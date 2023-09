Prečo som vstúpila do politiky

Keďže išlo o zásadné rozhodnutie, tento môj krok som zvažovala dlhší čas. Zavážili tri dôvody, prečo som nakoniec prijala ponuku kandidovať za Progresívne Slovensko. Sú to: demokratické hodnoty, školstvo a spolupráca.

Demokratické hodnoty

Vyrastala som ako príslušníčka menšiny. Boli sme slovenská rodina žijúca v Rakúsku, tzv. Ausländer. Preto som od malička bola citlivá na to, keď je niekto iný. Keď sme sa vrátili na Slovensko, už ako tínedžerka som aktívne vystupovala proti prejavom rasizmu zakoreneným v našej spoločnosti. Hnevalo ma, keď som počula používať výrazy “Ty Cigáň, Ty Maďar, Ty Žid.” ako nadávky.

Som hlboko presvedčená, že ľudské práva musia byť univerzálne a každá spoločnosť by mala citlivo prijímať príslušníkov a príslušníčky menšín. A je úplne jedno, či hovoríme o menšinách jazykových, etnických, náboženských, LGBT+, ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo iných. Ľudia sú si rovní vo svojej rozmanitosti.

Žiaľ, ani dnes akceptácia rozmanitosti nie je samozrejmosťou a na našej politickej scéne je dokonca skôr zriedkavá.

Kým budem politicky a verejne aktívna, vždy sa budem zasadzovať za ľudské práva a hodnoty liberálnej demokracie a rovnosti.

Školstvo

Vzdelávacím politikám sa odborne venujem 15 rokov. Od mojich prvých pracovných skúseností som ako výskumníčka navštívila desiatky škôl na Slovensku aj v zahraničí a hovorila s učiteľmi, riaditeľkami a rodičmi. Cez domáce aj európske projekty sme spolupracovali so školami pri zavádzaní zmien zdola a na základe podnetov z praxe sme písali odporúčania aj pre zmeny zhora. Pred poslednými parlamentnými voľbami som odišla z neziskového sektora a podieľala som sa na tvorbe volebného programu koalície PS-Spolu za školstvo. Po neúspešnom výsledku vo voľbách som v roku 2020 prijala ponuku ísť pracovať na ministerstvo školstva. Chcela som priložiť ruku k dielu aj pri príprave zásadných systémových zmien.

V rezorte školstva som pracovala posledné tri roky, priamo na ministerstve a na Štátnom pedagogickom ústave. Podieľala som sa na realizácii viacerých dôležitých reforiem z Plánu obnovy a odolnosti. Zažila som fungovanie štátnej správy, jej silné aj slabé stránky.

Školstvo si vyžaduje investície, premyslené reformy a dlhodobú stabilitu. Avšak ten chaos, ktorý vláda po posledných voľbách priniesla, sa prelieval aj do fungovania rezortu. Za tri roky sa vystriedali traja ministri a traja predsedovia vlády. Aj tie najlepšie myšlienky od štátnych úradníkov sú závislé od vôle politikov. To ovplyvnilo moje rozhodnutie vstúpiť do politickej strany.

V politike sa plánujem ďalej venovať vzdelávacím politikám a ak budem zvolená a stanem sa poslankyňa NRSR, mojim cieľom je cez odbornú prácu v školskom výbore intenzívne pracovať pre lepšie školstvo.



Za koho sa postavím

Politické hnutie Progresívne Slovensko (PS) som podporovala od jeho vzniku. Od začiatku sa mi páčilo, že vznikla politická strana, ktorá zahŕňa liberálne hodnoty ľudskej slobody a zároveň jasne deklaruje aj ochranu životného prostredia, pro-západnú orientáciu a adresné a kvalitné verejné politiky.

Vážim si všetkých doterajších predsedov a predsedkyňu PS, avšak nepoznala som ich natoľko zblízka. Michala Šimečku poznám od roku 2008, od čias, keď bol študent na Oxforde. Michal je človek, u ktorého sa spája špičkové vzdelanie, výnimočná bystrosť, extrémna pracovitosť a absolutne jasný morálny kompas. To, že si Michal Šimečka vybral politickú kariéru a stal sa líder PS mi dalo jasný impulz, že to má zmysel.

Vstúpila som do politiky a kandidujem za Progresívne Slovensko s jasnou víziou, aké hodnoty a politiky budem zastupovať. A zároveň verím, že práve PS má šancu posunúť Slovensko k lepšej budúcnosti.

Budem si vážiť, ak mi svojim hlasom vo voľbách prejavíte Vašu dôveru.