Matovičov strašidelný plač a Sulíkova čierna diera

V čom spočíva účinnosť Matovičovho útoku

Matovičov útok na SaS a špeciálne na Sulíka bol premyslene načasovaný. Tomu, komu sa podarilo prekonať strach z toho, že jeho hlas pre SaS nebude stratený, sa jeho pôvodné obavy mohli vrátiť – ak totiž Matovičovov útok na Sulíka ovplyvnil ostatých, prečo by som mu dával hlas ja? Veď aj predtým bol na hranici zvoliteľnosti. A teraz je možno už aj podňou. Nebolo by teda lepšie hodiť to niekomu inému?

Toto je lavínový efekt a z číro inštrumentálneho hľadiska bol ťah zlomyselného Matoviča podarený, pretože sa mu môže podariť urobiť zo SaS čiernu dieru na voličské hlasy.

Je treba sa tomu postaviť. Nahlas.

Ako?

Jediný spôsob je nahlas – a ideálne verejne – zopakovať svoje pôvodné volebné rozhodnutie, pripomenúť si dôvody tohto rozhodnutia a aj to, čo je Matovič zač.

Takže: budem voliť SaS.

Vynechám povinnú jazdu o tom, ako mi niektorí SaS-kári z času na čas liezli na nervy, koľko chýb a nedostakov som na nich stihol vypozorovať atď.

SaS-ka má dobrý program. Ambícia tejto strany zvyšovať súťaživosť v súkromnom sektore mi robí radosť, pretože z toho môžeme čerpať najmä my, zákazníci. SaS-ka má skúsenosti. Jej zámer zmenšovať štátny aparát je konzistentný s uvoľňovaním osobných slobôd, ktoré je ideologicky neutrálne – ochráni konzervatívcom aj progresívcov.

Zdôrazňovanie ekonomického programu je namieste aj vzhľadom na finančnú situáciu Slovenska a jeho občanov.

Argumentantívny štýl Sulíka a opakované rozhodnutie postaviť predvolebnú kampaň na volebnom programe namiesto populistických tém, prispievajú k zvyšovaniu politickej kultúry na Slovensku. Bez zbytočných rečí. Atď.

Matovič a Haščák a pokrytectvo

Matovič si podľa vlastných slov vedľa “poskoka mafie” nikdy nesadne. Pritom nemal problém ako minister financií pozvať Haškáka na rokovanie. Haščák to – pochopiteľne – odmietol. Matovič by sa mohol hájiť tým, že išlo o súčasť jeho ministerských povinností. No taká istá objahoba musí byť potom predsa prijateľná aj v prípade Sulíka.

Denníkn v diskusii Michala Šimečku s Matovičom (25.9.2023) prostredníctvom moderátora konfrontoval Matoviča s tým, že ak vedel o údajnej korupcii Sulíka už v decembri 2022, mal povinnosť oznámiť túto skutočnosť polícii. Lebo v opačnom prípade svojim mlčaním páchal trestnú činnosť. Matovič reagoval tak, že vtedy od svojho “overeného” zdroja mal iba echo. Echo nepredstavuje dostačne hodnovernú informáciu na to, aby neinformovanie polície konštituovalo trestný čin. Zároveň však v tom istom rozhovore povedal, že dátum stretnutia so svojim zdrojom mal sám pod konktrolou. Rozhodol sa to urobiť účelovo pred voľbami. A predstavil nám, ako je to bežné, veľké divadlo s malým obsahom.

Matovič nami jednoducho manipuluje. Opäť. Mnohokrát dokázal, že je nedôveryhodný. Je načase ignorovať hlas pomstychtivého klamára.

Pes a kôň a plač a strach

Predstavujem si, že Matovič často plače. A že súcit vtedy inštinktívne pocítia najmä tí, ktorí ho nepoznajú. Tí, ktorí však s ním už mali dočinenia a najmä tí, ktorí ho poznajú trochu lepšie, pri tom plači spozornejú a začnú byť opatrní.

Matovič totiž principiálne odmieta každé vysvetlenie vlastného nezdaru, ktoré by poukazovalo na jeho chyby a nedostatky. Zodpovednosť vidí vždy mimo seba. A preto svoj nezdar podvedome a neoddeliteľne spája s infantilne prežívanou bolesťou, ktorá sa vybije iba cez "zaslúženú" pomstu a “spravodlivý” hnev.

Keď sa údolím rozľahne Matovičov plač, tým menej naivným vystúpi na chrbte studený pot. Pozor! Hľadá sa lovná zver.

V súvislosti s Matovičom sa mi nevdojak vynára nechutný obraz, ktorý som kedysi videl v nejakom filme: Pes typu pitbul sa zakusol koňovi do krku. Ten najprv vytreštil oči od hrôzy, okolo zreničiek vystúpili bielka. Mykal sa a bojoval. No čím viac sa kôň bránil, tým pevnejšie sa pitbul zakusol do jeho skrvaveného krku. Celé telo mocne zakusnutého útočníka sa šklbalo, aby narobilo čo najväčšie škody. Kôň sa zatackal, spadol. A už sa nepostavil.

Sulík sa podľa mňa v najbližších dňoch musí vyhnúť konfrontácii s Matovičom. Ak sa mu totiž riadne zakusne do krku, už sa ho nepustí.

Dúfam, že SaS a Sulík to politicky prežijú. A že Matovič nie.