Je Zuzana Smatanová čarodejnica, cestuje v čase alebo je len členkou Bilderbergu?

Určite poznáte príbehy, ktoré sa stali v minulosti a vraj prorokovali budúcnosť. Ide o rôzne filmy, seriály, pozdravy politikov, skryté znaky v logách, zvitky prorokov atď. Lebo vraj nám elity takto skryto dávajú najavo, že sú tu a pripravujú nás na ich plánovanú budúcnosť.

Čo keby som vám povedal, že v roku 2003 vznikol text piesne, v ktorej sú slová ako netopier, umieranie, či lieky? Išlo by o náhodu, alebo o znaky šelmy?

Veď poďme si spraviť rozbor jednej Zuzankinej piesne z roku 2003, dosaďme ju do prítomnosti a uvidíme, ako to je.

Pieseň sa volá Tam, kde sa neumiera.

https://www.youtube.com/watch?v=uuWqOqAiRho

Text:

Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom

už nejde o to čo bolo, ale čo bude potom

(Autor zjavne nemá kontakt so životom, zrejme je v karanténe. Chce si podať ruky so známymi a znova žiť, pričom na minulosť chce čo najskôr zabudnúť)



Obzri sa okolo, ten svet kde sa umiera

je hore nohami a pripomína netopiera

(Autor vyzýva ostatných nech sa pozrú, ako netopier obrátil svet hore nohami, a preto teraz svet umiera)



Hľadám to miesto

tam kde sa dnes už neumiera

(Autor hľadá preočkované krajiny, kde sa dá žiť. Čína? Švédsko?)



Podaj mi ruku, odíď so mnou z tohto sveta

ďaleko od ľudí, na miesto kde sa iba lieta

(Autor by najradšej s priateľmi odišiel do krajiny, kde sa vie dostať len letecky. Švédsko, Čína teoreticky ostávajú v hre, ale môže ísť aj o nejaký ostrov.)



obzri sa okolo, ten svet kde sa umiera

tam človek žije a zomrie ako zviera

(Autor ukazuje, že na Slovensku sa zatiaľ umiera. A ak už sa zomrie, tak s liekmi pre zvieratá v tele - preto človek "zomrie ako zviera")



Hľadám to miesto

tam kde sa dnes už neumiera

(Autor opäť hľadá to preočkované miesto)





Refrén:

Chyťme sa za ruky, a poďme svietiť

niekam tam kde sa dnes neumiera

(Autor nám dáva znamenie do akej krajiny sa treba vydať. Japonskí vedci totiž zistili, že UV žiarenie s vlnovou dĺžkou 222 nanometrov efektívne zabíja SARS-COV2. Treba sa teda vydať do Japonska, kde sa s tým svieti a kde sa vďaka tomu neumiera https://www.itsk.sk/specificky-typ-uv-ziarenia-zabija-koronavirus-bezpecne-a-spolahlivo_w984.html )

Spolu sa vznietiť, roztopiť ľadom

a vzájomne sa podopierať

(Autor vyzýva na spoločenskú zodpovednosť, roztopme medzi sebou ľady a podopierajme sa, pomáhajme si)



Odhodiť obleky, piť z jednej rieky

z tej čo z každého z nás vyviera

(Autor pokračuje v tom, že ak budeme spoločensky zodpovední, budeme môcť odhodiť ochranné obleky a rúška a obrazne povedané, budeme môcť piť vodu z jednej fľaše, ako doposiaľ)



Vymyslieť lieky, dokopať prázdnotu

a nech si v kľude odumiera

(Autor motivuje vedcov v práci, nech vymyslia lieky, ktoré nás zbavia vírusu, aby sme mohli karanténu (prázdnotu) kopnúť do zadku a nechať ju v kľude odumrieť)

Zuzana nielen že predpovedala koronu, ale dala nám aj návod, čo robiť a čo nerobiť. A to už v roku 2003.

Otázka teda nie je, či je to náhoda.

Otázka je, či je Zuzana Smatanová čarodejnica a v textoch nám hlása proroctvá,

alebo cestuje v čase, ale nemôže sa k tomu priznať, tak nám budúcnosť ukazuje v textoch,

alebo je Zuzana členkou Bilderbergu, tajnej skupiny svetových elít a tajne cez texty odtiaľ vynáša plány na zotročenie ľudstva.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka pod čiarou. To, či blog myslím vážne napíšem vtedy, keď Jaro Naď zverejní sumu, za ktorú kúpil tú protilietadlovú loď s drahým parkovným.