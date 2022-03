Kritika Maturity z anglického jazyka 2020/2 – B2

V poslednom čase sa to na človeka valí zo všetkých strán. Svet pustoší pandémia, planéta sa varí, u susedov bombardujú nemocnice a desivý podiel populácie verí tomu, že vakcíny sú satanský komplot na ovládnutie sveta Američanmi.

Keď som preto pri administrácii tohtoročných maturít študentom vysvetľoval, že podľa pokynov majú na tlačive v kolónke rok preškrtnúť nulu a vedľa napísať dvojku, pretože NÚCEM zrecykloval maturitné zadania z roku Pána 2020, mal som pocit, akoby som sa schúlil pod teplú deku.

Napriek tomu, že okolitý svet sa zjavne ženie do záhuby, slovenské školstvo sa nielenže nikam neženie, ono sa pomaly ale isto kĺže späť do 19. storočia.

Cieľom tejto série blogov je prejsť si externými časťami maturity z anglického jazyka z roku 2020, ktoré boli použité v roku 2022 a otvorene ich podrobiť odbornej kritike. Presnejšie, mojím cieľom je poukázať na pokiaľ možno všetky chyby a nedostatky, ktoré tieto testy obsahujú.

Radikálna premisa, z ktorej vychádzam, je že chyby by v maturitných zadaniach byť nemali.

Preto sa budem venovať nielen chybám ktoré majú vplyv na správnu odpoveď, ale aj chybám či chybám jazykovým, štylistickým, a chybám vo výbere zdrojov, z ktorých sú zadania adaptované, Tých chýb sa tam totiž nachádza viac ako obyčajne a to napriek tomu, že NÚCEM mal DVA ROKY na to, aby ich opravil.

Z tohto dôvodu sa tu nebudem hrať na takzvanú konštruktívnu kritiku a preto som sa ani neunúval písať podnety priamo na NÚCEM – ak si chyby, ktoré som ja dokázal nájsť vo svojom voľnom čase v priebehu cca. týždňa nedokázali sami opraviť za DVA ROKY ktoré tomu mohli venovať, bavíme sa nie o miernych nedostatkoch, ale o zásadnej inštitucionálnej dysfunkcii.

Dúfam, že tieto blogy pomôžu odbornej diskusii nielen o týchto maturitných zadaniach, ale aj o tom, ako a kým sú maturitné zadávania každoročne zostavované.

Jedným z podnetov na napísanie tejto série blogov je aj to, že som v médiách nezachytil odbornú kritiku zadaní z anglického jazyka, naproti tomu som však zachytil komentáre, že maturity boli „ťažké“. Som presvedčený o tom, že hlavný dôvod, prečo sa zadania študentom zdali byť ťažké bol ten, že niektoré zadania boli vypracované neodborne, fušersky a s chybami.

Prvú časť blogu venujem maturitám na úrovni B2 – čo je štandardná úroveň maturít na gymnáziách a úroveň, ktorú si môžu zvoliť študenti na stredných odborných školách. V ďalších častiach sa chcem venovať úrovni C1 a B1.

Kde to bolo možné, priložil hypertextové odkazy na články, ktoré NÚCEM adaptoval. Zadania síce obsahujú bibliografiu, linky v nej uvedené však nefungujú. Odporúčam, aby si všetci, ktorí o to majú záujem, pôvodné texty pozreli a porovnali ich s maturitnými zadaniami, aby si mohli vytvoriť vlastný názor.

Úroveň B2

https://www.nucem.sk/dl/5172/RT_AJ_B2_20_1649_2020.pdf



Section I – Listening

V časti počúvanie sa moje výčitky vzťahujú skoro výrazne na výber osôb, ktoré nahrávky nahovorili. Boli to pani, ktorá šušle a v Part 2 pán, ktorý bol buď tesne po operácii chrupu, alebo svoju časť nahovoril počas prestávky na obed.

Myslím, že stojí minimálne za zváženie, či je rozumné na úrovni B2 používať spíkrov s rečovými vadami, najmä ak pri akustike a technickom vybavení v priemernej triede je porozumenie už aj tak sťažené.

Ako bonusový bod by som spomenul, že prvé cvičenie dvakrát používa slovo "application" ako synonymum na "app", vrátane nadpisu: "Michelle Kennedy - Co-founder of a Social Application." Takéto použitie samozrejme nie je nesprávne, ale je mimoriadne zastaralé – najmä nadpis pôsobí ako z minulého storočia. "App" je samostatné slovo v Oxfordskom slovníku, pričom ten istý význam je pri slove "application" uvedený ako piaty v poradí.

Časť počúvanie však s výnimkou zvláštnej voľby native speakrov bola najmenej problematická časť testu a odpovede pomerne logicky vyplývali z vypočutého (samozrejme, úplný kľúč správnych odpovedí ešte nebol zverejnený, takže správne odpovede iba predpokladám).

Section II – Language in Use

Part 1: Happy Returns after Surprise Delivery

Tento blog vznikol najmä kvôli tomuto cvičeniu. Že sú v ňom početné problémy som zistil doslova niekoľko sekúnd potom, ako som ho začal čítať.

Problém č. 1 – ide o článok prebratý z Daily Express, čo je britský bulvárny plátok. Niečo ako Nový čas, akurát politicky konzervatívny. Výber titulkov, z ich stránky:

"Prince Andrew to make royal RETURN as Duke of York to appear at poignant event;"

"‘Jungle Princess’ Kate Middleton stuns in £91 G-Star green trousers and Ray Bans in Belize,"

"Putin's daughter: Anger over UK luxury estate where she ‘has home’ – ‘Seize their houses!'"

To, že daný denník je dobrý akurát na balenie rýb nie je samo osebe až taký problém. Problém je v tom, že bulvárne noviny často používajú jednoduchý až primitívny jazyk a že nie sú známe rigoróznou kontrolou kvality (viď. prvý z nadpisov, ktorý uvádza: "Princ Andrew to make royal RETURN ... to appear" – jedna z tých to fráz tam byť v tejto forme nemala).

Problém nastáva už pri príklade.

"The surprise delivery of a laptop she 00 cost Jean Morrell dear when she was charged almost £2,000 21 having returned it."

Správna odpoveď použitá aj v článku je didn’t order . Táto veta je však v podstate učebnicový príklad vety, kde by mal byť použitý predminulý čas, t.j. hadn’t ordered. Toto však nebola jedna z možností. V článku, ktorý bol adaptovaný, bol použitý jednoduchý minulý čas, lebo Daily Expres je bulvárna stoka v ktorej sa ani čitatelia, ani "novinári“ nezamýšľajú nad tým, aký čas použiť.

Otázka č. 22

"Jean could not understand how she had ended up so out of pocket and when her 22 to get a refund failed she decided to turn to Crusader for help."

22 (A) efforts (B) intensions (C) plans (D) purposes

Správna odpoveď je zjavne (A) efforts. Píšem zjavne, lebo možnosť (B) je nesprávna pravdepodobne najmä preto, že je napísaná s pravopisnou chybou. Slovo "intention" (úmysel, zámer) sa píše s t-čkom (áno, existuje aj slovo "intension," ktoré sa používa v logike, ale vzhľadom na to, že sa nenachádza v Oxford Advanced Learner’s Dictionary pochybujem, že mysleli to, a ak aj áno, nie je to slovo na úrovni B2).

V cvičení tohto typu som sa ešte nestretol s tým, že by jedna z možností bola nesprávna preto, že je v nej preklep. Tu má ísť o to, či si študent dokáže vybrať správne slovo, ktoré má použiť v konkrétnej situácii, nie či dokáže vylúčiť možnosť preto, že je v nej zlé písmeno.

"Intentions" (úmyslom) by totiž nebola vyslovene zlá možnosť – áno, "efforts" (snahám) je prirodzenejšie (a dá sa argumentovať aj tým, že sa svoju situáciu pokúsila vyriešiť, t.j. prejavila aktívnu snahu, nie iba úmysel), ale rozdiel medzi týmito dvoma možnosťami je na úrovni B2 malý.

Správna odpoveď sa dá jednoznačne určiť iba preto, že v jednom slove je preklep.

Otázka č. 24

"It was in November last year that a package which had been dispatched by Amazon, where she 23 a regular customer for more than a decade, 24 unexpectedly at her door."

24 (A) called up (B) drew up (C) turned up (D) showed up

Kým v čísle 22 bola správna odpoveď identifikovateľná iba na základe chyby, v čísle 24 nie je správna odpoveď identifikovateľná vôbec.

"Turn up" a "show up" sú totiž synonymá. V článku sa nachádza turned up. Netuším však, prečo by odpoveď "showed up" mala byť označená ako nesprávna. Slovníky jednoznačnú odpoveď nedávajú.

Krátke googlenie:

Výsledky “package showed up" – cca. 126,000 hitov, “package turned up" – cca. 700,000 výsledkov.

Z tohto sa zdá, že "turned up" sa používa v tomto spojení častejšie, avšak:

1) 126,000 výsledkov je celkom slušný dôkaz, že dané slovo sa v tomto kontexte použiť dá,

2) je možné, že niektoré z výsledkov boli o balíku, ktorý bol otočený smerom nahor.

Toto cvičenie nepreveruje schopnosť študenta vybrať najpoužívanejšie slovo, ale schopnosť vybrať slovo, ktoré sa vo vete dá použiť.

Preto je v prípade č. 24 je možný iba záver, že sú správne dve možnosti, teda že zadanie je chybné. NÚCEM by mal uznať aj možnosť showed up aj možnosť turned up.

Otázka č. 27

"Jean didn’t get a reply but a month later had a nasty shock when she saw her account had been debited. ‘After several calls and emails, Amazon agreed that I should return the laptop to one of their centres. I did and it was acknowledged. I also called the helpline but there has been no 26 . I’ve been so worried,’ she says. ‘It was a good job that there was enough money in my account or I 27 overdraft charges.’"

27 (A) would face (B) would have faced (C) faced (D) had faced

V otázke 27 mali študenti vybrať správny čas. Reálne možnosti boli dve (A) would face a (B) would have faced. Gramatický rozdiel medzi týmito dvoma možnosťami je v tom, či situácia ešte trvá ("would") alebo už skončila ("would have"). Študenti teda majú rozhodnúť, či by Jean hrozili poplatky za prečerpanie účtu teraz, keď sa rozpráva s reportérmi alebo v minulosti. Správna odpoveď je podľa článku (B) would have faced, takže študentom malo byť jasné, že prípadné poplatky za prečerpanie sú vecou minulosti.

Dva problémy:

1. ide tu o primárne o subjektívny pocit Jean, resp. o jej zmluvu s bankou (nevieme, či jej banka účtuje poplatky za prečerpanie okamžite, t.j. v minulosti či napríklad na konci mesiaca, t.j. teraz).

2. v odseku Jean skáče medzi minulým a predprítomným časom ("I also called the helpline but there has been no answer. I've been so worried."). Predprítomný čas sa používa vtedy, ak situácia ešte trvá. V tom prípade je zvláštne, že sa od študentov očakáva, že jasne určia, že poplatky by jej hrozili v minulosti, nie teraz, keď kontext je ten, že sa strachuje ešte aj v čase rozhovoru.

V otázke 27 nie je z kontextu možné jasne určiť, či je správna možnosť A alebo B.

Otázka č. 28

"A delay of this length for a 28 of this size appeared very strange, however, if this was 29 a case of mistaken details."

28 (A) sum (B) load (C) cost (D) charge

Tu sa správne možnosti dali zúžiť na možnosť (A) sum (suma) a (D) charge (poplatok, prevod z účtu). V článku je použité slovo charge.

Z kontextu však vôbec nie je jasné či je predmetné zdržanie zvláštne z hľadiska množstva peňazí stiahnutých z jej účtu, alebo z hľadiska sumy, o ktorú sa jedná (£2000). Musím povedať, že mne osobne sa tam asi viac hodí "sum“ ako "charge“, už len preto, že je menej špecifické.

V otázke 28 nie je z kontextu možné jasne určiť, či je správna možnosť A alebo D.

Otázka č. 33

"After we asked Amazon to 33, Jean’s payment was returned, much to her 34 and she also received a compensatory gift as a goodwill gesture from the company for the problems she 35 while trying to get a 36."

33 (A) control (B) enquire (C) investigate (D) interrogate

Správna odpoveď podľa článku je (C) investigate, ale možnosti na zváženie sú znova dve: (B) enquire a (C) investigate. Ako väčšina študentov určite vie, "investigate" znamená vyšetriť.

Význam "enquire" je trochu komplikovanejší. V prvom rade to znamená spýtať sa. Už tu narážame na problém, pretože ak nejaký novinár osloví Amazon s otázkou na konkrétneho zákazníka, Amazon to pravdepodobne "vyšetrí" tak, že niekto zdvihne telefón a "spýta sa" toho, kto to má na starosti, čo je vo veci. V tejto vete teda dáva zmysel aj "investigate" (Požiadali sme Amazon, aby to vyšetrili) aj "enquire" (Požiadali sme Amazon, aby sa na tento prípad popýtali).

Ešte väčší problém je, že "enquire" a "investigate" sú synonymá.

"Enquire into something" totiž podľa Oxford Advanced Learner’s Dictionary znamená: "to find out more information about sth SYN investigate."

Z Grammarly (https://www.grammarly.com/blog/inquire-enquire/):

"Enquire is mostly used in British English for the general meaning 'to ask' or 'to investigate'"

(Pozn. podobné slovo "inquire" sa používa na oficiálne vyšetrovanie ("inquiry"), ale to predmetom článku nebolo.)

V otázke 33 sú preto v odpovediach dve správne možnosti: (C) investigate aj (B) enquire. Toto zadanie je nesprávne zostavené. NÚCEM by mal uznať obe možnosti.

Part 2: Is Cabbage Good for Your Eyes?

Článok, ktorý je v tejto časti adaptovaný, sa mi nepodarilo nájsť. Linky, ktoré NÚCEM uviedol v bibliografii sú mŕtve a hľadanie viet z textu neprinieslo výsledok. Je mi to ľúto, pretože angličtina v tejto časti je veľmi zvláštna a niektoré použité formulácie sú, ehm, netypické.

Viď. prvá veta: "The health benefits of cabbage are a mystifying miracle." Neviem, prečo bolo nevyhnutné vybrať článok s takouto angličtinou.

Dobre, k obsahu. Cvičenie je zamerané na slovotvorbu. Študenti majú použiť slovo na konci riadka na vytvorenie slova, ktoré sa hodí do vynechaného miesta vo vete. Toto cvičenie je v zásade jedno z tých menej zlých, moja hlavná kritika smeruje k vybranému textu.

To však neznamená, že cvičenie je dokonalé:

Otázka č. 41

"Cabbage is an 41 source of beta-carotene, which apparently promotes good eye-health, prevents degeneration, and is a barrier to cataracts forming as you get older."

Študenti mali upraviť slovo valuable.

Správna odpoveď je samozrejme invaluable (nedoceniteľný). Odpoveď je jednoznačná. Prečo to teda spomínam?

Lebo "invaluable" je slovo, ktoré sa tvorí pomerne netypickým spôsobom (in- je spravidla záporná predpona), je to slovo, ktoré pravdepodobne veľká časť študentov nepozná – a je to prvé slovo, ktoré študenti mali sami doplniť. Výrazná časť študentov teda asi začala toto cvičenie chybou.

Pred maturitou sa všetci dušovali, ako si dali záležať na tom, aby zadania neboli neprimerane náročné a zohľadňovali podmienky, v ktorých sa študenti učili. NÚCEM mal na prerobenie zadaní DVA ROKY a nikto sa nezamyslel nad tým, či je pre psychiku študenta úplne najlepšie začínať zadanie najťažším slovom, ktoré v cvičení je.

Otázka č. 48

"47 , these remedies are not the result of cabbage 48 having a madcap day, inventing ways to promote their vegetable’s 49 powers."

Slovo na upravenie bolo market.

Správna odpoveď podľa kľúča je marketers, resp. marketeers. Vyše 90% študentov, ktorých som opravoval, napísalo marketing.

Ak má niekto pocit, že marketing by nemal byť správnou odpoveďou preto, že v nasledujúcich vetách je používané "their" (ich – množné číslo), nie je to podľa mňa silný argument, pretože v britskej angličtine je skupinové podstatné mená možno používať aj v množnom čísle (Arsenal play Crystal Palace on April 4).

Najmä by ma tu zaujímal proces kontroly zadaní. Ak totiž na škole deväť z desiatich študentov napíše odpoveď marketing a túto odpoveď nezaradia do kľúča ani ako správnu ani ako odpoveď, ktorá sa výslovne nemá uznávať (čo zvyknú robiť), je zjavné, že toto zadanie nedali naslepo vypracovať nikomu mimo NÚCEM, a to napriek tomu, že na to mali DVA ROKY.

Otázka č. 50

"Research 50 demonstrates that cabbage has been proven to be an excellent anti-inflammatory agent, and reduces allergy problems, and joint pain."

Slovo na upravenie bolo excited.

Správna odpoveď podľa kľúča je excitedly (nadšene). Vzhľadom na to, že mali upraviť slovo "excited" túto odpoveď veľká časť študentov skutočne napísala.

Slovné spojenie "research excitedly demonstrates" (výskum nadšene ukazuje) však nedáva zmysel. Výskum len ťažko môže byť nadšený, nadšení môžu byť možno výskumníci, pravdepodobnejšie marketéri z otázky č. 48. Oveľa väčší zmysel by malo slovo excitingly (vzrušujúco), pretože výsledok výskumu môže byť skôr vzrušujúci ako nadšený.

Stojí za to poukázať aj na časový a štylistický paškvil "Research ______ demonstrates that cabbage has been proven to be […]"

Veta by pôsobila podstatne viac anglicky, ak by bol použitý predprítomný čas už pri slove demonstrate a časť „has been proven" by vo vete nebola ("Research has ______ demonstrated cabbage to be"). Sloveso "prove" (dokázať) vo vete nedáva zmysel, pretože už je použitá formulácia "Research ... demonstrates.“ Momentálne by sa veta dala preložiť asi ako: "Výskum ... ukazuje, že bolo dokázané, že kapusta je..." Buď výskum niečo ukazuje alebo niečo bolo dokázané. Obe slovesá v tej istej vete sú zásadná štylistická chyba, za ktorú by sme na maturitnom slohu strhávali body.

Part 3: I Just Write Novels I Hope People Want to Read

Toto cvičenie bolo v poriadku. Študenti mali vpísať správne slovo do miesta vo vete. Vždy mali vpísať presne jedno slovo. Za jedno slovo sa počítajú aj skrátené formy (don’t, won’t, atď.)

Za zmienku tu stojí

Otázka č. 54:

"They’d say: 'I 54 see this book going ahead, this book will get lost.'"

Podľa kľúča správnych odpovedí sa majú uznávať odpovede don’t a can’t.

Samozrejme, ak je správna odpoveď "can’t," správna je aj jeho dlhšia forma cannot – čo je tiež jedno slovo. Predpokladám, že NÚCEM slovo "cannot“ pridá do finálnej verzie kľúča. Spomínam to iba z princípu, pretože všimnúť si, že v správnych odpovediach by slovo "cannot" malo byť a nie je našej komisii trvalo asi 10 sekúnd.

NÚCEM mal na kontrolu zadaní DVA ROKY a zjavne im to nestačilo.

Section III – Reading

Part 1 – Professor Liz Bentley

Cieľom tohto cvičenia je vložiť do textu chýbajúce vety. Použitý bol rozhovor s meteorologičkou prof. Bentleyovou zo stránky Royal Meteorological Society. Rozhovor už bol stiahnutý, ale podarilo sa mi ho nájsť cez Wayback Machine. V cvičení tohto typu je hlavné, aby mal text zjavnú vnútornú logiku. Preto nerozumiem rozhodnutiu adaptovať text tak, že posledné dva odseky boli presunuté na začiatok cvičenia.

Nebudem cvičenie prechádzať vetu po vete, pri porozumení textu sa až na jednu výnimku dala správna odpoveď určiť pomerne ľahko.

Pozastavil by som sa však nad použitím textu, z ktorého asi polovica pôsobí ako profil na LinkedIn. Najmä druhý odsek je ničnehovoriaci korporátny nonsens:

"As Chief Executive of the Society, I work with the Council of Trustees to give vision, direction and leadership to its programmes of work. 62 As well as planning, I provide leadership to the Society’s executive team. The Chief Executive also plays an important role alongside the President and Senior Officers in engaging with the Society’s wide group of stakeholders. 63"

Správne odpovede: "I am responsible for delivering the Society’s Strategic Plan and in-year targets," a "This post also comprises helping to establish and grow strong working partnerships."

Dá sa argumentovať, že toto cvičenie študentov pripraví na situáciu, keď budú v práci musieť takéto floskule sami písať.

Je však otázne, do akej miery sa s takýmto jazykom stretli počas štúdia na strednej škole.

Väčšina učebníc na úrovni B2 je písaná prirodzeným až ľudským jazykom, a v tom sa frázy ako "engaging with the Society's wide group of stakeholders," objavujú len zriedka.

Použitý slovník je odborná biznis angličtina. To však nie je úroveň B2, ale úroveň C1.

Podľa mňa to nie je primerane zvolený text.

Ak by to nestačilo, ešte je tu:

Otázka č. 66

"After studying a PhD in mathematics at the University of Manchester, I applied for job with the Met Office. 65 Then I was trained to be a weather forecaster at the Met Office College in Reading.

After forecasting at RAF Brize Norton, I headed off to Shoeburyness to become Senior Met Officer at the Army range based on Foulness Island. The job included weather forecasting, but also included acoustic prediction. 66"

Správna odpoveď je:

(E) That was something I had specialized in during my PhD.

Neviem, či sa dá predpokladať, že študenti vedia, že "acoustic prediction" je niečo, čo sa dá študovať v rámci PhD z matematiky. Tu je zaujímavé porovnať pôvodný text:

"I studied mathematics at Newcastle University, then after 3 years studying for a PhD in applied mathematics at the University of Manchester, I applied for a job with the Met Office."

PhD z aplikovanej matematiky si s akustickou predikciou viem spojiť ľahšie. Pozornosť by som upriamil aj na zmenu bežnej formulácie "studying for a PhD" na menej bežné "studying a PhD."

Vzhľadom na to, že formulácia "..., but also included weather prediction," môže byť chápaná aj negatívne (..., ale jeho súčasťou bolo aj predpovedanie počasia), by sa možno by sa na toto miesto hodila aj možnosť, ktorá nebola nikde inde použitá:

(А) Fortunately, a colleague gave me a helping hand with this work.

Znova by som porovnal pôvodný text, ktorý miesto nejasného "but“ použil podstatne jednoznačnejšie "as well as“:

"The job included weather forecasting as well as noise prediction, something I had specialised in my PhD."

Netvrdím, že táto možnosť pasuje úžasne, ale myslím, že ak ju študenti zvolili, robili tak preto, lebo vylúčili možnosť, že akustická predikcia je niečo, čo sa rieši v rámci doktorátu z matematiky.

Apropo, v pôvodnom texte profesorka meteorológie používa spojenie "noise prediction," ktoré NÚCEM cítil potrebu zmeniť na odbornejšie znejúce "acoustic prediction."

Part 2: What Really Makes Jersey Unique

K tejto časti je treba povedať dve veci:

1. cvičenie ako také bolo bezproblémové. Študenti nemali mať väčší problém identifikovať, ktoré tvrdenia sú správne a v ktorom odseku bola správna odpoveď spomenutá.

2. text, ktorý bol adaptovaný, je absolútna jazyková gebuzina a je prebratý zo stránky, kde prvý odsek ľubovoľného článku obsahuje minimálne jednu chybu. Stránka sa volá miraz.club. Ich motto? A diamond is forever.

Zo sekcie About vyberám časť "What is our Goal?":

What is Our Goal?

There are millions of websites created every day, also, there much fake content spread on the internet.

So, Our main goal to provide you 100% Original and Safe content that provides you a great and better experience on the world wide web.

We mainly focus on our service so and improving it regularly to provide a better user experience to all users.

Basically, we focus on the Online earning niche so, our main priority to search for new content and present it in front of you to learn something new.

Na prvý pohľad je zjavné, že táto stránka nie je písaná človekom, pre ktorého je angličtina jeho prvý jazyk, alebo ktorý dokáže napísať syntakticky, lexikálne a štylisticky koherentný text.

Viď prvá veta:

"The people of the UK have similar goals as a common feature on issues concerning development."

Čo znamená slovné spojenie "people ... have similar goals as a common feature on issues concerning development?" Netuším. Viem iba, že po anglicky to nie je. Tušia to asi aj v NÚCEMe, lebo vo vete opravili chýbajúci člen:

"The people of UK have similar goals as a common denominator on issues concerning development."

Neviem, prečo sa rozhodli použiť článok, v ktorom je chyba už vo štvrtom slove.

Všimnite si, že nahradili slovo "denominator" (vo fráze "common denominator" - spoločný menovateľ) slovom "feature." Slovo "denominator" je síce slovo na úrovni C1, ale dáva v tejto vete trochu väčší zmysel - aj keď stále nie je jasné, čo vetou malo byť povedané.

Článok je plný

neprirodzených kombinácií slov: "outstanding fact;" "when you create time;" "(a bunker) talks about the war history explicitly,"

štylisticky nekompetentných viet: "It is run by a unique legal system due to historical influences;" "It is the place to be to experience nature in its true essence."

miestami používa výrazne neformálny štýl: "Jersey is one of the areas that have proved the existence of early man way back to the Stone Age",

A ešte je tam toto:

"The Samer Monor Gardens are splendid in all ways, whereas Noirmont Command Bunker, used by the Germans, talks about the war history explicitly."

Keď jeden večer čítal, padol mi zrak na slovo "Monor." Samozrejme, vyzerá to byť ako vlastné podstatné meno, takže nemusí nič znamenať, ale to slovo je iba jedno písmeno od slova "manor" (šľachtické sídlo), tak mi to nedalo. Výsledok googlenia Samer Monor Gardens Jersey:

You. Can’t. Make. This. Up.

Nemá zmysel hľadať v tomto článku každú jednu jazykovú blbosť, to by bolo na samostatný blog. Ak by bol takouto angličtinou napísaný maturitný sloh na úrovni B2, boli by strhnuté body za textovú koherenciu, gramatiku, a najmä za slovnú zásobu. Reálny zisk by bol 70% a menej (skôr tých menej).

Je absolútne nepochopiteľné, že z doslova miliónov anglických textov na internete si NÚCEM vybral práve toto.

Part 3: Michael DeBakey – Inventor, Surgeon, Educator, Doctor

Posledné cvičenie je okej.

V jednej otázke je síce Dr. DeBakey označený ako "Surgeon DeBakey," akoby šlo o akademický titul, čo nie je anglické:

75 Surgeon DeBakey pioneered a new system of medical care for _________ personnel.

A v otázke č. 77 by mala byť uznaná aj odpoveď "device", nie len "pump," ale to snáď NÚCEM dodatočne uzná.

77 DeBakey’s _________ was invented after his graduation, to help with operations.

"That same year (1932), at age 23, he created the ‘roller pump’, a device that provided continuous blood flow during operations."

Tak, to je z úrovne B2 snáď všetko. Vo Worde mi to ukazuje, že článok má 12 strán. Ospravedlňujem sa za jeho dĺžku, tá sa však odvíja od množstva chýb v maturitných zadaniach, a za tie ja nemôžem.

Záver

V rámci objektivity je treba spomenúť, že nedostatky v kľúči správnych odpovedí v zadaniach s otvorenou odpoveďou (Listening Part 3, Language in Use Part 2 a Part 3, Reading Part 3) sú ešte opraviteľné. V týchto otázkach študenti správnu odpoveď vpisujú, a preto majú tieto zadania viac možných odpovedí. NÚCEM odpoveďové kľúče k tejto časti vydáva okamžite, lebo tieto časti opravujú učitelia v deň maturity v školách. NÚCEM tieto kľúče zvykne po spätnej väzbe od škôl rozširovať.

Snažil som sa katalogizovať pokiaľ možno všetky nedostatky, ktoré v maturitných zadaniach na úrovni B2 boli, či sa týkali správnych odpovedí, výberu textov a speakrov, alebo poradia otázok. Je možné, že mi niečo ušlo, a je možné, že som sa niekde pomýlil. Netvrdím, že všetky moje navrhnuté alternatívne riešenia sú objektívne najlepšie možné. Mojou snahou bolo pozrieť sa na testy proštudentsky a argumentovať za každú možnosť, ktorá by mohla byť uznaná, a to aj v prípade, ak by som sám vybral niečo iné. Myslím si, že v maturitách by mali byť odpovede jednoznačné, a ak nie sú je to problém.

Myslím si, že takýto počet otázok s chybami je neodpustiteľný. Rovnako nedokážem pochopiť, ako môžu ľudia, ktorí by mali byť odborníci na angličtinu vybrať na maturitu texty s úrovňou jazyka na úrovni trojkára na strednej škole.

Je jasné, že tento test neprešiel skutočnou odbornou kontrolou napriek tomu, že NÚCEM mal DVA ROKY na to, aby všetky chyby odstránil.

Myslím si, že naši študenti si zaslúžia, aby ľudia, ktorí sú za ich maturity zodpovední, k svojej práci pristupovali podstatne zodpovednejšie.

Nabudúce C1.