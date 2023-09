Dá sa ešte poraziť Fico ?

Voľby klopú na dvere a pre slušných ľudí to nevyzerá dobre. Trúfnem si povedať, že keď sa veľmi rýchlo neudeje niečo veľké, tak nás čaká znova Ficovláda. Ak o tom niekto pochybuje, mal by sa zobudiť. Rovnako ako všetky strany, ktorým nejde len o miesto pri koryte, ale predovšetkým o dobro ľudí, ktorí na Slovensku žijú. Dobro všetkých ľudí, nielen tých NAŠICH.

Musia prestať bojovať medzi sebou a udrieť na zlo, ktoré hrozí Slovensku. Ukázať slušným ľudom ( verím, že ich je na Slovensku ešte dosť ), čo nás čaká, keď sa Fico vráti k moci.

Za tie 3 roky sme mali možnosť vidieť, ako hlboko je na Slovensku zakorenená korupcia a ako vysoko siaha. NAKA v rámci tých všelijakých Očistcov, Búrok, Dobytkárov, Božích mlynov, Judášov a ďalších ukázala ako funguje systém rozkrádania štátneho majetku. Nášho majetku. Naši ľudia využívali skorumpovaných politkov a dojili tento štát všade. Kradlo sa ( možno aj kradne ) v eurofondoch, poľnohospodárstve, zdravotníctve, školstve, železniciach, výstavbe diaľníc.... Všade kde boli štátne ( naše ) peniaze sa prisali paraziti, ktorí ich vysávali. To, čo sa zatiaľ odhalilo, je len vrcholček ľadovca. To, čo ešte nevyplávalo na povrch je oveľa, oveľa váčšie. Na rozkrádanie štátu boli vytvorené schémy a systém, ktorý zabezpečoval ( zabezpečuje ?) finančné toky tým správnym Smerom. K NAŠIM ľuďom prúdili ( prúdia ) obrovské peniaze. Peniaze, za ktoré sme mohli mať kilometre diaľních a ciest, moderné nemocnice, školy, škôlky, ale aj vyššie dôchodky alebo platy. Slovensko by sa približovalo k vyspelej Európe a ľuďom by sa na Slovensku lepšie žilo. Mladí by neutekali, starí by sa nebáli, čo s nimi bude a tí, ktorí pracujú by mohli žiť a nie len živoriť.

Ale niekomu sa darilo ( a stále ešte darí ) veľmi dobre. NAŠI ľudi neživoria, ich majetky rastú a užívajú si so svojimi vyplastikovanými zlatokopkami luxusné vily, lietadlá, jachty, autá ale aj hodinky, alebo kabelky v hodnote niekoľkoročného platu pracujúceho človeka. U NAŠICH ľudí skončili naše peniaze, dialnice, cesty, nemocnice.... U NAŠICH ľudí skončili naše podpriemerné platy a dôchodky.

Dá sa s tým niečo urobiť ?

Určite. Stači aby sme nedovolili návrat ZLA. Stačí zabrániť tým, ktorí umožnili vytvoriť tento skorumpovaný systém, aby sa znovu dostali k moci. Odstrihnúť figúrky oligarchov od moci a dať šancu tým, ktorí to myslia s ľuďmi dobre. Všetkými ľuďmi, nie len NAŠIMI.

Jeden smutno známy politik ukázal cestu, ako sa dá zastaviť ZLO. Zmatkovič a jeho známe video o Počiatkovej vile dokázali poraziť Fica. Ukázal len jednoho darebáka a jednu vilu. A VYHRAL voľby.

Dnes už boli odhalené desiatky darebákov. A tých víl a jácht sú len na Jadrane desiatky. Koľko ich je na Floride, vo Francii, ale aj v Ázii a po celom svete nevie nikto. Len NAŠI ľudia vedia kde skončili naše peniaze.

Prečo sa strany a straničky bijú medzi sebou a osierajú sa navzájom. Prečo neukážu na skutočného vinníka zaostávania Slovenska ? Prečo nikto neukáže ľuďom obludné rozmery sytému NAŠICH ľudí ?

MATOVIČOVI STAČILO JEDNO VIDEO ABY PORAZIL FICA A VHRAL VOĽBY.

Ukázal len jedného darebáka a jednu vilu. Dnes poznáme desiatky darebákov a tých víl sú len v Chorvátsku celé rezorty.

Prečo sa niekto nechopí tejto šance a ukáže ľuďom, čo by znamenal návrat Fica a spol. ? Odhaľme ZLO a jeho príčinu, ukážme kto za to môže a dajme šancu tým, ktorým na Slovensku záleží. My, všetci ktorým na Slovensku záleží, máme ešte 9 dni na to, aby sme zastavili zlo. Tak ten čas využime.