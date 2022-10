Vtip o dvoch opilcoch a svete

Dvaja štamgasti, alebo na rovinu – opilci, sedia v krčmičke a nadávajú na stonerov, ktorí povznesene pália jointy kdesi v lesíku, alebo za barákom, a nakladajú im, ako ich zvrhlosť rozkladá morálku, ako ničí spoločnosť. Hoci ešte ten večer prídu oni dvaja úplne na mol domov, ovracajú výťah, vlepia manželke za to, že večera nie je hotová, rozhádžu celú kuchyňu, vykričia na celú ulicu, aká je ich žena k*rva a všetci ostatní sú k*koti a zobudia všetky spiace deti v bytovke. Ale tráva kazí svet.

Dvaja opilci v krčme počujú, ako v telke vravia o nešťastí na Zochovej a hneď sa začnú navážať, ako taký niekto vôbec môže sedieť za volantom. Áno, smutná správa obletela celú krajinu a oprávnene rozvírila búrlivú debatu. A ako vždy, keď sa udeje nejaké podobné nešťastie zavinené ľudskou ľahkovážnosťou, týchto dvoch to veľmi hnevá a už by išli zoštátňovať autá takých šoférov. Keď ale zomierali desiatky ľudí denne na covid, pretože sa občania odmietali očkovať, nosiť rúška, dodržiavať karanténu – jednoducho sa správali ľahkovážne, to im vôbec nevadilo, ba naopak.

Dvaja opilci začnú kritizovať nástup žien do politiky. Čo tam majú čo robiť?! Veď pozrite, ako sa navzájom bijú! Hnus, ako môže niekto chcieť toto v parlamente? Zato muži, tí by nám hanbu nerobili. Vravia hromotĺci, čo každý večer v náladičke uštedria zopár päsťoviek niekomu od vedľajšieho stola.

Dvaja opilci plynulo prechádzajú k homosexuálnym párom. Čo to majú znamenať tieto moderné trendy, že rodina by mohla byť aj iná, ako dobrá, tradičná? Veď dieťa dostane správnu výchovu len od matky a otca, čo nejakí zženštilí buzíci dokážu vychovať? Tí liberáli chcú rozvrátiť všetky piliere, na ktorých náš svet stojí. Ako napríklad rodina týchto dvoch, ktorí manželky bijú, svoje matky vyžierajú, lebo už na chlast nemajú zo svojho, s dcérou sa nevideli už roky, lebo ušla hneď, ako mohla a zo syna je ešte väčší alkoholik, ako sú oni dvaja.

Dvaja opilci si spomenú na nepodarené deti a hneď začnú nadávať na mládež. Mladí dnes nič nerobia, len sa flákajú, zaujímajú sa len o internety, sociálne siete, vysedávajú nečinne celé dni za počítačom, v škole sa nič poriadne neučia a už ich ani nesmú biť. Darmožráči leniví! Uľavia si a obrátia do seba ďalší pohárik slivky. Od obeda už dvadsiaty. Ale už by sa pomaly mohli aj zberať, keď odbíjajú polnoc.

Dvaja opilci si ale ešte musia zabrdnúť do liberálov, prívržencov EÚ, ateistov a všetkých ostatných, ktorých myslia pod pojmom FAŠISTI! A už môžu ísť domov, po ceste si pospevovať: „Rež a rúbaj do krve, nebude to po prvé...“, zahulákať na celé námestie, že Jožko Mrkvička, miestny kandidát ĽSNS je slabý ch*j a neťahá sa Ferka Petržlena, kandidáta za Republiku, pretože vymenil rovnoramenný kríž za kresťanský a prechádzku ukončia tým, že očúrajú cigánsku búdu. Čo tu majú čo hľadať? Bolo by ich treba niekam poslať, nech tu už nezavadzajú. Ale ten Sulík, to je nacistický fašista sk*rvený, že nám nevybavil plyn!

Paródia, čo? A najvtipnejšie na tom je, že títo dvaja sú politikmi vypočutí oveľa viac, ako zodpovední, slušní ľudia, ktorí pre túto vmyslenú krajinu aj niečo naozaj robia.

No čo, komu by ste sa vysmiali viac? Tým opilcom, za to, že sa vôbec odvažujú kritizovať ostatných, keď sami majú v oku také brvno, že im trčí až po nos? Alebo politikom, za to, že sa riadia tým, čo si myslia títo dvaja večne opití absolventi VŠ života? Alebo tým zodpovedným, slušným ľuďom, ktorí si takto nechajú skákať po hlave?