Poslanci pustili do gatí

Návrhy zmeny Ústavy SR, ktorá by dala občanom možnosť referendom volebné obdobie poslancov referendom sú len lacným cirkusom pre naivných občanov. Šaškárňou, ktorú hrajú rôzni gašpari a Gašpari, aby vytvorili dojem, že im na občanoch záleží. V skutočnosti majú títo šašovia a gašpari pramalý záujem o to, aby im občania mohli referendom skrátiť volebné obdobie. Neveríte ?
21.januára 2023 sa konalo referendum, ktoré inicioval Smer s otázkou : „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky...?“
Vtedajšie vládne strany OLANO, SAS, Sme rodina a Za ľudí, ale j PS a KDH toto referendum odmietali, alebo ignorovali. Prečo ? Vraj preto, lebo to navrhol Fico, ale v skutočnosti sa báli, že by prišli o svoje korytá v parlamente a vo vláde. Výsledok ? Referendum bolo pre nízku účasť neplatné, ale za zmenu ústavy hlasovalo 97,51 % zúčastnených (1 163 586 voličov). Môže byť jasnejšie vyjadrená vôľa ľudu ? Napriek neplatnému referendu sa neskôr v parlamente hlasovalo o návrhu na zmenu Ústavy SR. V návrhu bola možnosť skrátenia volebného obdobia poslancov uznesením poslancov ale aj referendom. Ale Vasilisa Premúdra, prevtelená do Márie Kolíkovej, podala pozmeňujúci návrh, aby sa z návrhu vypustila možnosť skrátenia volebného obdobia poslancov referendom. A čuduj sa svete, poslanci tento pozmeňovací návrh schválili. Poslanecké korytá boli zachránené. Mária Premúdra, ďakujeme, zmarila si jedinečnú možnosť dať občanom do rúk skutočnú moc.
24.august 2025. Poslanci opozičného hnutia Slovensko náhle precitli a podali v parlamente návrh zmeny Ústavy SR, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie poslancov referendom. A čuduj sa svete, návrh hnutia Slovensko podporili len poslanci hnutia Slovensko :-) Parlamentný cirkus zažil asi najmasovejšie salto mortale všetkých čias. Tí, ktorí boli predtým proti, boli odrazu za, a tí, ktorí boli predtým za, boli zrazu proti. Dôležité ale je, že poslanecké korytá boli opäť zachránené a vôľa ľudu opľutá.
Jún 2026. Poslanci HLAS-u podali návrh na zmenu Ústavy SR, v ktorom bola aj možnosť skrátenia volebného obdobia poslancov referendom. A čuduj sa svete, tento návrh nebol schálený, pretože opozičné strany (PS, SAS, OLANO, KDH ) hlasovali proti tomuto návrhu. Poslanecké korytá boli znovu zachránené a vôľa ľudu opľutá. A čuduje sa svete, tak ako v roku 2023 aj v júni 2026, odmietli tie isté strany ( PS, SAS, KDH, OLANO) dať občanom do rúk nástroj, ktorý by občanom umožnil odstaviť od koryta poslancov, ktorí sa starajú len o vlastné bruchá a na občanov zvysoka kašlú.
August 2026. SMER, reprezentovaný Ministerstvom spravodlivosti, predložil do parlamentu návrh novely Ústavy SR, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia plebiscitom, ktorý nahradil referendum a navrhoval aj zníženie kvóra. Konečne bol na svete zmysluplný návrh, ktorý by dal voličom možnosť presadiť svoju vôľu. Ale, čuduj sa svetu, koaličný HLAS mal s týmto návrhom problém a návrh bol stiahnutý. Poslanci si mohli vydýchnuť a poslanecké korytá sú opäť zachránené.
Drahí poslanci, cirkusoví ekvilibristi, tie vaše saltá mortale a hra na dobrých a zodpovedných sú asi najsilnejším argumentom na to, že možnosť skrátiť vaše volebné obdobie referendom (plebiscitom) je absolútna nevyhnutnosť. Pre nás, občanov, je prioritou, pre vás, poslancov sebevraždou, preto je možnosť schválenia akejkoľvek zmeny ústavy, ktorá by umožnila voličom skrátiť volebné obdobie poslancov, len utópiou a trápnym cirkusom pre naivných občanov.