlačíme na papier... a vyrazí do sveta minúť svoju päťstovku. Tak to určiteeeeee....

Videli ti, čo to vymysleli chorých ľudí, napríklad v domove dôchodcov alebo v hospici, kde sú všetci zaočkovaní, ak mali šťastie a prišla k nim výjazdovka? Naozaj to pre nich nie je hrubý cynizmus "motivovať" niekoho, kto sa dostane leda do záhrady na vozíku poukážkou na gastro a wellnes?



Tento nezmysel má aj druhú stranu - údajnú pomoc hotelom, reštauráciám, posilovniam. Do posilovne príde zdravý nabudený osvalený dôchodca, ktorý chce minúť svoju "borisovku". Za predpokladu, že posilovňa má funkčné prepojenie na príslušnú organizáciu, ktorá bude z virtuálnej päťstovky tie jeho návštevy posilovne sťahovať a vyplácať mu ich. Nemá? Nuž smolaaaaa....tak ako v lete v Grécku, reštaurácia, ktorá nemala čítačku covidpasov nemohla obsluhovať hostí, takže zbytočne mali otvorené, všetci šli do McDonaldu, kde si mohli sadnúť. Toooľká pomoc...



"Päťstovky" sú ďalší nezmysel, ktorý skoro nikomu nepomôže, nijak nezvýši zaočkovanosť, len si "trochu" uhryznú "naši ľudia" zo štátnej kasy. Z mojich, tvojich, našich daní, keď nie je na dofinancovanie zdravotníctva, na školstvo a vo všeobecnosti na vôbec nič, okrem na testy, teda ak ich Sulík objedná.



V brazílskom daźďovom pralese visí plagát: Pre všetky hady ponúkame poukážky na bicykle. Ani tie anakondy neprilezú....