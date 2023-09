Moja dcéra nemôže vidieť ďalšieho Matoviča, Kaliňáka...

Čakať, že ak parlamenté voľby dopadnú dobre, budeme sa mať lepšie, je veľký omyl. Ja som volič Progresívného Slovenska, ale nemyslím si, že ak by vyhrali voľby a následne by sa im podarilo zostaviť vládu, Slovensko by sa otočilo o 18O stupňov a problémy, ktoré dnes máme v našej spoločnosti prestanú nás trápiť. Progresívne Slovensko je pre mňa jednooký kráľ medzi slepými. Volím slušnosť, ale čo sa týka odbornosti, tam som skeptický, ale keď im nedám šancu, nikdy sa nedozviem, či na to majú aj z odbornej stránky.

Žiadna politická strana tu zázraky neurobí. Tým, ktorým záleži na Slovensku, by mali čo najviac investovať do najmaldších. Nemyslím si, že dospelí ľudia po tridsiatke, štyridsiatke, by sa mohli zoznámiť a spriateliť sa s pojmami sebareflexia, pokora a kritické myslenie. Samozrejme, myslím teraz na tých, pre ktorých sú tieto pojmy cudzie. Z tohto dôvodu existuje podľa mňa len jediná možnosť, spraviť všetko, čo sa dá, aby sme zachránili tých najmladších a výsledok uvidíme o tridsať rokov.

Ďalšia generácia bude potrebovať kritické myslenie oveľa viac, než to potrebujeme my dnes. Doba je čoraz komplikovanejšia a náročnejšia z pohľadu pochopenia fungovania sveta, čoraz viac ľudí bude nás chcieť oklamať alebo ponúknuť alternatívnu pravdu. Umelá inteligencia nám v tom môže pomocť alebo práve naopak môže nám aj uškodiť, zaleží od toho, kto sa ju zmocne.

Neviem, čo treba spraviť, kde treba začať, aby moja pätnásťmesačná dcéra v budúcnosti nemusela vidieť v politike ďalšieho Matoviča, Kaliňáka, Danka, Mazureka...