Švajčiarsko: Dane, ženy pri sporáku, konkubinát

Každú zmenu v daňovom systéme je nutné odsúhlasiť v referende. Médiá pravidelne prinášajú správy o tom že "švajčiari v referende odmietli zníženie daní," alebo že "švajčiari v referende odmietli zvýšenie daní." A pravičiari, respektíve lavičiari nad týmito správami pravidelne žasnú. Faktom však je, že referendá o daniach sa tu konajú od nepamäti a tak sú ľudia s existujúcim daňovým zaťažením viac-menej spokojní. Referendá o paušálnom zvýšení, či znížení daní teda vcelku logicky nezvyknú uspieť.

Situácia je však iná, ak sa pozrieme na detaily daňových pravidiel. Tu prebieha živý politický boj. A hoci správa o tom, že sa nedávno začali zbierať podpisy pod ľudovú iniciatívu za individuálne zdanenie (Steuergerechtigkeits-Initiative) je v zahraničí málo zrozumiteľná a pre medzinárodné médiá teda nezaujímavá, v skutočnosti ide o tému oveľa zaujímavejšiu ako bezduché paušálne hýbanie pákou daňového zaťaženia hore a dole.

Stručne povedané, ide tu o to, že manželia platia dane spolu. Zráta sa príjem manžela a príjem manželky a z toho sa odvedú dane. V kombinácii s progresívnou daňou to však vedie ku problémom: Ak je napríklad príjem pod 100,000 frankov ročne zdanený na 20% a vyšší príjem na 30%, tak muž a žena, každý zarábajúci 75,000 frankov, platia pred svadbou spolu 30,000 frankov daní, po svadbe sa však spoločne prehúpnu do vyššej daňovej kolónky a zaplatia 45,000.

Problém je známy pod názvom "pokuta za manželstvo".

Nová ľudová iniciatíva (pod vedením liberálnej strany, starodávnej švajčiarskej obdoby SaS) navrhuje, aby si každý platil dane zvlášť, bez ohľadu na to, či je slobodný, či žije v manželstve, alebo v konkubináte.

Iniciatíva navrhuje zmeniť ústavu pridaním nasledujúceho odstavca:

Čl. 127, odst. 2: Fyzické osoby sú zdanené bez ohľadu na svoj manželský stav.

Situácia je ale zložitejšia ako sa na prvý pohľad zdá. Existujúci systém totiž neznevýhodňuje rodiny všeobecne, ale len zosobášené páry, kde oboja partneri pracujú. Páry, ktoré žijú v konkubináte, alebo páry, kde manžel pracuje a manželka sa stará o domácnosť nie sú nijako postihnuté. V prvom prípade sa príjmy nespočítavajú a druh a družka platia dane samostatne. V druhom prípade sa príjmy síce spočítavajú, ale keďže manželka žiaden príjem nemá, je to to isté, akoby dane platil len manžel.

Ak sa teda nazbiera dostatok podpisov a dôjde k referendu, je ťažké predvídať ako bude kto hlasovať. Konzervatívci tu stoja pred dilemou: Štát by na jednej strane nemal zosobášené páry znevýhodňovať. Na druhej strane, manželka pri sporáku patrí k tradičným konzervatívnym hodnotám. Ľavičiari, ako sa dá vyčítať zo slabého hlasu, ktorým sociálna demokracia návrh podporuje, to tiež nemajú ľahké. Na jednej strane sú za rovnosť, na druhej to ale znamená pokles príjmu z daní, čo znamená menej výdavkov, a to možno aj na sociálne účely.

Situáciu ďalej komplikujú doterajšie pokusy situáciu napraviť. Ak nebude súčasné pravidlo o znížení daňového odvodu pri dvojitom príjme po prijatí iniciatívy promptne zrušené, situácia sa obráti a zosobášené páry s dvojitým príjmom získajú naopak výhodu.