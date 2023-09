Kto by nás mal zastupovať v parlamente ?

Vybrali by ste si za lekára alebo obhájcu psychopata ?

Blbá otázka. Kto by chcel, aby o jeho zdraví alebo osude rozhodoval duševne narušený človek. Všetci očakávame, že nás budú v takýchto situáciách zastupovať ľudi s patričným vzdelaním, skúsenosťami a aj duševným zdravím.

Napriek tomuto všeobecnému očakávaniu existuje na Slovensku inštitúcia, ktorá rozhoduje o osude a budúcnosti 5 miliónov ľudí a sedia v nej ľudia o ktorých toho v podstate veľa nevieme. Nedávno sa v tejto súvislosti uskutočnil prieskum s otázkou :

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Mala či nemala by budúca vláda navrhnúť zmenu zákona tak, aby kandidáti na verejnú funkciu (poslanec NR SR, primátor, starosta) museli mať aspoň maturitné vzdelanie?"

Dobrá otázka a pre mnňa aj prekvapujúco dobrá odpoveď. Z 1000 oslovených Slovákov sa 754 vyslovilo za to, aby volení zástupcovia museli mať aspoň maturitné vzdelanie. Ďalších 138 sa vyslovilo, že asi by volení zástupcovia mali mať aspoň maturitné vzdelanie.

Ale čo garantuje maturita ?

Vzdelanie ? Odbornosť ? Inteligenciu ? Asi nie. V podstate maturita garantuje gramotnosť a možno aj schonosť učiť sa. Na druhej strane som sa počas môjho života stretol s viacerými ľuďmi, ktorí nemali maturitu a napriek tomu to boli veľmi múdri ľudia s veľkým prehľadom. Ale v poriadku, uchádzači o akúkoľvek verejnú funkciu by mali spĺňať určité kritériá. Na vzdelanie, odbornosť, ale asi aj príčetnosť. Dôkazom toho, že vzdelanie a odbornosť nestačí sú viacerí volení zástupcovia v našom najvyššom zákonodárnom zbore s vysokoškolským vzdelaním. Keď počúvam vystúpenia, niektorých ( mená si môže každý dosadiť ) volených zástupcov, tak sa nestačím čudovať. Takže ani 2 tituly pred a jeden za menom negarantujú príčetnosť dotyčného voleného zástupcu. Napriek tomu jeho hlas môže rozhodnúť o tom, ako bude žiť 5 miliónov ľudí na Slovensku.

Čo s tým ? Prevencia je asi najlepším riešením.

Všetci volení zástupcovia by k svojej kandidatúre mali zo zákona, okrem životopisu, pridať aj psychologický posudok, ktorý by bol verejne dostupný. Počas celého volebného obdobia.

Myslím, že občania by mali mať právo vedieť, kto je ten človek, ktorý ich bude zastupovať a rozhodovať o ich životoch. A každý, kto sa uchádza o volenú funkciu, by nemal mať problém ukázať ľuďom kto je. Takto by sme obmedzili to, aby sa do volených funkcií dostali psychopati, narcisti a ľudia s narušenou psychikou. Ale čo s tými, ktorí budú napriek tomu zvolení a časom sa ukáže, že nie sú schopní ( alebo všetkého schopní ) ?

Prevencia zlyhala, tak by mala byť možnosť nápravy. Ako ?

Každý volený zástupca by mal byť ODVOLATEĽNÝ. Každý. Starosta, primátor, všetci, ktorí boli zvolení. To znamená, že aj všetci poslanci. Dokonca aj generálny prokurátor. A odvolať by ho mohli tí, ktorí ho zvolili. Sú krajiny, kde majú voliči "svojho" poslanca, ktorý ich zastupuje v parlamente. Majú právo sa s nim stretnúť, podávať návrhy a v prípade, že voliči nie sú spokojní s jeho prácou, môžu ho odvolať. Ako by sa vám páčila takáto možnosť ?

Nedávno poslanci zamietli možnosť predčasného ukončenia volebného obdobia Národnej rady referendom. Prakticky sa tak stali NEODVOLATEĽNÍ. Môžu si robiť čo chcú, bez ohľadu na vôľu občanov, voličov.

Preto by sme sa mali dobre zamyslieť nad tým, akí ľudia zastupujú jednotlivé strany. Strany, ktoré tolerujú násilie, hulvátstvo, aroganciu, primitivizmus a vulgarizmy svojich členov uznávajú asi podobné hodnoty.

Takže chceli by ste, aby váš lekár alebo obhajca bol psychopat ? A aký by mal byť poslanec ( strana), ktorá vás bude zastupovať v parlamente ?