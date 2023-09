spoločnosť očami feminity

Spoločnosť akoby spala a nevníma reálne problémy dejúce sa okolo nás. Žijeme v dobe, kde hodnotu človeka tvorí jeho telo, vlasy, postava, nerešpektujú sa názory iných ľudí. Milá spoločnosť, dovoľ mi tento článok venovať populácii, ktorá si neváži hodnotu žien v tomto svete. Dovoľ mi ukázať ti svet, ako ho vnímam ja a prosím, ak si sa našiel aspoň v piatich percentách, zamysli sa, pretože: Pri vete o menštruácii robíš kyslú tvár ale nemáš problém poslať peniaze slečne len aby si videl jej prirodzenie. Odsudzuješ homosexualitu ale rád si pozrieš lesbické porno. Vyžaduješ hladké telo bez chlpov ale väčšina populácie druhého pohlavia sú zarastení a to toleruješ. Bagatelizuješ rozhodnutia ženy ale rád si prídeš po radu k ženskému pohlaviu, keď nevieš ako ďalej. Myslíš si, že žena toho zvládne oveľa menej ale pozri sa do politiky , koľko mužov tvorí parlament a predsa sa každý na tento systém sťažuje. Sex je pre teba najlepší bez ochrany ale zodpovednosť neskôr máš problém prijať. Kritizuješ to, keď si žena povie svoj názor a nazývaš to sprostorekosťou. Pravdou je , že je to úprimnosť a sprostorekosť je len slovo skrývajúce podstatu pravdy. Je ti len zaťažko prijať, že ide z úst ženy. Žiadne oblečenie nie je príliš dobré. Sukňa je buď príliš krátka a vyzývavá alebo príliš dlhá a nudná. Ak sa oblečiem ako muž, som v tvojich očiach príliš maskulínna a chýba mi feminita. Výstrihy sú fádne a roláky nie sú príťažlivé ale tvárite sa , že na oblečení nezáleží lebo aj tak sme najkrajšie nahé. No keď sa ti niečo stane v noci v parku, prvá otázka padne na to, čo si v ten incident mala na sebe. Okrem rúk muža ktorý mi ublížil, len bežné oblečenie. Žena v spoločnosti ma rovnaké práva ako muž ale ísť v noci cez park znamená , že chcem byť zneužitá. Žene do rúk nepatrí alkohol a ani cigareta. Ale keď pije muž , je to frajerina. Keď sa chváliš s kolkami ženami si spal, si frajer. Žena musí klamať o svojom body count lebo v očiach spoločnosti sa rozdáva. Tetovanie ti berie ženskosť a najlepšie by bolo keby si úplne prirodzená. Keď na svojom tele nemáš žiadne úpravy tak sa o seba nestaráš. Keď ich máš, tak si umelá. Upriamuješ negatívnu pozornosť keď má žena malé prsia, keď ich má veľké máš potrebu okomentovať to. Pás ma mať 60 centimetrov a ak je širší odporučíš mi diétu. Ak mám malý zadok, mám viac jesť. Ak mám zlu náladu , hneď mám v tvojich očiach krámy a náladovosť sa už nenosí. Moje nie v tvojich očiach znamená možno a moje možno je hneď áno. Žijeme v dobe, kde sa zotročila ženskosť a priority ženy nemôžu byt rovnaké ako tie mužské. Sme len chodiace inkubátory a keď nahlas povieš, že nechceš mať deti, si odsúdená. Mám vlastne telo ale rozhodujú o ňom muži v parlamente. Nerešpektuje sa môj pohľad na moju budúcnosť , za moje nie nechcenému tehotenstvu som označená za vraha. Kariéra alebo rodina, no ty nemáš na výber. Máš totiž maternicu takže voľba je jasná. Materská je pre ženu , hanba ak sa o deti stará muž. Celý deň vychovávaš vaše deti ale keď príde muž z práce tak ti vynadá že nie je navarené a upratané. Materská dovolenka je predsa dovolenka, kde dostávaš úbohú mzdu za to, že sa staráš o svoje deti. Feminizmus je v tejto dobe už nepotrebný a feministky nevedia čo vlastne chcú, lebo veď ak žiješ tak ako to nadiktovala spoločnosť , nemáš sa prečo sťažovať. Odsúď ma za feminizmus a úprimnosť ale ja svoj hlas nestíšim a to ani napriek odsúdeniu, ktorý ma za toto všetko čaká.

