Ak by sa primátor rozhodol likvidovať nelegálnu reklamu v Žilne, ale prekračuje čierne stavby vlastného poslanca, ide o karikatúru, nie seriózny zápas

V týchto dňoch prezentovalo vedenie mesta na svojom FB status o tom, ako sa snaží vysporiadať s reklamným smogom v meste a ako miznú z mestských pozemkov ďalšie nelegálne bilboardy. Po dlhej dobe ide o dobrý krok v téme boja nielen s vizuálnym smogom, ale aj bojom s nelegálnymi bilboardami.

Nech už je situácia akákoľvek, aj takýto malý posun, dobrú vôľu treba kvitovať. Napriek tomu, v celej téme je málo dôvodov na radosť. Oblasť, ktorá dráždivo vystrkuje rožky a narúša celkový balans ťahajúcej sa mestskej agendy, je obchod a záchrana nelegálneho biznisu mestského poslanca a jeho protislužba radnici v podpore jej plánov a projektov.

Ľudia, ktorí na téme boja s vizuálnym smogom v Žiline záleží a uverili, že je pre primátora Fiabáne srdcovkou a principiálnou témou, plačú dnes do vankúša. Ani potreba dodržiavať nariadenia vlastného mesta, ani imperatív poslancov (platné uznesenie zastupiteľstva) nedokázalo totiž „rozpohybovať“ primátora, od ktorého by vzišiel jasný pokyn na odstránenie nelegálnych reklamných stavieb, v prvom rade nelegálnych stavieb mestského poslanca Branislava Delinčáka.

Seriózny boj s vizuálnym smogom v Žiline zadrháva na trase medzi poslancom a kanceláriou primátora

Akcia s likvidáciou 18-tich nelegálnych bilboardov vedením mesta je s najväčšou pravdepodobnosťou reakciou na aktivity klubov Za ZA a Za naše mesto, ktorí okrem iného predložili v týchto dňoch na rokovanie komisií a očakávného zastupiteľstva návrh na vymáhanie bezdôvodného obohatenia. Teda nájomného za to, že tieto nelegálne stavby nielenže stoja bez povolenia na mestských pozemkoch, ale aj bez platných nájomných zmlúv.

Šanca, že mesto začalo odstraňovať nelegálne bilboardy s úprimnou snahou a presvedčením, je viac ako málo pravdepodobná. Punc úprimnosti uberá na celej veci fakt, že radnica sa vyhla kľúčovému zásahu do vlastných radov. Naozaj ako karikatúra pôsobí informácia, že na mestských pozemkoch ostávajú i naďalej nedotknuté a chránené bilboardy koaličného poslanca Branislava Delinčáka.

Napriek tomu, že existuje uznesenie poslancov, jednohlasná vôľa zastupiteľského zboru na likvidáciu poslancových čiernych stavieb, ostávajú napriek tomu na pozemkoch naďalej stáť a zarábajú na spôsob nelegálneho biznisu. Kým doteraz sa dalo ako tak tváriť, že mesto sa celkovo vyhýba téme boja s vizuálnym smogom, dnes jasne vidieť, že sa hrá o záchranu poslancovho živobytia. A tak čistota úmyslov vedenia mesta nielen v boji s vizuálnym smogom ale i v ochote viesť mesto čestne, pôsobí málo presvedčivo, skôr ironicky.

Papier znesie všetko. Mestské nariadenie a uznesenie poslancov tak trochu "na hambu sveta."

Nelegálne bilboardy sú v Žiline “rozprášené” na území celého mesta. Stoja za nimi viaceré - nielen reklamné firmy. Podľa platného mestského nariadenia, je ale akákoľvek reklamná stavba v meste zakázaná. Hovorí o tom uznesenie č. 21 z roku 2016, čo znamená, že stovky bilboardov by malo mesto postupne likvidovať. Nedeje sa.

To, čo však ohlušujúcimi dávkami ale najviac rozrušuje pokojnú verejnú mienku, sú práve desiatky nelegálnych bilboardov mestského poslanca Branislava Delinčáka. Už takmer rok sa primátor bráni splniť úlohu zastupiteľstva, ktorou ho poslanci zaviazali, aby poslancovej firme ARD SYSTEM odoslal výzvu na odstránenie nelegálnej reklamy. Napriek tomu, že vôľa zastupiteľského zboru bola schválená bez akéhokoľvek verejného odporu a primátora bezvýhradne zaviazala k rozhodnému konaniu, napriek tomu Peter Fiabáne doteraz nič nepodnikol a tému sa rozhodol “na totál” ignorovať.”

Staval na mestských pozemoch nelegálne .... aaaale pekne z vesela.

Firma poslanca Branislava Delinčáka postavila roky dozadu na území Žiliny (pomerne na drzovku) reklamné stavby, ktoré sú vo väčšine prípadov bez náležitých nájomných zmlúv i súhlasu majiteľov pozemkov (na väčšine pozemkov štátnych orgánov a inštitúcií) a bez stavebného povolenia. Znamená to, že na čierno, bez platenia riadneho nájmu si poslancova firma otvorene užíva podnikanie sprevádzané demonštratívnou poslaneckou nedotknuteľnosťou.

Oslovili sme viaceré štátne a verejné inštitúcie, ktoré nám písomne potvrdili, že nielenže o reklamných stavbách firmy mestského poslanca nevedia, ale nemajú uzavretú žiadnu nájomnú zmluvu na ich prevádzku, viď zoznam nižšie.

Ponúka sa dobrý tip na podnikanie. Potrebujeme jeden bilboard, jednu lopatu a ľubovoľný pozemok, najlepšie na území (nikým) nekontrolovateľnej štátnej inštitúcie alebo samosprávy. Keď máme všetko pokope, bilboard šikovne premiestnime na inkriminovaný pozemok, vykopeme dve jamy a „žuch“ s ním do „rigóla,“ ktorý šikovno zabetónujeme. Keď sa dielo podarí, na záver inkasujeme !!!

Tento, v Žiline, overený recept, možno oprášiť niekoľko krát. Je zaručenou istotou viacnásobného zárobku. Nikomu neplatíme nájom za plochu, naopak, platia nám firmy za vylepenú reklamu. K tomu treba síce zhltnúť ešte dávku „ignoru,“ sto krát omieľaného faktu, že bilboardy sú na území mesta ZAKÁZANÉ, ale to sa dá zvládnuť, keďže mesto a poslanci majú tak trošku „na háku.“

Ale naspäť k faktom. Aj keď primátor pred takmer rokom dostal priamy pokyn od poslancov, aby voči firme Branislava Delinčáka zasiahol, Peter Fiabáne nepohnute vôľu zastupiteľstva a boj s nelegálnou reklamou v meste Žilina prehliadal a stále prehliada. Nereaguje ani na opakované výzvy svojho (bývalého) viceprimátora, teraz poslanca Vladimíra Randu, ktorý verejne konfrontuje primátorovú, nervy drásajúcu, nečinnosť. Primátor neodpovedá objasňujúco v tomto smere ani na otázky poslankyne Zuzany Balogovej, či poslanca Dušana Maňáka. (Viď video vyššie.)

Trpezlivosť sa míňa. Dva poslanecké kluby berú veci do vlastných rúk namiesto mesta

Mnohým z nás ale tento stav šteklí nervové zakončenia. Ako členovia klubov za ZA a Naše mesto sme podali do ďalšieho zastupiteľstva materiál na vymáhanie bezdôvodného obohatenia. Týka sa nielen firmy poslanca Delinčáka ale všetkých ostatným firiem, ktoré postavili svojvoľne bilboardy na mestských pozemkoch a podnikajú na nich bez platby za nájom. Navyše, v rozpore s pravidlom – zákazu bilboardov v meste.

A teraz sú na mieste otázky, prečo sa toto všetko deje? Čo všetko je za týmto nevydareným samosprávnym románikom? Prečo primátor neplní uznesenie, ktoré sám podpísal? Prečo toleruje otvorenú neslušnosť mestského poslanca, ktorý ako verejný činiteľ porušuje nielen nariadenia mesta ale i slovenskú legislatívu, keďže vedome narušuje cudzie vlastnícke práva a obohacuje sa na cudzích pozemkoch.

Aj keď vysvetlenie sa ťahá od začiatku celým týmto textom povedzme si to ešte jasnejšie a v kontexte priamejśích vzťahov. Hlas a loajalita Branislava Delinčáka, poslanca mestského zastupiteľstva, a jeho blízkeho poslaneckého okolia, jeho verná podpora akýchkoľvek mestských plánov a projektov má, zdá sa, pomerne značnú hodnotu.. V hre naozaj nie je podpora jedného poslanca v prospech mesta, ale celého poslaneckého klubu. Vylúčené nie sú i ďaľšie širšie ekonomické vzťahy a záujmy reklamného biznisu, proti korým primátor možno len márne hľadá silu a voľu postupovať.

Obchod, klinetelizmus, prikrmovanie?

Je známe, že Branislav Delinčák nie je v rokovacej sále žiadnym verejným primátorovým odporcom. Práve naopak. Je koaličným poslancom verejne podporujúci kroky Petra Fiabáne akoby dlhodobo. Pravdepodobne vedomý si svojej "reklamnej achylovky," na ktorú ho ( len tak na margio) upozorňujú a varovali mnohí koaliční i opoziční kolegovia poslanci.

Pán poslaenec Delinčák veľa riskuje. Touto vrejnou neslušnosťou ohrouje nielen svoje meno, pdonikateľskú reputáciu, zaťahuje do hry primátora a takto vo dvojici balansujú na hrane s platným obsahom slovenskje legislatívy.

Ak by sme totiž chceli byť dôslední a pravdiví a mali odvahu veci priamo pomenovať, tak treba povedať nasledovné. Táto epizódka ak by sa dokázalo, že toto všetko je naozaj plán ako získať politickú podporu a zachovať za to biznis poslanca ma v zákone presne pomenovanie korupcia, ba dokonca, nový trestný poriadok pozná dokonalejší nový pojem - prikrmovanie. Platí vtedy, ak niekto získa nenálezitú výhodu vďaka svojej pozícii a dobrému fleku.

Takže ako? Ako veľmi sa nám tento príbeh v právnickej literatúre s tým žilinským prelína?

Tento zvláštny poslanecko primátorsky vztah, ktorého sme v Žiline svedkamai pred oćami všetkých i novinárov, ma svoju obeť. Úprimný, nie ľahký boj s vizuálnym smogom a nelegálnou reklamou, ale i poctivosť poslaneckého i primátorského remesla.

Zhrnutie:

1. Primátor Peter Fiabáne dlhodobo ignoruje uznesenie zastupiteľstva, ktoré ho zaväzuje, aby zasiahol proti firme poslanca Delinčáka a jeho nelegálnym bilboardom

2. Primátor Peter Fiabane prehliada fakt, že poslanec Delinčák podniká na mestských pozemkoch bez riadnych nájomných zmlúv a neplatí mestu žiaden nájom, čim sa neoprávnene obohacuje na úkor mestských príjmov

3. Primátor Fiabáne neodokáže objasňúco vysvetliť, prečo doteraz nanaplnil uznesenie zastupiteľstva o zaslaní výzvy na odstránenie nelegálnych bilboardov firme GRYF a firmy ARD SYSTEM.

4. Poslanec Branislav Delinčák prevádzkuje nelegálne bilboardy na území mesta bez riadnych nájomných zmlúv, bez stavebného povolenia a neplatí nájom za prenájom pozemkov týmto oranizáciam: Slovenská správa ciest, Slovenský pozemkový fond, Železnice Slovenskej republiky, Mesto Žilina, Okresný úrad Žilina, čim sa obohacuje na úkor ďalších verejných zdrojov

5. Poslanec Branislav Delinčák napriek výzve zastupiteľského zboru k odstráneniu nelegálnych bilboardov z území mesta, nepodnikol doteraz žiadne kroky k náprave, naopak bráni naďalej svoj nelegálny biznis, viď odpoveď na výzvu Okresného úradu Žilina k odstráneniu bilboardov z inkriminovaných pozemkov.