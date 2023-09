Čo odhalí opona po zdvihnutí predvolebného cirkusu ?

Voľby klopú na dvere a pomaly sa dvíha opona predvolebného cirkusu. Cirkusanti ešte stále hrajú svoje úlohy a my občania si stále myslíme, že rozhodujeme o pointe tejto hry.

Ale režisér(i) tejto hry ( nie sú to naši cirkusanti politici ) už pointu poznajú.

NAŠI ľudia píšu a režírujú túto hru už dlho. My, občania, sme mali jedinečnú šancu zmeniť túto hru. V predchádzajúcich voľbách sme dali cirkusantom do rúk moc. Veľkú moc. Parlamentnú väčšinu.

Ale naši herci, cirkusanti sa rozhodli, že nebudú hrať hru, do ktorej sme ich obsadili, ale svoju hru. Jedni hrali hru " Kto má väčšieho", druhí sa hrali na mŕtveho chrobáka a tretí využívali bezvládie na svoje hry. Výsledok sa dostavil pomerne rýchlo. Šanca na zmenu sa odkladá na neurčito.

Alebo si myslíte, že my, občania, môžeme ešte niečo zmeniť ?

Trocha matematiky :

Podľa kariet, ktoré rozdali NAŠI ľudia, to zatiaľ vyzerá tak, že ak by Smer skladal vládu s Hlasom a SNS, mali by 79 kresiel, na zostavenie vlády potrebujú aspoň 76. A v zálohe je ešte SmerOdina a Republika. Všetci títo fešáci majú aj silný motív, plné korytá.

Ak by vládu skladalo Progresívne Slovensko, tak koalícia s Hlasom, KDH a SaS by mala 84 mandátov. Na prvý pohľad jasná voľba, ALE Hlas nemá čo stratiť a môže si vybrať. Pele trochu podvihol oponu :

Hovoríme jasne, že nevstúpime do vlády, ktorá nezavedie skutočný dôchodok (asi ten vianočný), ktorá odmietne silný štát v strategických podnikoch, aj pri riešení cien potravín. A nevstúpime ani do vlády, ktorá odmietne plán na odstránenie extrémnych regionálnych rozdielov,"

Teraz pridáme trocha logiky, a výsledok je zrejmý. Alebo si viete predstaviť ako sa títo štyria fešáci na niečom dohodnú ? Čo by ich mohlo spojiť, keď každý má inú predstavu o Slovensku ? Tomu môžu veriť len skalní voliči KDH...

NAŠICH ľudí výsledok volieb určite poteší a otázkou je, koľko mäsa zostane na kosti pre ľudí potom, keď sa NAŠI nažerú...