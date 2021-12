Patríte medzi najbohatších ľudí na svete?

Ak žije v domácnosti s partnerom a jedným dieťaťom patrí medzi 6,8% najbohatších ľudí na svete . Chcete vedieť ako ste na tom Vy? Vyrátajte si to tu.

Toby Ord, študent filozofie na Oxforde, si jedného dňa uvedomil, že aj so svojim malým študentským príjmom patrí stále medzi 4% najbohatších ľudí na svete

Rozhodol sa teda, že to využije a urobí niečo aj pre iných.

Inšpirovaný článkom filozofa Petera Singera však nechcel urobiť niečo, čo by len znelo dobre, ale niečo, čo by aj skutočne pomohlo a to čo najväčšiemu počtu ľudí.

Čo by sa asi tak stalo, kedy celý život naďalej žil z rovnakého množstva peňazí a zvyšok, ako sa mu bude postupne zvyšovať plat, použil na čo najúčinnejšiu pomoc iným?

A keďže mal vo veciach rád jasno, zobral si kalkulačku a začal počítať. Vyrátal si, koľko asi taký oxfordský akademik za svoj život zarobí. Odrátal peniaze, ktoré by potreboval pre zachovaní svojho životného štandardu. Výsledok vydelil sumou, ktorá je potrebná na vyliečenie Trachómy, infekčnej choroby, ktorá je najčastejším dôvodom infekčnej slepoty na svete.

Vyšlo mu, že on, obyčajný človek, žiaden milionár, dokáže za svoj život zabrániť tomu, aby osleplo 80,000 ľudí.

Tento príbeh si pripomeniem vždy keď mám zlú náladu z toho, čo sa deje na svete a keď ma prepadne taký ten prostonárodný slovenský nihilizmus, že všetko je márne, že zlá vrchnosť aj tak všetko zhrabne a že sa nič nedá robiť a aj keď dám na charitu, tak peniaze skončia vo vrecku nejakého krvilačného diktátora.

Pretože od doby, keď sa Toby Ord hral vo svojej študentskej izbe s kalkulačkou sa k nemu pridalo mnoho ďalších ľudí s kalkulačkami a vznikla filozofia, ktorá je dnes známa pod menom efektívny altruizmus.

Keďže nejde o nejakú jednotlivú organizáciu, ale skôr o myšlienkové hnutie, je ťažké povedať, koľko peňazí je vlastne v hre. Je ich však stále viac. Napríklad nadácia GiveWell, ktorá vyhodnocuje najefektívnejšie charity distribuovala v roku 2007, keď začínala, menej ako milión dolárov. Dnes, o štrnásť rokov neskôr, je to päťsto miliónov dolárov. Bill Gates, štvrtý najbohatší človek sveta (137 miliárd dolárov), ktorý sa rozhodol, že väčšinu svôjho majetku dá na dobročinnosť, investuje v súlade s princípmi afektívneho altruizmu. Z rovnakého dôvodu, prečo si kúpil Porsche a nie Trabanta, dáva peniaze nie nejakej náhodnej charite, ale na boj proti malárii, čo je v súčasnej dobe najefektívnejší spôsob ako ich využiť.

Nejde však iba o peniaze. Keď si človek zvykne rozmýšľať o tom, ako urobiť čo najviac dobra, ovplyvňuje to každé jeho rozhodnutie. Mladý človek so sklonom k dobročinnosti môže napríklad zvažovať kariéru učiteľa chudobných detí v Ugande. Je to však najlepší spôsob ako niekomu pomôcť? Ako učiteľ v Ugande síce bude mať síce dobrý pocit, ale v skutočnosti prispeje len toľko, o koľko je lepší než druhý najlepší učiteľ, ktorý by sa inak dostal na jeho miesto. Altruistických učiteľov nie je nedostatok. Čo chýba sú peniaze, z ktorých ich platiť. Možno by sa teda mal namiesto toho stať investičným bankárom a dávať časť svojho príjmu na financovanie škôl v Ugande? A našťastie sa už dnes nemusí hrať doma s kalkulačkou. Našťastie dnes už existujú ľudia, ktorí sa týmito otázkami zaoberajú a to do veľkej hĺbky a sú ochotní poradiť. Často je celé riešenie nie ďalej ako pár klikov na Internete.

Takýto prístup k dobročinnosti je však pre väčšinu ľudí neprirodzený a cudzí. Pri srdci z neho skôr mrazí ako hreje.

Ale na druhej strane sú tu zachránené životy a každý by sa mal aspoň raz v živote, a možno práve teraz na Vianoce, sám seba spýtať, či chce v živote dosiahnuť teplo pri srdci, alebo radšej zachrániť nejaké ďaleké, neznáme dieťa, ktoré možno vďaka nemu nezomrie na maláriu.