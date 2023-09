Z arabského sveta do prostredia mafiánov.

Príbehov z mafiánskeho prostredia je neúrekom. Na prvý pohľad v čitateľoch vyvoláva otázky, či ešte vôbec dokáže prekvapiť. Vojna dvoch znepriatelených klanov, nelegálne obchody, láska ale hlavne šarmantní muži, ktorí pod rúškom skrývajú svoj temný charakter. Monika Wurm ale do svojich kníh vkladá viac a nie je tomu inak ani v jej novinke Chlad ohňa a chuť kokaínu (r. 2023)

***

KNIHU SOM ČÍTALA V RÁMCI SPOLUPRÁCE S AUTORKOU MONIKOU WURM. ĎAKUJEM ZA MOŽNOSŤ PREČÍTAŤ SI KNIHU EŠTE PRED VYDANÍM.

***

Autorka využila jednu z foriem rozprávania, ktoré uľahčuje plynulý priebeh deja. Nie je to však spôsobené len hovorovým štýlom, ale aj jej vyspelosťou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Valentína je dcérou kokaléros- zberačov kokaínovníka. Už na začiatku sa drží etického kódexu podsvetia, na ktoré ani neskôr nezabudla. Vtiahne vás do deja prudká akcia vďaka, ktorej nadobudne príbeh svoj smer. Ako kritička často apelujem na opisy. Veľa autorov, akonáhle využívajú hovorový štýl v jednotnom čísle, zabúdajú na opisy. Monika Wurm však splnila všetky kritériá . Jej opisy nie sú prehnané s umeleckým podtónom, zato však plne postačia na to, aby si čitateľ dokázal predstaviť čo číta. Aj keď možno v niektorých prípadoch by bolo vhodné ich doplniť, vôbec to neovplyvňuje kvalitu príbehu. Práve naopak. Drobné nedostatky sú vyvážené pútavým rozprávaním a dynamikou.

Hlavnú hrdinku unesú a tak sa ocitá v samotnom epicentre najväčšieho drogového kráľa.

Postava Valentíny, ako dieťaťa, bola zvládnutá bez chybičky. Jej roztomilá detská naivita, vnímanie sveta, ľudí aj jej túžby sa nemenia ani po traumatických skúsenostiach. Za iných okolností by bolo možné spochybniť jej správanie, reakcie a porovnať s dnešnými deťmi. Treba si však uvedomiť jednu zásadnú vec, ktorú aj autorka v príbehu spomenula. A to, v akom prostredí vyrastala a za akých podmienok.

Ďalšia je tá, že príbeh sa odohráva v deväťdesiatych rokoch. V tom čase boli technológie na vzostupe. Môžete postrehnúť klasické vysielačky, absenciu internetu či sociálnych sietí, opisy prvých bezdrôtových mobilov. A nakoľko v tom čase neboli vymoženosti, celé chápanie sveta a ľudí sa odvíjalo len od samotnej výchovy, vštepovania zásad a prostredia.

Keďže je to príbeh z mafiánskeho prostredia, samotné vykreslenie sveta poňala Monika Wurm veľmi vierohodne. Od Patróna Estebana, vedľajších postáv až po Fábia. Postrehla som, že ak sa autor rozhodne vsadiť na podsvietenie, zabúda na jej pozadie. Tu ale nechýbali nelegálne činnosti či obchod s kokaínom, podľa ktorého je príbeh pomenovaný.

Autorský psychologický klam.

Postupne ako sa príbeh vyvíja, rozvíja sa aj vzťah malej Valentíny a Estebana. Ich vzájomná harmónia prejde skúškou tvrdého človeka s pevnou rukou. Nakoniec však zavládne pokojné obdobie. Esteban je ochotný splniť všetko, čo Valentíne vidí na očiach, ale jedno jej aj tak nevie prinavrátiť. Jej rodinu, ktorú brutálne zavraždili priamo pred jej očami.

Možno tento vzťah náhradného otca a dcéry pôsobí v poriadku a mierumilovne. Čitatelia sa pri čítaní môžu nazdať, že Patrón sa nakoniec zmenil. Že Valentína v ňom prebudila dávno pochované city. Opäť si treba uvedomiť, z akého prostredia je príbeh aj to, kto ho napísal. Ak je čitateľ pozorný, spozoruje malé vodítka, ktoré mu naznačia to, čo voľným okom nevidieť. Nie všetko je také, aké sa zdá a dokonca v mnohých prípadoch bežný čitateľ nepostrehne detaily ani na druhý krát.

Čo sa týka Fábia, jeho postava bola zvládnutá ešte lepšie než Estebanova, pretože autorka vsadila presne tá tú techniku, ktorú známi japonskí mangári využívajú v najznámejších anime (Naruto, One Piece, Bleach...) - každá negatívna postava má dôvod svojho správania. Nikdy nemožno ľudí súdiť podľa jednej zlej črty. Prirodzene zlý človek neexistuje. Tým ho spravia okolnosti. Toto bol absolútne geniálny ťah, ktorým plne prevzala zodpovednosť za negatívnu postavu. Spravila z nej nedokonalo - dokonalú postavu, najlepšiu zo všetkých!

Nezvyčajné témy z oblasti psychológie

Ako v každej knihe aj tu pod rúškom nájdeme témy, ktoré sú tabuizované. Nejde ale o klasické témy ako anorexia, týranie či šikana.

Valentína prežila svoj život na haciende Patróna, odrezaná od vonkajšieho sveta. Vplyv psychologickej sugescie od vyššej autority, ktorú uznávate, obdivujete, môže mať katastrofálne účinky nielen na psychiku, ale aj na spontánne rozhodovanie a zaradenie do bežného života. Ako príklad môže poslúžiť skutočný príbeh Dina Sanichara, ktorého vychovala vlčia svorka. (Námet na Knihu džungle). Prepojenie medzi týmito príbehmi je paralelné, ide totiž o veľmi podobný námet. Výsledky izolácie si čitateľ môže všimnúť, keď sa Valentína ocitá mimo haciendy. Má problém s bežnými úkonmi, nedokáže odhadnúť správanie a zámery ľudí, je naivná a dôverčivá.

Takisto otázka peňazí a prirodzeného vývoja človeka. Čím vyššie dosiahnuté ciele, financie a vzdelanie, tým sa okruh priateľov zužuje. Vezmime si ukážku z knihy: Valentína je kultivovaná dáma, ktorá dokáže konverzovať na akúkoľvek tému. Má špičkové vzdelanie, ovláda etiketu, bojové umenia a jej spôsoby patria do vysokej spoločnosti. Oproti nej je jej kolegyňa, ktorá pochádza z chudobných pomerov, jej správanie je vulgárne a nevhodné. Markantný rozdiel je predovšetkým vo výchove, prostredí a vzdelaní. Potvrdilo sa, že zvyčajne bohatí, ktorí majú inak nastavené rozmýšľanie a pohľad na svet, nikdy nemôžu byť priatelia s chudobnými. Človek si zvyčajne začne vážiť to čo mal, až keď o to príde. Ako rýchlo sa z bohatého môže stať chudobný na spodku hierarchie a čo všetko treba na to, aby človek dosiahol vysokého životného štandardu? Nie je možné zarobiť si podstivou prácou na životný štýl bohatých. Prečo je to tak?

Ďalej je tu otázka porušenia osobnej slobody, jedno zo základných ľudských práv. Valentína bola sledovaná na každom kroku. Aj keď to bežný čitateľ nepostrehne, bezpečnostné kamery a ochranka zohrávajú úlohu nielen v bezpečí Estebana a haciendy. Aj z tohto hľadiska autorka nepriamo upozorňuje na fatálne následky prostredníctvom ďalšieho osudu Valentíny. Avšak keď dieťa vyrastá pod neustálym tlakom, môže mať rozdvojené nielen myslenie a pohľad na situácie, ale najmä na momentálne rozhodnutie. Autorka to v tomto prípade poňala zľahka. Faktom však zostáva, že človek bude vo väčšine prípadov nerozhodný a bude mu chýbať zdravý úsudok.

Zaužívané stereotypy a dôležitý výber korektorky

Aj keď je príbeh originálny, autorka sa predsa len nechala trochu uniesť klišé. Ide o následný vývoj Valentíny a Fábia. Z nepriateľov milenci je zaužívaná forma najmä v mafiánskych príbehoch, či klasicky knižných, (Červená, biela a kráľovsky modrá či Daisy jones and the six... ) alebo blogových na platforme Wattpad. Táto forma zvyčajne už nemá čím prekvapiť a dopredu je možné odhadnúť vývoj situácie. Napriek týmto skutočnostiam, autorka vyvážila dej svojím talentom, rozprávaním a potrebnou dávkou napätia.

Opravy drobných preklepov a synoným má na starosti korektorka, ktorá si mohla dať viac záležať! Nie je ich tak veľa, v rozsahu štyristo strán sa tri - štyri chyby stratia. Avšak bezchybný text je len a len vizitkou korektorky, ktorá v tomto prípade zlyhala! Do budúcna odporúčam dohliadnuť na prácu vonkajších zdrojov.

Taký koniec? Alebo prísľub ďalšieho príbehu?

Záver šokuje a zarmúti. Naozaj si pre nás autorka prichystala taký záver? Alebo čitateľov drží v napätí a má v zálohe ďalší príbeh ako v prípade Rockového tanga? Nech je ako chce, napriek nepodstatným drobnostiam príbeh hodnotím vysoko. Je originálny a čitateľom má čo ponúknuť. Vďaka dynamike sa číta plynulo, strana za stranou a nedá vám vydýchnuť do poslednej bodky. Monika Wurm opäť dokázala svoje kvality, ktoré jej môže nie jeden autor závidieť!