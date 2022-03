Nad Ukrajinou sa blýska, Grady divo bijú

Aké sú možné scenáre vyplývajúce zo súčasných politických a vojenských udalostí.

1. Rozprávkový scenár:

V Rusku prebehne prevrat a nové vedenie ihneď zastaví vojnu. Ruské jednotky sa vrátia za hranice obnoví sa diplomatický dialóg. Vzťahy či politické, alebo ekonomické sa dostanú na úroveň pred vojnou. Tento scenár je zbožným želaním viacerých ľudí. Možnosti sú dve zmena z hora, alebo zmena z dola. Pričom vzbura z hora a teda vojenský puč, alebo oligarchistický prevrat je ten pravdepodobnejší. Veľká revolúcia ako v 1917 je málo pravdepodobná, keďže Ruské obyvateľstvo je široko masírované propagandou a tejto aj z veľkej časti verí. Ruské vrchné velenie je pravdepodobne tak zakorenené, že nejaká zmena sa pravdepodobne konať nebude a Aurora druhý krát nevystrelí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

2. Ukrajinský scenár:

Ukrajina s veľkou podporov z ďalších krajín obráni svoje územie a vytlačí ruských agresorov za svoje hranice. Toto je, ale tiež veľmi idealistický scenár, na ktorý Ukrajina nebude mať pravdepodobne dostatočnú bojovú silu. Tento scenár by znamenal aj znovunadobudnutie Krymu, Luhanska a Donetska. Rovnako by pravdepodobne znamenalo integráciu Ukrajiny viacej na západ a možné členstvo v EU a NATO. Integrácia by pravdepodobne trvala celé roky pokiaľ nie desaťročie.

3. Ruský scenár:

Ruským jednotkám sa podarí zlomiť odpor ukrajinských síl a odstrániť ukrajinské vedenie. Následne dosadiť pro-rusky zmýšľajúcu vládu a represiálami potlačiť odpor Ukrajincov. Možné je aj rozdelenie Ukrajiny na časti a tieto časti by boli priamo integrované do Ruskej federácie. Tento scenár je tiež pomerne nepravdepodobný, keďže ruská armáda svoj postup značne spomalila a ukrajinský odpor neslabne. Ruská armáda taktiež nevyzerá na druhú najsilnejšiu armádu sveta, a vypadá to tak, že v ruskej armáde existuje korupcia na neskutočnej úrovni. Pri súčasnom rozpoložení ruských síl a odporom Ukrajincov je tento scenár vysoko nepravdepodobný.

4. Dlhá vojna:

Rusko ani Ukrajina nebudú mať dostatočné vojenské zdroje na prekonanie protivníka. Toto vyústi v dlhú deštruktívnu vojnu trvajúcu celé roky a stojacu mnoho životov. Táto možnosť je otázna, lebo pravdepodobne by sa Ukrajinci so zahraničnou pomocou dokázali držať dostatočne dlho, ale dlhodobá operácia ruských síl z ekonomického hľadiska nie je udržateľná. Jediná možnosť pre Rusko by bolo, že ich udrží Čína, čo by malo, ale ďalšie ďalekosiahle následky. Táto možnosť je druhá najpravdepodobnejšia.

5. Status quo:

Jedná sa o najpravdepodobnejší scenár a to, že ani jedna zo strán nebude mať dostatočne veľkú silu premôcť svojho protivníka. Ruské jednotky sa stiahnu na územia Krymu, Donetska a Luhanska a tieto bude naďalej okupovať. Ukrajinská Armáda nebude mať silu tieto územia získať naspäť a diplomatické jednania prinesú kľud zbraní, ale nie mier. Tieto územia ostanú byť sporné a konflikt bude pokračovať na mŕtvom bode s občasnými prestrelkami. Rusko ostane odrezané od sveta a nechané na pospas Číne.

6. Doomsday:

Podľa niektorých analytikov je zatiahnutie NATO do konfliktu neodvratné. To by znamenalo v podstate novú svetovú vojnu, ktorú by Rusko konvenčnými zbraňami nemohlo vyhrať a možnosť použitia jadrových zbraní by bolo veľmi vysoké. Samozrejme totálna nukleárna anihilácia by bola nepravdepodobná, keďže si je každý vedomí scenára M.A.D.(Zaručené vzájomné zničenie). To ale neznamená, že čeliac totálnej porážke by ruské vedenie nechcelo zobrať zo sebou aj zbytok sveta. Členovia krajín NATO sa možnému zatiahnutiu do konfliktu bránia a zo súčasného pohľadu je vstup akejkoľvek tretej krajiny do konfliktu nereálna.

Záverom môžem len konštatovať, že invázia Rusom vôbec nevyšla ukázala, že ruská armáda svoju silu z veľkej miery len hrala a z veľkej časti sa zahanbila. Jediné časti jej armády, ktoré fungovali ako mali, boli výsadkári a specnaz. Armáda ako celok nefungovala a jednotlivé časti nespolupracovali ako mali. Jedine môžeme dúfať, že sankcie a udatnosť ukrajinského odporu bude mať za následok rýchle ukončenie bojov.