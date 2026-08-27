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27. aug 2026 o 08:30
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Šimečka skončí

u mňa určite

Rado Surovka
Rado Surovka Bloger
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a pravdepodobne nebudem jediný volič, ktorý s Progresívnym Slovenskom a jeho "lídrom" skončí. Robert Fico veľa dobrého pre Slovensko počas jeho vlád neurobil, ale teraz dostalo Slovensko nečakaný dar. Vláda schválila novelu ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Po 34 rokoch od prijatia Ústavy Slovenskej republiky sa črtá možnosť naplniť článok 2 Ústavy SR, kde sa v odstavci 1 píše :

"Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo."

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V Ústave SR je zakotvené právo občanov voliť svojich zástupcov do Národnej rady SR, ale občania nemajú právo týchto volených zástupcov odvolať v prípade, že stratia ich dôveru. Návrh SMERu na zmenu ústavy, dáva občanom toto právo a čuduj sa svete, opozícia, jej najsilnejšia opozičná strana, ústami jej predsedu odmieta tento návrh.

„My neplánujeme, ani sme to nikdy nerobili, schvaľovať ústavné zmeny takejto povahy s vládou, na čele ktorej je Robert Fico (Smer-SD), lebo máme dôvodné podozrenie, že všetko, čo robia, je preto, aby sa buď zabetónovali pri moci, alebo aby sťažili vládnutie komukoľvek inému,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii. (Michal Šimečka ) https://www.teraz.sk/slovensko/ps-nepodpori-navrhy-na-zmenu-ustavy-z/987689-clanok.html?utm_content=.%253Bw%253BwIndex%253BPraveTerazV

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Každý má právo na vlastný názor, aj Michal Šimečka môže odmietnuť právo občanov na odvolanie Národnej rady SR ľudovým hlasovaním. Prečo ? Lebo Fico. Lebo má dôvodné podozrenie, že právo odvolať NR SR dáva Fico občanom preto, aby sa zabetónoval pri moci ??!! , alebo aby sťažil vládnutie komukoľvek inému.

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Asi patrím k tým, ktorí nedokážu čítať s porozumením. Alebo nedokáže čítať s porozumením Michal Šimečka, absolvent Oxfordu ? Michal Šimečka očividne nechápe, že v návrhu SMERu nejde o Fica, ani o Šimečku, ale o právo občanov rozhodovať o tom, kto ich bude zastupovať v parlamente. Áno, právo občanov odvolať NR SR sťaží vládnutie komukoľvek. Ficovi, rovnako ako Šimečkovi, a to je dobre, pretože Ficovi aj Šimečkovi dali do rúk moc voliči a voliči by mali mať rovnako možnosť im tú moc z rúk aj zobrať, pokiaľ stratia ich dôveru.

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Michal Šimečka opäť raz dokázal, že sa bojí. Bojí sa občanov, voličov, bojí sa, že by ho mohli odstaviť od moci, ktorú by mu dali vo voľbách. Michal Šimečka asi neverí, že dokáže robiť takú politiku, ktorú by ľudia pochopili. Politiku pre ľudí. Všetkých, nielen NAŠICH, nielen tých v mestách, nielen tých s titulmi, ale aj tých obyčajných, jednoduchých, ktorí sa snažia pracovať a žiť čo najlepšie. Michal Šimečka v podstate dokazuje, že neverí nielen občanom, ale predovšetkým dokazuje, že neverí ani sám sebe. Neverí, že dokáže robiť politiku pre ľudí. Neverí, že dokáže spravovať krajinu tak, aby sa v tejto krajine ľuďom lepšie žilo.

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Človek, ktorí neverí sám sebe, človek, ktorí neverí ľuďom, by sa ani nemal uchádzať o ich dôveru vo voľbách.

Človek, ktorý neverí ľuďom, ktorý si myslí, že nemajú právo rozhodovať o tom, kto ich bude zastupovať pri spravovaní krajiny, si nezaslúži dôveru voličov.

Preto v prípade, že Progresívne Slovensko nezahlasuje za zmenu ústavy, ktorá umožní občanom skrátiť volebné obdobie ľudovým hlasovaním, nebudem voliť PS, ale ani inú opozičnú stranu. Právo rozhodovať o tom, kto ma bude zastupovať v Národnej rade SR považujem za moje základné právo. Strany, ktoré mi toto základné právo odopierajú, moju dôveru nemajú. Moju dôveru nemali, nemajú a ani nikdy mať nebudú ani SMERoHLAS a ich satelity. Opozičné strany majú teraz možnosť dokázať, že chcú robiť politiku pre ľudí, že chcú spravovať krajinu v prospech nás, občanov, a že nám aj dôverujú.

Michal, je na vás aby ste teraz všetci dokázali, že chcete robiť politiku pre ľudí a preto sa nás nebojíte. Zamietnutím návrhu zmeny Ústavy SR, ktorá umožní občanom skrátiť volebné obdobie ľudovým hlasovaním, stratíte moju dôveru a som presvedčený, že nebudem jediný. Uvedomte si to pred tým, ako pochováte naše právo skrátiť volebné obdobie poslancov Národnej rady SR.

Rado Surovka

Rado Surovka
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Dôchodca, ktorý zažil aj to, čo mnohí súčastníci nezažili. Človek, ktorý uznáva hodnoty, ktoré sa dnes už veľmi nenosia. Človek, ktorému nie je jedno v akom štáte žije a ktorý chce, aby sa naši potomkovia mali lepšie. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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