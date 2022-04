Kniha na "Deň Zeme"

Pred pár dňami som dočítala môj vianočný darček, knihu "Podzemie" a rozhodla som moje odporučenie uverejniť práve dnes. Pretože dnes je "Deň Zeme" a neviem o lepšej knihe, ktorá by opisovala krásu Zeme, ako je táto. Áno, priprav sa na moje veľmi pozitívne hodnotenie. "Podzemie" je moja 45. prečítaná kniha v tomto roku.

Musím ti povedať, že som si pred kúpou knihy neprečítal žiadne recenzie. V podstate som ju kupovala, ako novinku, ale pri kúpe knihy som vedela, že jej názov v spojení s obľúbeným Vydavateľstvom Absynt bude stávka na istotu. A mala som pravdu.



Takže v rýchlosti je kniha o podzemí. Aké prekvapivé, že?

"Zvuky sa odrážajú od stien siene, mihoce sa po nich svetlo, a tak, kde dopadne, kameň ožíva ďalšími scénami z podzemia."

Naša Zem je farcinujúca a ukrýva mnoho záhad a krásnych miest, ktoré na prvý pohľad nevidíme. Ale táto kniha nie je výnimočná len tým, čo opisuje. Ona je výnimočná tým, ako to opisuje. Popravde, koľkokrát sa človek zamyslí nad tým, čo sa skrýva pod zemou, po ktorej chodí? Autor Robert Macfarlane dokázal opísať krásy, ktoré videl a zažil tak, že som si ich naozaj dokázala vierohodne predstaviť. Bola som pri čítaní fascinovaná takmer neustále a občas som sa aj bála - tmavé uzavreté priestory nie sú úplne pre mňa. Bez toho, aby som knihu prikrášľovala, môžem povedať, že kniha je DO-KO-NA-LÁ a mala som pri jej čítaní maximálny čitateľský zážitok. Myslím, že pri čítaní ťa autor donúti zamyslieť sa aj nad budúcnosťou našej planéty a nie len to...

"Kráčame po ceste v blaženej nevedomosti, pretože nevieme, čo je na jej konci."

Keď si knihu zaobstaráš, tak nečakaj príbeh, ako z románu. V knihe nájdeš útržky príbehov, života i smrti, výlety na priestranné pláne aj do hlbokých jaskýň. Zažiješ exkurziu svetom aj ľudskou dušou. Kniha ťa po prvých stranách vtiahne a autorove krásne opisy ti privodia mnoho pocitov. A verím tomu, že niekto odvážnejší nájde inšpiráciu k návšteve miest, ktoré v knihe nájde.



Knihu odporúčam každému, kto hľadá niečo netradičné, kto sa chce pri čítaní preniesť na krásne miesta, kto miluje prírodu, kto sa chce lusknutim prsta premiestniť a zažívať úžasné veci.

Ak by si si tento rok mal/a prečítať jednu knihu, mal/a by si nad touto knihou silno pouvažovať.🌍



Moje hodnotenie je samozrejme 5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐



Vydáš sa aj ty na cestu do podzemia s touto knihou?

Podzemie (zdroj: Denisa Tomíková, IG _dennyto)