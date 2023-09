Matúš Vallo & F•R•I•E•N•D•S aneb moja skúsenosť so spoluprácou s magistrátom

Dnes výnimočne nie o umení a kultúre.

Lokálna Správa

Kde bolo, tam bolo... písal sa rok 2019 a ja som po mojom predčasnom ukončení štúdia na PhD, robení dokumentov s Pavlom Barabášom a paralelnom pôsobení v justícii v pozícii Hlavného radcu pre celý BA kraj, naďabil na možnosť spolupracovať so Starou Tržnicou v projekte Živé Námestie ktoré malo pripraviť všetko potrebné na revitalizáciu Námestia SNP, Kamenného námestia a priľahlých ulíc v pozícii Lokálna Správa - lokálneho správcu. (V pravom rade chcem hneď v úvode dodať, že som vždy uznával to, ako pozitívne sa podarilo Starej Tržnici zveľadiť verejný priestor a rozbehnúť bezpochyby dobre vymyslené projekty, ako aj to, aký program pravidelne prináša).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Príjemná zmena. Napĺň práce zahŕňala reálnu fyzickú prítomnosť na námestí, jeho monitorovanie a vytváranie podkladov - spätnej väzby ako nastaviť procesy aj pre magistrát a jeho zložky - ako mestská polícia, správa komunikácií, či čistiace služby, alebo OLO a podobne, jednoducho nastaviť nejakým spôsobom procesy v spolupráci aj s mestom aby sa zlepšila funkčnosť verejného priestoru.

Reálne to však boli každý deň hlavne neprispôsobiví a od alkoholu závislí ľudia bez domova, ktorí svojou negatívnou činnosťou dlhodobo znefunkčňovali verejný priestor a v tejto veci sa spätne podarilo dosiahnuť veľký posun hlavne vďaka mestskej polícii z Obchodnej a dohode k námestiu SNP s magistrátom.

Pôvodná úloha Lokálnej Správy bola reálne pripraviť podklady pre neskoršiu architektonickú súťaž Živého Námestia (čo sa však nikdy neudialo a kto vie či sa dožijeme samotnej realizácie), prišlo mi to v tom čase ako zmyslupný aktivizmus na zlepšenie verejného priestoru, navyše za ktorý som bol ako živnostník platený. Samozrejme, nejakú dobu mi trvalo dať si veci dokopy v zmysle vidieť ako veci fungujú = nefungujú a aká je politika mesta v konkrétnych veciach a aké sú vzťahy v meste. Keďže nejakú dobu už pracujem pre médiá či TV a vlastním aj novinársky preukaz a idú voľby a Matúš Vallo a PS dávajú medzi seba rovná sa aj v rámci predvolebnej kampane, prišlo mi viac než vhodné vybaliť tu a teraz na vás pár vecí v duchu "boznúť vás nebonznem, ale nahlásiť to musím." A aj preto, že už nemám žiadne obchodné záväzky ktoré by bránili v zverejnení týchto informácií.

Prvou základnou vecou ktorá vzbudila moju nedôveru bolo, ako si Metropolitný inštitút Bratislava spolu s primátorom privlastňoval aj veci ktoré priamo zabezpečovala Lokálna Správa (defacto iba moja osoba) bez najmenšej potreby spomenúť čo iba slovom ľudí, človeka ktorý sa na tom spolupodieľal (konkrétne Klobúčnícka ulica - osádzanie kvetináčov a zabezpečovanie celého miesta, to isté námestie SNP - rušenie parkovacích miest a vytváranie novej pešej zóny, ale predovšetkým Komenského námestie ku ktorému sa ešte dostanem). Iba "pred a po" ktoré išlo na vrub primátora a Metropolitného inštitútu.

Perlou na všetkom bolo, keď sa obyvateľom Klobúčníckej dostalo od Metropolitného inštitútu odpovede, že keď sa im nepáči, môžu sa odsťahovať. Čo iba dokreslovallo celkovú neschopnosť celého vedenia mesta.

Možno toto celé bolo zapríčinené aj tým, že konkrétni ľudia, alebo človek sedel/li na viacerých stoličkách ktoré boli prepojené v rámci spoločnej činnosti v tomto projekte (tekuté hranice) a tým sa strácala jasná demarkačná hranica medzi mestom a súkromným (neziskovým whatever sektorom). A tiež aj tým, že sa ľudia ktorí vedú magistrát na čele s primátorom jednoducho vzájomne dlho poznajú v rámci samotnej spolupráce v meste, pretože im záleží na tom ako má vyzerať mesto (+benefity). Toto som nikdy ani nespochybňoval a ani na to nemám dôvod.

Jediné čo som vždy spochybňoval a spochybňujem je spôsob akým sa má k tomuto cieľu dospieť.

A to je aj dôvod prečo vznikajú tieto riadky.

Málo sa hovorí o tom kto vlastne rozbiehal projekt Starej Tržnice a kto sedel v správnej rade. Nie je to vlastne ani žiadnym tajomstvom. Pre potreby tohto článku spomeniem meno Matúš Vallo alebo Zora Jaurová (obaja PS). Primárne je však dôležité meno primátora. A ak si spomenieme, PS tu malo svoj volebný stan. Toto je dôležité pre uvedomenie si politického kontextu ktorý má dopad aj na voľby do národnej rady SR kde argumentom pre voľbu PS je často aj Matúš Vallo ako primátor Bratislavy a všetky tie dobré veci ktoré sa nám dejú v Bratislave.

Myslím že to bola nedávno práve bývalá starostka Starého mesta ktorá upozornila na odpustenie dvojročného nájmu Starej Tržnice zo strany mesta, táto suma bola vyššia než 100 000€ a bolo to kvôli pandemickému obdobiu a lockdownu, hoci aj v tom čase v obmedzenom množstve prebiehali trhy.

Ďalšou vecou ktorá má v tomto kontexte zmysel je spomenúť zabratie verejného priestoru pred Starou Tržnicou kde boli svojho času osadené tabule ktoré zakazovali konzumáciu vlastných nápojov či jedla ktoré znovu len zabezpečovali výhodu pre Starú Tržnicu a jej podniky (privatizácia verejného priestoru). Kvôli tomu sa tu konal aj protest ktorý organizoval ľavicový plátok Kapitál (aj o tom písal, ak to je nepresné, rád upravím).

V tomto kontexte stojí za úvahu otázka, prečo vzniklo námestie Nežnej revolúcie práve na území pred Starou Tržnicou kedy sa diferencoval tento pristor z pôvodého námestia SNP a ktorý je primárne využívaný Starou Tržnicou a oplotenými akciami ako Street food a podobne. Treba aj dodať že som sa zúčastnil stretnutia kde sa vymýšľali pravidlá nočného kľudu ktoré by platili pre všetky podniky keďže Lokálna Správa fungovala svojho času aj o 22:00 a hľadalo sa riešenie ako vyjsť v ústrety obyvateľom priľahlých ulíc. Alebo stretnutia kde sa rokovalo s obyvateľmi Klobúčníckej o možnostiach parkovania.

Keďže som mal nastarosti aj všetky stoly a stoličky Sadni si ktoré boli skladované v Starej Tržnici, všimol som si kritiku ktorá poukazovala na použitie verejného sedenia ako terasy pre podniky za ktoré nemuseli prevádzky reálne platiť, hlavne pred Starou Tržnicou ale v jednom prípade je to tak doteraz oproti Blumentálu. Na otázku či je sedenie ich, bola odpoveď že mesta (z fotky sú trochu vidno aj oficiálne nálepky kde sú všetci sponzori vrátane mesta).

Komplet celé sedenie Sadni si aj jeho uskladnenie som mal nastarosti ja a bežne som ho vydával sponzorom a priateľom Starej Tržnice na ich súkromné akcie (aj platené).

F•R•I•E•N•D•S?

Napokon sa toto sedenie odovzdalo do správy BKIS.

Najvtipnejšie bolo, že ľudia z Metropolitného inštitútu v tom mali taký bordel, že ani len nevedeli koľko ich presne majú a koľko tých stolov a stoličiek Sadni si majú mať. Takže ak nejaké chýbali bola to celkom slušná finančná strata. Najprv primátor prezentoval Sadni si ako verejné sedenie pre Bratislavčanky, potom ho mala Stará Tržnica v sklade ktorý som mal tiež na starosti a podľa potreby ho požičiaval partnerom na ich súkromné (alebo platené) akcie. Čiže nejak nebolo zrejmé komu to kedy patrí keď napokon niekoľko kusov z toho si zobrala jedna z prevádzok. Raz som si všimol, že človek ktorému som vydával stoličky a stoly sa neskôr stal nočným primátorom Bratislavy.

Chod Metropolitného inštitútu v týchto veciach zabezpečovali študenti - stážisti (a tak to aj vyzeralo).

Neskôr pod Lokálnu Správu pribudlo Komenského námestie, hoci voči tomu boli výhrady keďže išlo o samostatný projekt primátora a Živé Námestie bolo niečo iné, no aj to sa neskôr z evidentne politických dôvodov odovzdalo plne Metropolitnému inštitútu Bratislava a primátorovi aby sa na tom mohli robiť politické body cez FB a Instagram do ďalších volieb.

Lóve

Čo ma v tomto kontexte zaujalo bolo, že človek ktorý maľoval povrch Komenského námestia (zakladateľ grafickej spoločnosti ktorej mikiny dnes nosia naozaj už všetci + celý Vallov tím) je podľa jeho vlastných slov primátorov dobrý kamarát. Osobný kamarát primátora mu maľoval povrch Komenského námestia.

Nechali by ste namaľovať povrch námestia svojmu kamarátovi ak každý striehne na transparenosť a konflikt záujmov? Čo to potom vlastne vypovedá o stave chodu mesta? Čo to vypovedá o PS ktoré sa tomu celé roky len tíško prizerá? Majú všetci v tomto meste také isté podmienky?

Keď sa dá nie je napokon ani problém osadiť kontajner na problémovom mieste (združovanie sa ľudí bez domova).

F•R•I•E•N•D•S

Ďalšou vecou bola skutočnosť že Stará tržnica pomáhala rozbiehať funkčnosť Komenského námestia aj osadením foodtruckov (street food koncept) a vytovrením programu a zabezpečenie sedenia Sadni si, kde sa samozrejme vyberal nájom za tieto foodtrucky v podobe stoviek eur. V tomto kontexte mi príde dôležité pýtať sa prečo práve aj Stará tržnica riešila tento priestor keď to bol projekt primátora a kde skončili peniaze z tohto nájmu. Má to človek chápať tak že kde sú aktivity Starej Tržnice je aj primátor a vice versa? Ako aj to, že to bol podľa ich slov úplný prepadák. Primátor Vallo a Komenského námestie nebol taký trhák ako sa čakalo. Investovalo sa veľa a záujem verejnosti bol malý.

Komenského námestie sa napokon stalo kameňom úrazu celej budúcej spolupráce a vyostrovania mojej kritiky voči Metropolitnému inštitútu Bratislava a primátorovi, ako aj môjmu neskoršiemu rozhodnutiu ho znovu nevoliť (nevolil som ho ani raz. Keď vám všetky tie odporné mediálne ksichtíky z kampane plné socanov ktorá je už aj vo vašej chladničke núkajú ako Horst Fuchs WS krájač nového primátora, tak ho samozrejme kúpite a dostanete k tomu aj grátis dva nadstavce ak zavoláte ihneď). Dôvod?

Neschopnosť, diletantstvo, nesystémovosť, kamaráti.

Neskôr po určitom období som bol upozornený aby som nekritizoval primátora pretože tu bola určitá obava z prekážky v spolupráci s magistrátom, aj napriek tomu, že bolo spísané memorandum o spolupráci s magistrátom. Asi sa od začiatku čakala nejaká forma autocenzúry v zmysle, platíme ti, tak sa nevyjadruj.

V tomto kontexte bolo pre mňa najviac zarážajúce ako jednoduché bolo zabezpečiť mi vyplatenie sumy za služby ktoré som si bežne faktúroval spôsobom jedného telefonátu kedy sa vyhotovila dohoda na magistráte s konkrétnymi maximálnymi hodinami ktoré spadali pod Metropolitný inštitút Bratislava a ktoré zrejme nemal potrebu nikto nikdy kontrolovať, hoci pred časom kontrolór poukázal na isté nezrovnalosti vo fungovaní magistrátu a MIBu. Takže o transparentnosti v magistráte by som v tomto kontexte určite nehovoril. A toto by mohlo zaujímať aj nadáciu zastavme korupciu.

Bolo to preto, lebo som vtedy získal nastarosti Komenského námestie v rámci Lokálnej Správy a zároveň preto, že bol lockdown a Stará tržnica mala vraj problém riadne platiť faktúry a zároveň chcela aby systém Lokálnej Správy bežal naďalej, čo je v princípe dobrá vec pretože to má zmysel. Ako živnostníkovi mi bolo jedno akým spôsobom sa mi vyplatia peniaze za moju poctivo odvedenú prácu (pokiaľ by to nemali byť krvavé peniaze). V princípe to pre mňa nehrá veľkú úlohu ani teraz, hrá to úlohu v kontexte parlamentných volieb a toho čo možno očakávať od PS ak Vallo = PS a PS = Vallo. Pretože podľa prieskumov majú šancu vyhrať voľby a argumentom pre ich voľbu je medzi ľuďmi aj primátor Bratislavy a tým pádom jeho spôsoby a spôsoby ľudí jemu blízkych.

Vallo=PS

Vallo=PS

Ak magistrát pod jeho vedením nemá problém byť takýmto spôsobom ústretoví voči subjektu ktorý primátor sám v minulosti pomáhal rozbiehať, potom s čím všetkým nebude mať problém PS ak bude riadiť tento štát či jeho zložky?

Čiže odpustenie nájmu (kto by nechcel) združeniu ktoré pomáhal niekto rozbiehať, spoločné rozbiehanie Komenského námestia a platenie nájmu za foodtrucky, alebo vyhotovenie dohody na magistráte takmer lúsknutím prsta.

A to sú len tie veci ktoré som si všimol a pri ktorých som bol.

Je to problém transparentnosti, funkčnosti a možno aj zle nastavených procesov v samotnej verejnej správe ktoré jej nedovoľujú fungovať tak efektívne ako súkromnému sektoru a v tom, ako boli a sú dlhodobo nastavené veci v magistráte.

Týmto riadkami určite nijakým spôsobom nedehonestujem prácu ktorá bola vykonaná v zmysle zlepšenia funkčnosti magistrátu a vecí ktoré sa podarilo dosiahnuť. Určite boli urobené aj dobré ťahy. Ale to samé o sebe nestačí. Najviac sa úprimne teším revitalizácii Grösslingu ktoré ale rozbehlo ešte predošlé vedenie mesta, nie Matúš Vallo.

Mojím hlavným pointom nie je snaha o nejaké veľké odhalenia, alebo pútanie pozornosti a vytváranie senzácie, iba dať verejnú spätnú väzbu ako neefektívne sú nastavené veci a aké vzťahy panujú vo verejných veciach a vo verejnom záujme na ne poukázať, obzvlášť ak sme v období volieb a nikto sa doteraz nevyjadril, takže možno pomôžem niekomu inému získať odovahu v inej veci. Do celkového kontextu je dobré pridať aj odhalenia na pozíciách v ZOO či múzeu o ktorých sa už písalo a chápať že to čo som si všimol ja zo svojej pozície je možno iba špička ľadovca toho ako fungujú veci, ale to by boli iba nepodložené špekulácie z mojej strany ak by som to bez dôkazov zovšeobecňoval na všetko dianie. Avšak, bez vetra sa ani lístok nepohne.

Komenského námestie je príklad ktorý hovorí za všetko. Niekedy na prelome rokov 2019/2020 som bol poverený v rámci fungovania Lokálnej Správy vytvoriť prezentáciu na projekt Klíma nás spája ktorý kopíroval švajčiarsky koncept Urban Nature. (V tom čase odišla aj externá osoba zodpovedná za vedenie Lokálnej Správy ktorá ma poverila vytvorením prezentácie a tým celú Lokálnu Správu viedla Aliancia Stará Tržnica (asi treba podotknúť že som nikdy nebol súčasťou žiadneho spoločenstva prsteňov, ani toho zo Starej Tržnice). Toto sa prejavilo aj pri pripomienkovaní finálnych projektov k Živému Námestiu kde mala Stará Tržnica tým pádom viac hlasov pre návrh ktorý sa im pozdával najviac).

V princípe na Komenského námestí išlo o hliníkové lešenie s osadenými kvetináčmi ktoré mali popínavé rastliny a ktoré vrhali tieň a upravovali mikroklímu mesta.

Link:

https://www.klimaspaja.sk/rl_gallery/bratislava-komenskeho_namestie/

Pôvodný návrh

Realita

Realita II

V prezentácii som navrhoval aj Komenského námestie. Na túto prezentáciu sme od DM a Živice získali dotáciu a projekt v podobe mojej prezentácie sa dostal do Metropolitného inštitút Bratislava a zaujal ho. Dohodla sa k tomu spolupráca kde grant ktorý sme získali mal ísť na popínavú zeleň a MIB mal zaobstarať zbytok.

Výsledok? Čistá katastrofa. Projekt bol navrhnutý absolútne zle, všetky popínavé rastliny podochli lebo ich mesto nepolievalo, boli v zlých kvetináčoch a celý návrh nedával reálny funkčný zmysel.

Primátor s Metropolitným inštitútom však neváhali prihriať si politickú polievku aj tu a bez okolkov zožať zásluhu, hoci ju mala v prvom rade Lokálna Správa v podaní mojej osoby. Celý projekt predstavoval tisíce a možno aj desaťtisíce vyhodených eur von oknom ktoré boli v podstate z verejných zdrojov, plus grant. Plachty ktoré mali byť použité ako tieň nikdy neboli osadené a splesniveli v sklade (drevená búda na námestí) vplyvom ročných období.

Kto si neváži každý cent verejných financií, nemôže podľa môjho názoru dobre hospodáriť ani vo veľkom.

Osobne nevidím nakoľko schopnými a neschopnými ľuďmi sa primátor obklopil, ale môžem len zvonku odhadovať či sa jednak dozvie všetko a či sú tam naozaj tí najschopnejší. Zatiaľ pochybujem o oboch verziách.

Neskôr začal robiť Metropolitný inštitút Bratislava komentované prehliadky po území Živého Námestia avšak Lokálnu Správu ktorá toto územie každodenne monitorovala absolútne odignoroval a vôbec nezapojil.

Systematickou a hlasnou kritikou aj cez sociálne siete sa mi podarilo dosiahnuť osobné neformálne stretnutie s primátorom a neskôr aj s jeho šéfom kancelárie. Uvedomil som si že primátor vníma celú vec cez prizmu "MY" (individualita tu neexistuje, skôr mentalita skupiny) a nie cez individuálny prístup jednotlivca ktorý stojí za konkrétnymi vecami z ktorých čerpal benefit a odmietol uznať svoje pochybenie. Avšak moju prezentáciu ktorú bez okolkov použil MIB si vzal. Čo ma potešilo, ale nič sa tým nevyriešilo. Nevyvodil voči tejto neschopnosti žiadnu zodpovednosť, ani voči sebe ani voči vedeniu MIB, teda konkrétnym osobám. Je to v podstate arogancia moci.

Lokálnej Správe sa napriek slabej podpore mesta a primátora podarilo dosiahnuť pekné výsledky v rámci územia Živého Námestia, čo však mal podľa môjho názoru vyhlásiť verejne v prvom rade primátor, keďže tu existuje určité memodrandum o spolupráci, kde sa napokon iba privatizovali benefity vytvorené niekým iným.

Aby som bol korektný, primátor mi dal po stretnutí pár mesiacov pred voľbami do VÚC k dispozícii všetkých vedúcich oddelení magistrátu ktorí zodpovedali za zeleň, komunikácie, čistotu, pamätník SNP a podobne a z reálneho stretnutia na námestí SNP a Kamennom a priľahlých ulíc sa dokázalo v priebehu krátkeho obdobia docieliť rýchlych úprav. Považoval som to však skôr za symbolický predvolebný ťah, než za trvalú systémovú zmenu. A hlavne ma nahnevalo že to nešlo urobiť omnoho skôr.

A to bolo a aj zostáva trvalou výhradou vo fungovaní magistrátu: 80% práce vedúcich má byť každodenný pobyt v teréne a minimum v kancelárii aby mali presný a rýchly prehľad o veciach (v princípe to, ako fungovala Lokálna Správa). Téma zmeny systému obstarávania je stará a otvorená už dlhodobo. Určite by pomohlo zrýchliť procesy. Nechcem tu však riešiť neflexiblitu systému.

Čo sa týka Komenského námestia bol som prvá kontaktná osoba ktorej ľudia vypĺňali dotazníky a ktorých obsah som dobre poznal. Boli ich stovky.

Finálne riešenie však bolo v rozpore s vyhodnotenými dátami ktoré som pomáhal vyhodnocovať. A dodnes nie je plne na Komenského námestí realizované. Skutočná kritika k tomuto absentuje.

Svoje skúsenosti som presunul a zúžitkoval do projektu revitalizácie Nobelovho námestia v Petržalke kde sme už vyhodnotili dotazníky a pracujeme s výstupmi ktoré poslúžia k budúcej architektonickej súťaži. Plne v to dúfam.

Obdobný obsah som už pred časom poslal prakticky všetkým mienkotvorným denníkom ako SME, Denník N, Aktuality, Týždeň., Postoj. O dôvodoch prečo nereagovali sa môžem len domnievať, pravdou však zostáva, že jediný kto prejavil záujem boli Bratislavské noviny a pani Hanzelová mi iba odpovedala že si so záujmom prečítala obsah, ale nič viac s ním neurobila, hoci mala neskôr debatu so všetkými kandidátmi na primátora ktorú začala dvomi najdôležitejšími otázkami pre celé fungovanie magistrátu a našej slnečnej sústavy, či by ste vyvesili dúhové vlajky a či ste za registrované partnerstvá LGBTI (hoci to bolo po teoristickom útoku, druhá otázka je v kompetencii NR SR čo je pre novinárku celkom lapsus, na druhú stranu je viac influencerka (socan award) na rozdiel od jej muža či Braňa Závodského, priestor na otázky v duchu tohto článku tam však každopádne bol, ale pochopil som, že išlo o debatu ktorá sa mala volať "Bratislava hľadá primátora s ideologicky najlepšími názormi"), takže v istom zmysle som získal určitý obraz o našich médiách, hoc možno neúplný ich mlčaním. Je tu jednoducho názorový (hodnotový) lobbing do ktorého sú dlhodobo zapojené médiá a v ktorého intenciách sa musia pohybovať aj kandidáti, ak chcú byť úspešní.

Kto mlčí, ten svedčí. Aspoň to je odkaz Progresívneho Slovenska všetkým Bratislavčankám, tak ako aj vyššie spomenutých médií a ľudí.

Neskôr pridám viac fotiek a linky. Momentálne som mimo SVK a to posledné čo chcem tu a teraz riešiť je Slovensko a vzťahy v ňom.

Jediné čo je naozaj dôležité sú voľby a preto to cez mobil pre všetkých píšem.

Ľudia podliehajú indoktrinácii cez médiá (Chomsky) a moja osobná skúsenosť s primátorom a ľuďmi okolo neho mi vraví jedno. Vallo a PS. Ďakujem, neprosím si, hoci sa obávam že to vo voľbách dopadne obdobne ako v tých komunálnych. Dostane sa tam kde kto len kvôli tomu, že bude v správnej strane so správnou koncovkou. Môj nesúhlas nie je ani tak kvôli ideologickému obsahu (svetonázoru) ale hlavne kvôli otvorenej neschopnosti a polovičným riešeniam a tým vzťahom, všetko sa dá prehliadnuť, len nie neschopnosť. Nepopieram že nastal posun a robia sa aj dobré veci, ale určite nie tak, ako by mohli a určite nie na 100% a nie transparentne. Viac sa toho žiaľ deje na sociálnych sieťach. Škoda že popredné antivírusové spoločnosti nás pred týmto všetkým nedokážu včas ochrániť a rozpoznať túto hrozbu.

Vallo=PS

Možno by som ešte na záver dodal že som celú dobu niesol negatívnu nálepku Vallovho človeka a zažil som kvôli svojej práci na námestí množstvo verbálnych aj fyzických útokov. Samozrejme Valloví ľudia sú niekto iní a niekde inde, ako som už spomenul vyššie. Preto je pre mňa dôležité vymedziť sa voči tejto neschopnej bande ktorá riadi toto mesto. Lokálna Správa je dlhodobejšie zastavená, pretože jej odišli stakeholderi (sponzori). Metropolitný inštitút neskôr začal robiť komentované prehliadky Živého Námestia avšak Lokálnu Správu ktorá mala toto územie nastarosti úplne odignorovali.

Keď sa na to spätne pozriem, napadá mi otázka prečo nikoho z mesta nenapadlo zapojiť ma s mojimi skúsenosťami do jeho fungovania. Ale myslím že odpoveďou sú vlastne moje riadky. Každopádne tie by určite nevznikli, ak by sme nemali tohto primátora a stranu ktorej je súčasťou.

Verím že táto moja spätná väzba pomôže zlepšiť veci, hoc môže spôsobiť niekomu aj nepríjemnosti. Ale je to v konečnom dôsledku nevyhnutné aby sa posunuli veci k lepšiemu.

Ako povedal Martin Luther King: "Ak sa svet pozrie do minulého storočia, bude plakať. Nie preto, že tam bolo veľa utrpenia, ale preto, že dobrí ľudia mlčali vtedy, keď mali hovoriť."

Takže ak som niečo neúmyselne prehliadol, ocením prípadné uvedenie vecí na pravú mieru - doplnenie od primátora ktorý nám to všetkým v detailoch rád vysvetlí.

Kvetinky, kvetináče, električka, zrušené planetárium..sú len také vypuklé veci.

I'll be there for you 👏

Poďme voliť priatelia.

Ja osobne budem voliť niektorých ľudí zo SaS. Aby sa z tejto krásnej krajiny nemuselo utekať.

"Politikom sa neverí. Politici sa kontrolujú. A kto v nich verí je idiot."

Karel Gryl

🖖🏻

"Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou.."