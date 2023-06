V novom románe Hajduková odhalila nielen prísne pravidlá niekdajšej viedenskej etikety, ale aj drsné praktiky páchané na ženách.

Keď sa povie Sisi, každý si v prvom rade predstaví rakúsku cisárovnú s dlhými vlasmi v krásnych šatách. K tomuto menu neodmysliteľne patrí aj tvár Romy Schneider v kultovej trilógii. Tvorcovia filmu sa však priklonili k preromantizovanej verzii a tak do povedomia prenikol rozprávkový dojem. Michaela Hajduková čitateľom prináša príbeh s historickými faktami, aká mohla cisárovná v skutočnosti byť.

1. časť- Amalia

Príbeh sa začína rozprávaním mladej Amalie Wiedel. Kto pozná autorkin štýl písania vie, že strieda rozprávanie v prvej aj v tretej osobe. Toto jej dáva možnosť opísať udalosti z viacero uhlov pohľadu. Kniha je rozdelená na tri časti.

V prvej sa čitateľ oboznámi s osudom a postavou mladej Amalie, od ktorej sa dej odvíja. Autorka má očividne naštudované typy osobností, pretože jej introvertnú povahu vystihla dokonale. Avšak kde je hranica medzi introvertom, stavom úzkosti, strachom a depresiou? Čitateľ dostáva varovanie a signály, aby dbal hlavne na svoje duševné zdravie. Všetko sa začína kúpou starožitného toaletného stolíka. Odštartuje lavínu udalostí, pri ktorých sa začína meniť nielen Amalia, ale aj jej zmýšľanie.

Načrtnutá je aj romantická linka, ktorá aj keď nemala byť hlavnou dejovou linkou, nebola dostatočne rozvinutá. Celkovo neskôr mala rýchly spád. Aj keď s Julianom spolu vyrastali, chýbalo mi počiatočné iskrenie, dobíjanie muža a vývin vzťahu z priateľstva na lásku. Po objavení tajomnej fotografie sa Amalia vydáva po stopách Sisi...

2. časť- Romy Schneider

Táto je venovaná herečke, ktorá je neodmysliteľnou tvárou Sisi. Poodhaľuje jej život aj povolanie rodičov a prekvapí mnohými faktami. Mapuje jej kariéru od malých rolí až po najslávnejšiu, manželstvo so slávnym Alanom Delonom až po koniec. Ľudia majú Romy zafixovanú najmä vďaka rakúskej cisárovnej, no ukazuje aj, ako veľmi na ňu tá rola vplývala a ako ju poznačila. Prirovnať to možno k Harry Potterovi v roli s Danielom Radclifom. Je zaujímavé čo všetko majú spoločné tri na pohľad rozdielne postavy.

3. časť- Sisi

Táto časť, ktorá tvorí väčšinu knihy sa mi čítala najlepšie zo všetkých. Autorka používa farbisté opisy prírody, miest a prenesie čitateľa na Possenhoffen, kde Sisi vyrastala. Táto Sisi mi bola oveľa sympatickejšia, pretože bola reálna, viac presvedčivejšia, ľudskejšia. Jej prostorekosť a prirodzenosť si zaručene získa čitateľov tak, ako mňa. Záujem vzbudzujú aj časti odevu čo znamená, že autorka sa venovala ich štúdiu aby každú časť vedela opísať. Bavorský kroj ma uchvátil ako aj róby na viedenskom dvore či Sisina láska k Heinemu a poézii.

Dokonalo bol opísaný aj Hofburg. Osobné zážitky z neho ešte viac prehĺbili ten čitateľský. Sisin život na viedenskom dvore bol boj, najmä so svokrou. Tu sa môžu nájsť mnohé ženy v malých podobenstvách. Vzbudzuje to dojem, akoby čitateľ bol s postavou bližšie spriaznený.

Dočítame sa ako to reálne fungovalo od svadobnej noci- žiadne romantické predstavy, ale obecenstvo, ktoré dosvedčí nevestinu nevinnosť - až po obyčajné uvítanie do miestnosti, postavenie dvorných dám dokonca aj ich počet. Opäť musím vyzdvihnúť autorkin talent dokonale zapracovať historické fakty do príbehu, ľahkosť deja aj kvalitu.

Čo sa týka politickej situácie, tá bola spracovaná tiež dostatočne, autorka ich spomenula v malých zábleskoch či po častiach.

Emócie tiež nechýbali. Bude vám zvierať srdce pri smrti malej Baby, odcudzenie Gizely či nutný vojenský výcvik Rudolfa. Autorka sa hrá so slovami, ohýba ich tak, aby vyvolala v čitateľovi potrebné city. Čitateľ si často bude klásť otázky a krútiť hlavou nad vtedajším systémom viedenského dvora.

Veľmi sa mi páčil prerod Sisi z ustráchanej dievčiny na zrelú ženu. Životné skúšky ju zocelili. Etiketa, nezhody so svokrou, Franzove nevery... Alžbeta Bavorská je príkladom pre silné, reálne ženské hrdinky aj módnou ikonou. Bolo zaujímavé si prečítať jej pokrokové myslenie najmä v oblasti kozmetiky a módy. Pre čitateľov- laikov bude nová informácia aj jej priateľstvo s rumunskou kráľovnou. Táto pasáž sa čítala najlepšie, sálala z nej radosť z nájdenia spriaznenej duše, rovnakých názorov aj podobných životných udalostí.

Okrem drobných náznakov nám autorka odovzdala aj ďalšie posolstvo: postavenie žien vo vtedajšej spoločnosti a žiaľ, aj správanie žien k sebe navzájom. Bolo úplne poburujúce, ako málo stačilo na to, aby žena bola diskriminovaná a týraná ! Keď sa povie feminizmus, nemyslia sa tým ženy ktoré tvrdia že muža nepotrebujú. Je to boj za základné práva: právo rozviesť sa, právo vyjadriť svoj názor, právo nájsť si iného partnera, rovnaké postavenie žien v mužskej spoločnosti.

Čo sa týka záhad a mystickej časti, opisy boli veľmi dobrej, čitateľ sa dokáže preniesť do magického sveta. Avšak občas toho už bolo príliš. Aj keď je pochopiteľný tento paralelný svet a istým spôsobom ho chápem, aj tak to pôsobí už prehnaným dojmom.

Na záver musím napísať, že kniha sa veľmi dobre čítala, mala svižný dej, nechýbali zvraty aj historické fakty, emócie i nadprirodzeno, paralely a ešte omnoho viac. Určite knihu odporúčam všetkým milovníkom neprikrášlenej histórie.