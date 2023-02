Autorka kurzu o rodovej rovnosti: Po vykročení z komfortnej zóny toho môžeme veľa objaviť

Na Slovensku nedávno vznikol unikátny projekt: komplexný e-learning o rodovej rovnosti, ktorý absolventov a absolventky prevedie rozličnými formami diskriminácie, s ktorými sa ženy stretávajú v priebehu celého svojho života. Prostredníctvom fiktívnej hrdinky Alex kurz poukazuje na rodové stereotypy, ťažkosti so zladením rodinného a pracovného života, domáce násilie, poruchy príjmu potravy, rodový mzdový rozdiel či nižšie dôchodky žien.

Prečítajte si rozhovor s autorkami kurzu, Katarínou Minarovičovou a Miroslavou Lemešovou, v ktorom odpovedajú na všetky vaše otázky. Rozhovor viedla Sára Činčurová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Povedzte nám viac o novom e-learningu, ktorý ste vytvorili pre národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie.

(ML) E-learning, dostupný na webstránke https://totojerovnost.online/, je určený pre širokú verejnosť. Každý, kto sa chce v téme rodovej rovnosti dozvedieť viac, sa jednoducho zaregistruje a po prihlásení môže kurz zadarmo absolvovať. Nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie, len chuť a odvaha dozvedieť sa viac nielen o téme, ale aj o sebe. Celý e-learning je rozdelený na päť častí, resp. kurzov, ktoré zachytávajú jednotlivé obdobia v ľudskom živote.

Preto aj náš e-learning začína počatím a narodením, pokračuje detstvom, zážitkami v škole, strasťami a radosťami dospievania, vstupom do pracovného a rodinného života v dospelosti a končí zaslúženou starobou. Celým e-learningom sprevádza hlavná postava Alex a osoby, ktoré ju sprevádzajú jej životom. Pomocou rôznych cvičení, kvízov a zadaní sa účastníčky a účastníci zábavnou a interaktívnou formou dozvedia o mechanizmoch rodovej (ne)rovnosti, spoznajú kľúčové pojmy, koncepcie a prístupy, ktoré ovplyvňujú život každého a každej z nás. Absolvovanie jedného kurzu trvá približne 50 minút a na konci je možné získať informáciu o svojom pokroku, pričom je možné na kurze pracovať priebežne a vrátiť sa k nemu podľa toho, ako to človeku časovo vyhovuje.

Ako vznikol nápad vytvoriť e-learning opisujúci životnú dráhu fiktívnej ženskej postavy Alex? Prečo práve táto forma?

(ML) Na začiatku treba povedať, že požiadavku vytvoriť e-learningový kurz v tejto téme sme riešili v úžasnom tíme odborne podkutých ľudí s množstvom predošlých skúseností s podobným typom projektov. „Sadli“ sme si ľudsky. Táto kombinácia so sebou prinášala veľa tvorivých a originálnych nápadov, ktoré sme rozvíjali, upravovali a dopĺňali. Súčasná podoba e-learningu je výsledkom našich nápadov a technických možností.

Nápad predstaviť tému cez konkrétnu osobu a jej život vychádza z doterajších poznatkov o tom, ako sa najlepšie učíme novým veciam. Ide o jeden z efektívnych postupov, kedy sa v bezpečnom prostredí vytvára priestor na stretnutie s určitou osobou a cez jej príbeh dochádza k zviditeľneniu toho, čo inak nevidíme, čomu nerozumieme a čo nedokážeme precítiť. V posledných rokoch sa týmto spôsobom pracuje napríklad s formátom živých kníh, ktorý môže byť čitateľkám a čitateľom viac známy. Náš e-learning, podobne ako živé knihy, pracuje nie so zovšeobecnením, ale s informáciami o konkrétnej osobe, ktorú majú účastníčky a účastníci možnosť v rámci vzdelávania spoznať a prežiť s ňou rôzne životné momenty, a to v celej dĺžke jej života, teda od momentu jej počatia až po starobu. Aj pomocou takto nastaveného sprostredkovania informácií je možné ľahšie porozumieť tomu, čo sa okolo nás deje. Keď pochopíte, že niečo podobné, ako sa v rámci kurzu udialo alebo deje Alex, sa možno deje aj vašej sestre, kamarátovi, v školskej triede, kde ste triedna učiteľka či v pracovnom kolektíve, stereotypy nadobudnú konkrétny tvar. Sú totiž bežnou súčasťou nášho života. Musíme im porozumieť, aby sme ich častokrát vôbec videli a rozumeli, čo sa v skutočnosti za nimi skrýva.

S akými prípadmi diskriminácie a nerovnosti sa ženy ako Alex stretávajú počas života? Naozaj to začína už v detstve?

(ML) S mnohými. Je náročné rozhodnúť sa, kde vôbec s vymenúvaním začať. Keď sa na tie situácie pozrieme z pohľadu vývinového cyklu, v každom zo životných období sa niečo deje. Určite možno začať omnoho skôr ako v detstve, aj keď to môže byť pre niekoho prekvapivé. Už pred narodením dieťaťa vkladajú jeho budúci rodičia aj okolie isté očakávania, a tie sú často odlišné voči dievčatám a chlapcom. A potom je tu výber hračiek, výzdoby do detskej izby, farby oblečenia či kníh. V školskom veku je to zas téma odlišných očakávaní, predpokladov a požiadaviek na správanie, záujmy a výkony detí a dospievajúcich. Neskôr sú témami voľba školy, vzdelávacia dráha a pracovná kariéra žien a mužov. A ďalšie a ďalšie príklady, medzi ktorými sa stráca to podstatné – človek, jeho záujmy, jedinečná osobnosť, túžby, želania, prednosti, ktoré mnohokrát zohrávajú menšiu rolu, ako to, že je niekto dievča alebo chlapec. Ak hovoríme o diskriminácii a nerovnosti, je to téma, ktorá sa dotýka aj chlapcov a mužov. Aj oni zažívajú vo svojom živote takéto situácie, aj keď v menšej miere. V e-learningu sa tejto téme čiastočne tiež venujeme.

Príbeh Alex sa začína "od bábätka", dokonca ešte skôr, keď Alex ešte ani neprišla na svet. Aký vplyv majú práve rodové stereotypy, ktoré sú nám vštepované v detstve, na to, ako sa v nás rozvíja naša "ženskosť" alebo "mužskosť"? K akým dôsledkom tieto stereotypy môžu viesť v dospelosti?

(KM) Rodové stereotypy nás chtiac či nechtiac sprevádzajú celý život. Pre niekoho sú pomocnou barličkou ako sa orientovať v spoločenskom svete. Rodičia, príbuzní, ale aj učiteľky a učitelia v škôlke či v škole sa často správajú odlišne k dievčatám a chlapcom. Výber hračiek, voľnočasových aktivít, či farby oblečenia často závisí od toho, čo považujú za správne pre dievča či pre chlapca. Nevolia podľa individuálnych schopností, záujmov dieťaťa, ale na základe toho, či je to dievča alebo chlapec. Tieto rodové stereotypy sa prejavujú aj v jazyku. Chlapcom hovoríme, že majú byť silní, neplakať, nebyť ako „baba“. Dievčatá sú vedené k väčšej poslušnosti, nemajú priestor na objavovanie či hru so stavebnicami. To môže viesť v dospelosti k tomu, že muži nevedia prejaviť svoje city, správajú sa agresívnejšie a táto agresivita je v spoločnosti tolerovaná. Ženy sú naučené poslušnosti, neprejavujú v diskusiách svoj názor, sú submisívnejšie, pri pracovných pohovoroch sa často podceňujú.

Jednu časť e-learningu tvoria i príbehy, ktoré Alex rozpráva jej prababička. Týkajú sa najmä toho, ako ženy žili v minulosti, či toho, aký obmedzený mali prístup ku vzdelaniu. Prečo je práve toto dôležité na pochopenie rodovej nerovnosti dnes?

(KM) Je dôležité si pripomínať, že rodová rovnosť súvisí s ľudskými právami žien. Prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, či možnosť voliť – to všetko nám ako ženám nespadlo z neba. Ženy v minulosti bojovali za svoje práva. Z príbehov v minulosti sa môžeme poučiť, vidíme, že ak ženy napríklad nemohli mať vyššie vzdelanie, nemohli navštevovať univerzity – nemohli byť ani vedkyňami či lekárkami.

Čo je to sklenený strop, na ktorý Alex v dospelosti narazí?

(KM) Sklenený strop je metafora pre neviditeľnú bariéru, ktorá brzdí ženy v tom, aby dosiahli svoje ciele, ktoré si v práci vytýčili, napríklad dosiahnutie vyššieho platu, vyššej pracovnej pozície, práce na náročnejších projektoch a podobne. Bráni im teda vo vyššom postupe. Hoci ženy vidia, kam až by sa vo svojej kariére mohli dostať, len málo z nich sa dostane na tie najvyššie pozície práve kvôli sklenenému stropu, ktorý je pre ne prekážkou.

Prečo sú ženy vystavené nerovnosti i vo vyššom veku, napríklad na dôchodku? Ako je možné, že rodové stereotypy pretrvávajú aj v tomto období života?

(KM) Rodové nerovnosti, ktoré ženy zažívajú počas života v produktívnom veku, sa vo vyššom veku môžu prehĺbiť. Ženy zarábajú v priemere približne o 20 % menej ako muži. Sú to stále väčšinou ženy, ktoré odchádzajú na materskú, rodičovskú dovolenku, prípadne sa starajú o svojich príbuzných, rodičov. V starobe sú tak ohrozené chudobou viac ako muži. Nižšie zárobky vedú k nižšiemu dôchodku.

Ak by ste to mali zhrnúť, v čo dúfate? Čo si absolventi a absolventky kurzu z neho odnesú?

(ML) V kurze je množstvo miest vyžadujúcich vlastnú reflexiu, premýšľanie a hľadanie ciest, vytvorili sme v ňom priestor na zážitky a odhaľovanie toho, čo je možno skryté, i na budovanie skúseností. To nemusí byť vždy úplne príjemné. Takéto odhalenia nás ale vo vlastnom sebapoznávaní posúvajú o úroveň vyššie a po vykročení z komfortnej zóny toho môžeme veľa objaviť.