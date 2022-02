Ukrajinská vojna v očiach Slováka

V súvislosti s vývojom udalostí na našej východnej hranici by som chcel vyjadriť svoj názor. Začnem s postojom Slovákov na Geopolitiku. Slovenskému národu v jeho novodobej histórii boli všetky vojenské zábezpeky k ničomu. V 1938 nám garantovali nezávislosť Francúzsko s Britániou. Ich odpoveďou, ale keď prišlo na takzvané lámanie chleba bolo, že Československa je nám ľúto, ale za ďalšiu svetovú vojnu nestojí... Z toho chápem rezervovanosť Slovákov voči NATO a zmluvám o vojenskej pomoci. V prípade Ukrajiny sa momentálne deje to isté. Ukrajiny je nám ľúto a za ďalšiu svetovú vojnu nestojí... ďalšie sankcie, ktoré očividne na Rusko nefungujú, pochody a vlajky Ukrajinu nezachránia.

Na druhej strane máme na Slovensku proruských aktivistov ktorý očividne zabudli na rok 1968. Keď nás naši verný súdruhovia prišli zachrániť pred „kontrarevolúciou“. Kde rovnako ako teraz v Ukrajine išli zabezpečovať mier, radosť a lásku na korbách tankov. A čo na to vtedy západ? Ohhh tá istá pesnička... Československa je nám ľúto, ale za ďalšiu vojnu nestojí...

Z toho je jasné je, že jedna aj druhá strana si hladí len na svoje záujmy pričom im je jedno koľko ľudí pritom umrie. NATO na čele s USA sú pokrytci ktorý zasahujú len, keď sa im to hodí, alebo keď daný diktátor neplní požadovanú funkciu podľa ich predstáv.

V konečnom dôsledku na to vždy doplatia len obyčajný ľudia ako teraz na to doplácajú na Ukrajine. A nejedná sa len o Ukrajincov, Ruský vojaci by tiež pravdepodobne radšej sedeli doma na zadku ako zabíjali svojich Slovanských bratov.

Slovami jednej mojej obľúbenej seriálovej postavy: Vojna nie je peklo, vojna je vojna a peklo je peklo, pričom z tých dvoch je vojna tá horšia. Pýtate sa prečo? Kto ide do pekla? Hriešnici... A o to presne ide... v Pekle nie sú nevinný okoloidúci. Vojna je ich je plná: deti, dôchodcovia... V podstate každý vo vojne až na pár výnimiek je nevinný okoloidúci...

Moju úvahu zakončím tým, že na pravdepodobne obidvoch stranách frontu vo veľa hlavách mladých vojakov hrá pieseň Gruppa Krovi a text: Ne ostat'sya v etoy trave, a veľa z nich v tej tráve skončí...