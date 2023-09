Je ešte šanca neprehrať voľby ?

Michal Šimečka ešte v lete v rozhovore pre Aktuality.sk uviedol, že sa v septembri vyjadria k povolebnej spolupráci s Hlasom.

Už dnes je zrejmé, že nemôže vzniknúť žiadna vláda bez Hlasu.

Pele bude tá drahá nevesta, ktorá bude rozhodovať o tom, kto bude vládnuť po voľbách.

Genetická výbava Pele a spol mu predurčuje tlačiť sa pri koryte so Smerom, SNS a asi aj SmerOdina.

Získať flek pri koryte naplnenom z EU je najlepším katalyzátorom pri obchodovaní o tom, kto bude pri koryte a kto sa bude len pozerať, ako im chutí. Nielen ako chutí moc, ale aj výdatná žranica made in EU. Preto si myslím, že nová vláda po voľbách vznikne veľmi rýchlo, a nebude to dobrá správa pre Slovensko. Títo fešáci majú nielen veľkú motiváciu dostať sa zase ku korytu, ktoré chvíľu vyzeralo byť v nedohľadne, ale majú aj dostatok skúseností ako uSMERniť toky z koryta správnym smerom. A na rozdiel od fešákov na druhej strane barikády dokážu potlačiť svoje ego, pokiaľ ide o moč a peniaze. Robo to už raz dokázal a vyzerá to, že urobil dobre . Žiaľ dobre len pre seba a jeho ( našich ) ľudí.

Čo viac môže PS ponúknuť Hlasu ( Pelemu ) ?

Obávam sa, že ani právo prvého výberu typu, povedz čo chceš.... nebude stačiť. Byť vo vláde, ktorej cieľom by bolo použitie peňazí z EU v prospech občanov asi nie je veľmi motivujúce.

Ale možno v spojení so SmerOdina by sa už mohlo podariť niečo uliať správnym smerom. Kto by ale dokázal v takej vláde nielen pozerať na nenechavé prsty, ale aj buchnúť po stole keby bolo treba ?

Obávam sa, že stredopraví trpaslíci nedokážu prekonať svoje veľké EGO ani na to, aby sa dohodli na vláde. VLÁDE ZÁCHRANY Slovenska. A keby sa náhodou aj dohodli, tak čo bude tým, čo ich bude spájať ? Už teraz maľujú červené čiary. Nezvyšovanie daní, žiadne registrované partnerstvá,... a ďalšie somariny, ktoré drvivej väčšine občanov nepomôžu zmeniť život k lepšiemu. Títo "lídri" síce majú veľké ambície a ešte väčšie egá, ale majú najmä rozdielne priority a NEMAJÚ SPOLOČNÚ VÍZIU.

Víziu prosperujúceho Slovenska, Slovenska v ktorom budú ľudia radi žiť.

Alebo sa mýlim ?