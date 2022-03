Správy z Ruska: Ako funguje ruský politický, vojenský a spoločenský systém

Neviem, kto je Kamil Galeev. Jeho smršť tweetov odkedy sa začala vojna je však mimoriadne zaujímavá. Nakoľko to dokážem overiť, ruská história, ako aj štatistiky, sú v poriadku. Časti o vnútornej dynamike ruského politického a spoločenského systému je ťažšie overiť, ale zopár Rusov, čo sa na to pozrelo hlási, že tam nie je nič, čo by bolo na prvý pohľad nepravdivé. Taktické odporúčania pre západné krajiny sú samozrejme Galeevov osobný názor a nie každý s nimi musí súhlasiť.

1. Prečo Rusko prehrá vojnu?

Ruská armáda je preceňovaná, ukrajinská podceňovaná. Putin očakával, že Ukrajinci sa vzdajú. Poslal tam teda len jeden útočný sled vojakov. To nie je žiaden skutočný blitzkrieg. Putin nečakal žiaden odpor a nevyšlo mu to.

2. Informačná vojna

Ukrajina vedie informačnú vojnu tak, že kontrolovane podáva presné údaje. Ruský prístup sa zameriava na obraz Putina ako alfa samca. Ale to je len psyops, zameraný na zlomenie odporu protivníka. V skutočnosti je Putin skôr plachý a namá rád risk. Ignorujte psyops.

3. Kadyrovovo kráľovstvo

Stručne o Kadyrovovom režime a jeho úlohe v modernom Rusku, kde funguje ako dodávateľ psyops jednotiek pre Putina. Krátky prehľad čečenskej histórie, Kadyrovovho vzostupu a jeho troch hlavných hrdlorezov: Delimchanova, Lorda, Patriota.

4. "Ukrajinský nacizmus" z pohľadu Putina

Pokiaľ ľudia verili v komunizmus, legitimita kremeľskej vlády spočívala na predstave cesty ku komunizmu. Potom, čo tomu ľudia prestali veriť, začala sa vláda legitimizovať skrze druhú svetovú vojnu. Pritom sa však zabudlo sa na históriu sovietsko-nacistickej spolupráce.

5. Ako sa Putin dostal k moci

Putin si najprv vybudoval svoju reputáciu a popularitu prostredníctvom špeciálnych operácií zamaskovaných ako malé víťazné vojny. Tento trik opakoval zakaždým, keď jeho imidž oslabol. Na Ukrajine sa to omylom vymklo spod kontroly.

6. FSB: Štátna bezpečnosť ako jadro Putinovho režimu

Ako sa stranícky režim ZSSR vyvinul na štátno-bezpečnostný režim Ruskej Federácie a ako sa tieto dva režimy líšia. Ruská Federácia je štát mafie, nie štát ideológov.

7. Valentina Matvienko: Sociologický portrét Putinovej elity

História ruskej vládnucej triedy skrze biografiu jednej funkcionárky. Valentina Matvienko je jediná žena v ruskej bezpečnostnej rade. Čo sú to za ľudia a ako sa správajú?

8. Nie je Ukrajina len separatistická ruská provincia?

Stručný prehľad ukrajinských dejín. Čo je pre Ukrajinu určujúce a ako bola iná už dlho pred expanziou Moskovského Kniežatstva.

9. Ukrajinská geografia

Geografické faktory, ktoré formovali históriu aj súčasnosť Ukrajiny. Step, rieky, krymský prívesok. Problém východ verzus západ.

10. Rýchly úvod do etnopolitickej situácie na Ukrajine

Prečo by sme nemali slepo dôverovať etnickým mapám Ukrajiny a ako ich správne interpretovať. Jazyk nerovná sa identita. Stručná história krajiny a jej vzťahov s Ruskom.

11. Ruská demografia

Vyľudňovanie a migrácia pretvárajú Rusko. Celá krajina sa sťahuje do dvoch starých imperiálnych aglomerácií Moskvy a Petrohradu a do jednej novej - Krasnodarskej. Nové južné ťažisko krajiny toho veľa zmení.

12. Ruská armáda

Napäté vzťahy Kremľa s generálmi. V čase mieru sa armáda ľahko ovláda prostredníctvom predpisov. Ale vo vojne procedurálna moc oslabuje, generáli sú zrazu hrdí a nezávislí. Preto ich treba po každej vojne hromadne vyvraždiť.

13. Prečo sa Putin tak bojí Ukrajiny?

Putin sa bojí Ukrajiny, pretože je to Rusom blízka, východoslovanská krajina. Rusi sa porovnávajú s Ukrajincami a pri pohľade na nich môžu prísť na nesprávne myšlienky. Ukrajinu preto treba rozdrviť.

14. Ruské assabíje

Interpretácia ruských imperiálnych dejín od roku 1698 až po súčasnosť cez vzostup a zánik troch assabíjí: Pretoriánov, Monarchie a Strany.

15. Zlatá Horda a vznik ruského impéria

To, že Rusko prevzalo absolutistické praktiky od Hordy je nezmysel. Je však pravda, že Horda aktívne pomáhala budovať moskovskú moc a že Tatári v Moskovskom Kniežatstve boli dôležitým faktorom pri vzniku absolutistickej vlády.

16. Prečo na cti záleží

Umiernenosť zo strachu z jadrových zbraní je šialenstvo. Niektoré jadrové mocnosti majú zlé úmysly. Ak uvidia, že strašenie jadrovými zbraňami vedie k ústupkom, zopakujú tento tento trik znova a vo väčšom meradle. Takto sa začala druhá svetová vojna a takto sa začne aj jadrová vojna.

17. Ruský parlamentarizmus

Putinizmus je vláda najvyššieho vodcu s parlamentom, ktorý mu dá na všetko pečiatku. Na udržanie kontroly nad parlamentom je potrebná páka, pseudostrana s názvom "Jednotné Rusko“. Jediná skutočná parlamentná opozícia sú komunisti.

18. VDV: Prečo Rusko prehralo túto vojnu

"Elitní" výsadkári sú poriadkové policajné sily prezlečené za vojakov. Zo vzduchu boli použití len v Maďarsku v roku 1956 a v Československu v roku 1968. Na Ukrajine v roku 2022 mali v pláne potlačiť vzburu, narazili však na pravidelnú armádu a boli rozdrvení.

19. Ruský export

Rusku došla lacná ropa a plyn. Nové ložiská sú v arktickom teréne, náklady na ťažbu sú obrovské. Čínsky trh nedokáže kompenzovať stratu západných trhov. Číňania využívajú situáciu a určujú si ceny hlboko pod hranicou návratnosti.

20. Dynamika jadrovej hrozby

Najlepšou stratégiou je blafovať, že ste odstránili ľudský faktor a tak obmedzili svoje možnosti reagovať. V skutočnosti však zachovať ľudský faktor a ponechať si priestor na manévrovanie. Nikto nebude chcieť kontrolovať, či je to pravda.

21. Čo sa deje v Rusku?

Rusko je teraz fašistické. Návrat k status quo nie je možný. Režim treba zničiť. Našťastie sa to dá urobiť rýchlo za pomoci sankcií a odlivu mozgov. Ale ak sa režim nezrúti, môže skončiť ešte oveľa silnejší.

22. Prečo Rusko nedokáže nič vyrobiť?

Rusko je technologicky závislé od Západu. Pri súčasnej spoločensko-politickej štruktúre sa to nedá zmeniť. Rast zložitých priemyselných odvetví by mohol znovu otvoriť otázku rozdelenia moci a to je neprijateľné.

23. Prečo sú sankcie účinné a ako ich ešte pritvrdiť?

Sankcie by mali obmedziť dovoz technológií do Ruska, export prírodných zdrojov a maximalizovať odliv mozgov. Keď technologické reťazce skolabujú, Rusko prehrá vojnu a to zas zničí režim.

24. Prečo je ruská armáda taká slabá?

Ruská armáda sa nepoužíva na vedenie vojen proti pravidelným armádam. Má tiež nízku pozíciu v ruskej mocenskej hierarchii. Vládne štátna bezpečnosť a tá sa obáva konkurencie zo strany armády. Preto vynakladá maximálne úsilie na jej kastráciu.

25. Ako poraziť Putina?

Ak sa protivník pokúša hacknúť vašu stratégiu, hrať predvídateľne je samovražda. Ak si je istý, že sa snažíte o mier, zaujme pozíciu jastraba a hru opakuje vo väčšej mierke. Tak sa začala druhá svetová vojna. Tretie svetová vojna bude podobná. Nevytvárajte príliš predvídateľný obraz.

26. Kríza a jubileum: Čo sa deje v Rusku?

Finančný kapitál je formou dlhu. Rovnako politický kapitál. V čase krízy prestávajú ľudia tento dlh hromadne splácať. To vedie k prerozdeleniu moci, majetku, pozícií. Tento proces sa rapídne zrýchľuje.

27. Dajte im soľ

Ak chcete spoluprácu, musíte dať druhej strane to, čo potrebuje, nie to, čo si myslíte, že potrebujú. Deeskalácia s Putinom je teda nereálna: Západ mu nemôže nič dať. Ale vojakom a úradníkom toho môže dať veľa.

28. Prečo východná Ukrajina bojuje tak húževnato?

Mnohí vnímali východnú Ukrajinu len ako pokračovanie Ruska. A predsa teraz veľmi tvrdo bojuje proti ruskej armáde. Prečo? Putinova stratégia výroby konfliktov bola pre východných Ukrajincov v ruskej aliancii sklamaním.

29. Ako sabotovať ruské vojnové ťaženie?

Rusko malo kedysi obrovské vojenské kapacity. Pôrodnosť bola vysoká, obyvateľstvo mladé. Cári mali veľa pracovnej sily. Teraz je Rusko staré a nemá mladých ľudí. Umožnite vojakom dostať sa preč a za sabotáž zaplaťte v hotovosti.

30. Aká populárna je Z-vojna v Rusku?

Masová podpora Z-vojny v Rusku je umelo zvyšovaná kombináciou nátlaku a motivácií. Hromadné zhromaždenia Z sú falošné, ľudí tam zvážajú nasilu. Protesty proti vojne sú kruto potlačované.