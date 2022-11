Európska zvodka (31. október)

"Buďte milí ku svojim britským priateľom," hovorí príslovie: "Neviete, kto z nich môže byť zajtra premiérom." Tento týždeň lós padol na Rishiho Sunaka. Jeden britský premiér sa už raz bude musieť postaviť k dôsledkom Brexitu čelom, ale či to bude práve Sunak zatiaľ nie je jasné. Videli sme peknú gestikuláciu smerom k von der Leyenovej, ale reči sa hovoria a chlieb sa je, takže uvidíme.

https://twitter.com/RishiSunak/status/1585382357535952896

https://twitter.com/vonderleyen/status/1585344198492188675

V severnom Írsku zatiaľ pro-Britskí lojalisti dlhodobo blokujú miestnu vládu, takže nakoniec bude treba vyhlásiť nové voľby. Tie samozrejme nič nevyriešia. Sinn Féin, pro-Írski republikáni, ktorí nedávno získali väčšinu, sa vyhrážajú: "Ak sa nepodarí prelomiť túto patovú situáciu, Írska republika by mala získať poradnú úlohu pri správe Severného Írska, rovnakú ako má Británia."

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/oct/24/accept-brexit-protocol-talks-and-return-to-northern-ireland-powersharing-dup-urged-steve-baker

https://www.theguardian.com/politics/2022/oct/28/stormont-election-will-definitely-happen-cabinet-minister-says

Poľsko dokončilo plot na hranici s Bieloruskom. Fínsko zas plánuje plot na hranici s Ruskom. Málo sa však hovorí o tom, že hranica EÚ s Brazíliou je deravá ako rešeto. France24 uvádza: "Cez rieku Oyapock sa každý deň preplaví takmer 3000 dlabaných kanoí. Brehy rieky sú svedkami prevádzačstva, nelegálneho prisťahovalectva a nezákonného ryžovania zlata."

https://www.france24.com/en/tv-shows/reporters/20220617-between-french-guiana-and-brazil-an-uncontrollable-border-2-4

Zatiaľ čo zlé jazyky tvrdia, že Taliansky predseda senátu má doma sochu Mussoliniho, ktorej sa potajme klania, z novej pravicovej premiérky Giorgie Meloniovej vstávajú všetkým ostatným pravičiarom vlasy dupkom. Radí sa s Draghim, chce mať vo vláde viac expertov, tvrdí, že boj proti klimatickej zmene je pravicová téma, ktorú jej ľavica nespravodlivo ukradla. Vo svojej nástupnej reči v parlamente podporila eurointegráciu, varovala však, že Európa by nemala byť „elitným klubom s členmi prvej alebo druhej kategórie... alebo spoločnosťou kontrolovanou správnou radou, ktorá musí udržiavať účtovníctvo v poriadku." Dodala: "Tí, ktorí kladú otázky, nie sú nepriatelia ani kacíri. ale pragmatici, ktorí sa neboja povedať, keď niečo nefunguje." Ak verejná diskusia demokratického deficitu v EÚ príde sprava, bude to nečakané, ale vďaka za to.

S kamarátmi ako Berlusconi však človek nepotrebuje nepriateľov. Ten v senáte napísal na kúsok papiera, ktorý si všimli prítomní novinári, že "Giorgia Meloniová je zaujatá, arogantná, urážlivá a útočná. Absolútne neochotná zmeniť sa. Je to niekto, s kým sa nedá vychádzať." Meloniová reaguje: "Zdá sa mi, že v tých poznámkach chýbal jeden bod, totiž ‚nedá sa vydierať‘."

https://www.politico.eu/article/italy-giorgia-meloni-climate-change-right-wing/

https://www.politico.eu/article/italy-prime-minister-giorgia-meloni-fascism-eu-first-speech/

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/italys-right-coalition-now-vows-unity-after-senate-backstabbing/

V Dánsku sa budú konať voľby. Iba 3% ľudí uvádza, že témy spojené s EÚ sú pre nich dôležitým faktorom: "Jediným dôvodom, prečo politici občas diskutujú o Európe, je ak dôjde k nejakému osočovaniu EÚ. To je asi tak všetko. Ale je to aj vec médií. Dánski novinári sa o Európu absolútne nezaujímajú." Otázkou zostáva, aké predstavy o fungovaní sveta má tých 8%, pre ktorých je dôležitou témou imigrácia, ale nie Únia.

https://www.euronews.com/2022/10/25/your-quick-and-easy-guide-to-denmarks-immigration-dominated-election

V Budapešti sa konala 80,000-ová protivládna demonštrácia. Nešlo len o ekonomické témy, ale aj o zahranično-politické, proruské, smerovanie Maďarska.

https://www.rferl.org/a/hungary-budapest-protests-economy-teachers-inflation/32098041.html

Holandská open source rozviedka Oryx vydala správu o dodávkach zbraní z Belgicka na Ukrajinu:

Belgicko si v marci 2022 uvedomilo, že nemá žiadne ťažké zbrane, ktoré by mohlo poskytnúť. Na rozdiel od väčšiny ostatných krajín sa snažilo rýchlo predať vyradené zbrane súkromným spoločnostiam a to takmer za šrotovné, aby nemuselo platiť za ich skladovanie. To zahŕňalo aj ťažké zbrane, ako sú tanky a delostrelectvo. Výsledkom bolo, že keď Rusko vo februári 2022 vtrhlo na Ukrajinu, belgické sklady zívali prázdnotou. Čo nezostalo prázdne, boli sklady belgických súkromných obranných spoločností OIP Land Systems a FTS. V apríli 2022 sa vláda pokúsila odkúpiť časť inventáru späť. Išlo napríklad o húfnice M109, ktoré boli modernizované v rokoch 2005 až 2007. Hneď po úspešnom ukončení modernizácie sa ich Belgicko rozhodlo s okamžitou platnosťou vyradiť z prevádzky. Hoci boli práve kompletne zrekonštruované a zmodernizované, predali ich za najnižšiu cenu 15 000 EUR za kus vrátane náhradných dielov. Keď sa v apríli 2022 pokúsili odkúpiť späť aspoň tie húfnice, ktoré ešte neboli predané do Indonézie, FTS si účtovala bežnú cenu, čiže viac ako desaťnásobok toho, čo za ne dala vláde. Zatiaľ čo sa vláda snažila prekonať šok z tejto ponuky, húfnice kúpilo Spojené kráľovstvo a to za rovnakú cenu, za akú boli ponúknuté Belgicku.

https://www.oryxspioenkop.com/2022/08/a-show-of-shame-belgian-weapons.html

Francúzsko a Nemecko sa nevedia dohodnúť ohľadom zbrojenia na európskej úrovni. Ukazuje sa však, že rozpočet na celú akciu je 500 miliónov euro, takže na tom vlastne nezáleží. (Pre porovnanie, takú istú sumu poskytuje EÚ krajinách západného Balkánu ako príspevok kvôli energetickej kríze.)

https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-olaf-scholz-defense-europe-strategic-autonomy-ukraine-war/

Kto má polovodiče, ten je pánom sveta. Wall Street Journal píše o Ukrajinskom používaní striel HIMARS: "Ruské delostrelectvo – ako väčšina takýchto systémov od prvej svetovej vojny – je veľmi nepresné. Aby jednotky zničili cieľ, zvyčajne zrovnajú so zemou všetko naokolo. [...] Vystrieľajú desiatky striel na hektár, aby zničili jediný cieľ. HIMARS to zvládne s jednou raketou so stokilovou výbušnou hlavicou." Inak povedané, zdanlivá desaťnásobná prevaha v palebnej sile je v skutočnosti skôr vyrovnaná hra. Olaf Scholz sa preto rozhodol, že pod heslom "Keď to nefungovalo minule, skúsme to ešte raz!" predá Číňanom nielen hamburský prístav, ale aj nemeckého výrobcu čipov Elmos.

https://www.wsj.com/articles/himars-transform-battle-for-ukraine-modern-warfare-11665169716?st=280tctckqrhw4qb&reflink=article_copyURL_share

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/naechster-china-deal-bund-will-uebernahme-von-deutscher-chip-fabrik-elmos-zulassen-geheimdienste-warnen/28772192.html

Keď už hovoríme o Číne, prechod z fosílnych palív na obnoviteľné energie znamená vymeniť závislosť na ruskej rope za závislosť na čínskych vzácnych zeminách, ktoré sú potrebné na výrobu batérií. EÚ sa snaží zbaviť tejto závislosti, ale ochranári sú proti: "Projekt [bane na vzácne zeminy v švédskom Norra Kärr] zďaleka nie je jediným sporným plánom ťažby v EÚ. Od lítiových baní v západnom Španielsku a strednom Portugalsku až po baňu na meď v Rumunsku – kde oponenti skupujú pôdu v oblasti projektu – môžu aktivisti zabrániť pokusu EÚ vydolovať si cestu z čínskeho monopolu."

https://www.politico.eu/article/the-eu-wants-to-mine-its-way-out-of-reliance-on-china-for-raw-materials-itll-have-to-convince-the-locals/

Nové správy z putovného parlamentného cirkusu: Európsky parlament zamýšľa kúpiť v Štrasburgu novú budovu a zriadiť tam hotel pre putujúcich poslancov. Ťah má zrejme za úlohu upevniť pozíciu Štrasburgu ako hlavného mesta EÚ.

https://www.politico.eu/article/roberta-metsola-strasbourg-france-european-parliament-building-hotel/

Ruské cirkusové číslo v Moldavsku, novej kandidátskej krajine EÚ, zas funguje takto: Podnestersko, bábkový odštiepenecký štát na východe krajiny, pumpuje ruský plyn, ale Moskva posiela účtenky do Kišineva. Kišinev neplatí, Moskva za to škrtí dodávky a hrozí úplným odpojením. Moldavskí dôchodci protestujú a žiadajú, aby prozápadná prezidentka Maia Sandu odstúpla. Investigatívni novinári zas tvrdia, že väčšina účastníkov dostala za účasť na demonštráciách zaplatené.

https://www.nzz.ch/international/russland-bedraengt-die-moldau-nun-schlagen-die-usa-zurueck-ld.1709322

https://ecfr.eu/article/escape-routes-how-the-eu-can-help-moldova-end-its-dependence-on-russian-gas/

V druhej novej kandidátskej krajine EÚ, Ukrajine, sa medzitým Rusi snažia evakuovať z Chersonskej oblasti symbolicky dôležité telesné pozostatky kniežaťa Potemkina.

https://edition.cnn.com/2022/10/28/europe/potemkin-remains-removed-kherson-ukraine-russia-intl/index.html