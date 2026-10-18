Robo, pos..l si to

Robert Fico ani za 15 rokov "vládnutia" nepochopil, kde je sever. Keby namiesto návštev Latrinistanu zašiel k našim susedom na severe, videl by čo sa dá vybudovať za 15 rokov vládnutia. Tamojšia diaľničná sieť sa zo 720 kilometrov pred vstupom do EÚ rozšírila na súčasných 5500 kilometrov. Robko za 20 rokov nedokázal spojiť diaľnicou ani Bratislavu s Košicami. Pritom v roku 2007, počas svojej prvej vlády, Robert Fico vyhlásil, že diaľnica z Bratislavy do Košíc bude kompletne dokončená do roku 2010. Dokonca uviedol, že ak sa tak nestane, treba vyvodiť zodpovednosť. Dnes, po 19 rokoch, nie je diaľnica dokončená a nikto za to nenesie zodpovednosť. Naša opozícia tých 19 rokov tiež spala a nedokázala ľuďom ukázať kde a ako končia sľuby Roberta Fica.
Keby sa Robert Fico namiesto návštev Latrinistanu zastavil vo Varšave, zistil by, že hrubý domáci produkt Poľska sa za uplynulých 15 rokov vrástol o takmer 300%, a Poľsko sa zaradilo medzi dvadsať najsilnejších ekonomík sveta. Za 15 rokov vládnutia Robert Fico stúplo HDP len o 85 % a Slovensko doviedol na dno Európy. "Konsolidujeme", ale ďalej chradneme a kradneme. A čo naša "opozícia" ? Nič, ešte stále sa handrkujú o tom, kto má väčšieho "lídra".
Keby sa Robert Fico namiesto návštev Latrinistanu zastavil v Poľsku (keby ho tam chceli ), zistil by, že Poľsko patrí medzi krajiny s najvyšším tempom rastu HDP v Európe a v podiele HDP na obyvateľa, podľa parity kúpnej sily, tento rok predstihlo Japonsko a o tri roky by Poľsko mohlo predbehnúť aj Spojené kráľovstvo. Ako sa to Poliakom podarilo, napriek tomu, že v 90. rokoch mali horšiu štartovaciu čiaru ako Slovensko ? „Vedia lepšie využiť eurofondy a majú proinvestičné premýšľanie,“ povedal Daniel Šitera, expert na strednú Európu z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Počas štyroch vlád Roberta Fica sa investovalo najmä do NAŠICH ľudí, ktorí si postavili pre seba haciendy a organizovali rôzne"vzdelávacie" a iné nezmyselné projekty. Európsky parlament to už ocenil a Slovensku hrozí zmrazenie eurofondov v hodnote 10 miliárd eur. Bez eurofondov sa už nepostaví nielen žiadna hacienda, ale ani žiadna nemocnica, diaľnica, či železnica. To bude bolieť nás všetkých.
Keby sa Robert Fico namiesto novelám Trestného zákona na záchranu spoluobvinených venoval skutočným problémom Slovenska a našich občanov, tak za 15 rokov jeho vlád by takmer polovica obyvateľov Slovenska nemusela hodnotiť svoju životnú úroveň horšie ako pred rokom a 41 % by nemala ani na týždňovú dovolenku mimo domova. (Agentúra NMS Market Research). Dovolenka sa stala luxusom pre 41 % Slovákov, ktorí si nemôžu dovoliť ani jeden týždeň za rok mimo domova. Až 22 % Slovákov uviedlo, že zo svojich čistých mesačných príjmov vychádza ťažko a vystačia im len na pokrytie základných potrieb, ako sú bývanie, potraviny či energie.
Keby Robert Fico namiesto návštev Latrinistanu vycestoval k našim severným susedom, zistil by, že Poliakom sa žije lepšie nielen ako obyvateľom Latrinistanu., ale aj lepšie ako obyvateľom Slovenska. V poľskom prieskume uviedlo len 11 % opýtaných svoju životnú a finančnú situáciu ako nedostatočnú. Na Slovensku je to dvojnásobok, 22 %. Pre 37 % Slovákov je problém zvládnuť nečakaný výdavok vo výške 300 eur, čo je takmer rovnaké percento, ako je percento Poliakov, ktorí nemajú žiadne finančné problémy ( 39 % ).
Keby Robert Fico namiesto lietania do Latrinistanu a politiky na všetky štyri svetové strany, ktoré okrem Latrinistanu, neviedli nikam, zašiel aj na sever do Poľska mohol by vidieť, ako sa robí politika pre ľudí. Všetkých, nielen tých NAŠICH. A keby si naši opozičníci namiesto hašterenia o tom, kto má väčšieho, našli čas aj na efektívnu opozičnú politiku, tak by dnes Roberta Fica volili len hluchí, slepí a negramotní. Opozícii ponúka Robert Fico argumenty každý deň. Stačí ich len zrozumiteľne komunikovať s voličmi. Žiaľ, tak ako Robert Fico nevie spravovať štát, nevie sa naša opozícia nielen dohodnúť, ale nevie najmä komunikovať s voličmi. Všetkými, nielen s priaznivcami opozície. Tých presviedčať netreba, majú možno viac rozumu, ako tí v tých parlamentných laviciach. A na rozdiel od Roberta Fica aj vedia kde je sever.
https://www.sme.sk/index/c/kym-slovaci-maju-konsolidaciu-poliaci-zarabaju-o-stovky-eur-viac-preco-nam-ekonomicky-usli
https://www.sme.sk/index/c/polsko-ekonomika-investicie-eurofondy-reformy