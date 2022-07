Ako bicykle zachraňujú životy

Pozrite sa s nami, ako UNICEF po celom svete zachraňuje životy s pomocou bicyklov.

Bangladéš

Bangladéš (zdroj: UNICEF/UNI44842/Noorani)

Nosič a vodič bicykla Mohammed Abu Taher preváža chladiace boxy s vakcínami proti osýpkam do distribučného centra v Zdravotnom stredisku Boalkhali v oblasti Chittagong. Odtiaľto budú zdravotnícki pracovníci vakcíny distribuovať do škôl a miestnych stredísk, pričom ich musia udržiavať neustále v chlade, aby sa teplom nepoškodili. UNICEF so svojimi partnermi podporili vládu v Bangladéši pri národnej očkovacej kampani, a bolo tak zaočkovaných 35 miliónov detí.

Demokratická republika Kongo

Demokratická republika Kongo (zdroj: UNICEF/UN0217108/Wingi)

Komunitný pracovník prekračuje rieku nesúc opatrne svoj bicykel. Je na ceste do vzdialených a neprístupných oblastí Manono v provincii Tanganika, aby zaočkoval deti tam žijúce potrebnými vakcínami.

Ghana

Ghana (zdroj: UNICEF/UNI47801/Asselin)

Dospievajúce dievčatá na ceste do školy. Navštevujú nižšiu strednú školu Savelugu v severnej Ghane a bicykle dostali v rámci projektu sponzorovanému UNICEFom. Veľké vzdialenosti sú často najväčším problémom, prečo dievčatá prestanú navštevovať školu, najmä strednú. V priebehu troch posledných rokov UNICEF zabezpečil bicykle v spolupráci s miestnymi autoritami pre viac ako 6000 dievčat z chudobných vidieckych oblastí, ktoré žijú ďaleko od najbližšej školy, a umožnil im tak pokračovať vo vzdelávaní.

Zimbabwe

Zimbabwe (zdroj: UNICEF/UNI296610/Prinsloo)

Komunitná pracovníčka Tambudzai Vumisai denne nasadá na svoj UNICEF bicykel a vydáva sa na cestu do odľahlých oblastí v Nyahode v Zimbabwe za osvetovou prácou. Chodí od domu k domu a kontroluje zdravotný stav detí, aby sa predišlo ich podvýžive. Dlhotrvajúce veľké suchá v regióne spôsobili, že mnoho detí sa ocitlo vo vážnom zdravotnom stave spôsobenom nedostatkom potravy.

Burkina Faso

Burkina Faso (zdroj: UNICEF/UNI179285/Lynch)

Fatimata Dembelé a jej tri deti na ceste na bicykli do Centra rozvoja detí v ranom veku Sokoroni /Bisongo/. UNICEF poskytol bicykle pre učiteľov v Bisongu a vedúcich Asociácie matiek študentov a Výboru školského manažmentu, aby sa mohli ľahšie presúvať v rámci komunity a šíriť osvetovú prácu o dôležitosti vzdelávania chlapcov a dievčat.

Uganda

Uganda (zdroj: UNICEF/UN0547602/Adriko)

Kevin Marion Akol je infikovaná HIV a je členkou programu vzájomnej pomoci mladých ľudí jeden druhému, ktorý zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva s podporou UNICEFu a ďalších partnerov. Kevin dostala bicykel, aby sa mohla ľahšie dostať do odľahlých oblastí v regióne Soroti, kde žijú ďalší mladí ľudia s HIV. Cestuje za nimi na bicykli každý deň a poskytuje im rovesnícku podporu.

Stredoafrická republika

Stredoafrická republika (zdroj: UNICEF/UNI47052/Pirozzi)

Komunitný pracovník Giscard Zackondo na ceste na bicykli poskytnutom UNICEFom do dediny Bobua v provincii Lobaye. Vezie so sebou výsledky výskumu podporovaného UNICEFom uskutočneného v oblasti. Podľa záverov výskumu trpí v oblasti podvýživou viac ako 80% detí.

Niger

Niger (zdroj: UNICEF/UN0318030/Dejongh)

Chlapci na ceste do školy na ich nových bicykloch v dedine Gangara v centrálnom Nigeri. UNICEF škole daroval 150 bicyklov. Niektoré deti bývajú od školy niekoľko kilometrov, a cesta pešo im tak trvala aj celé hodiny.

Mozambik

Mozambik (zdroj: UNICEF/UN0414617/Franco)

Bicykle zabezpečené UNICEFom sú odovzdávané do rúk zamestnancov Zdravotného strediska Ponta Gêa v provincii Sofala v Mozambiku. Bicykle predstavujú významnú pomoc pri rozširovaní poskytovania základných zdravotníckych služieb pre deti žijúce v oblasti. Dôležitá je aj pomoc v oblasti zabezpečovania správnej výživy vo vzdialených a ťažko dostupných oblastiach.

Venezuela

Venezuela (zdroj: UNICEF Venezuela/2020)

UNICEF práve odovzdal 50 bicyklov osvetovým pracovníkom v komunite Etnia Guajira. Komunitní pracovníci navštevujú každý deň domácnosti a šíria medzi rodinami vedomosti a poznatky o dôležitosti správnej výživy, dojčenia, prednášajú v oblasti správnej hygieny a predchádzaniu tak nákazlivým ochoreniam.

Dánsko

Dánsko (zdroj: UNICEF/2022/Asamoah)

Počas osláv spojených s Tour de France v Kodani si Carla Asamoah vyskúšala, aké je to viezť sa na UNICEF bicykli a prepravovať chladiace boxy s vakcínami do odľahlých oblastí. UNICEF oslavuje v tomto roku 60 rokov od založenia Globálneho dodávateľského a logistického centra v Kodani, ktoré predstavuje najväčší sklad humanitárneho materiálu na svete.

Teraz máte aj vy možnosť pomáhať s UNICEFom deťom, ktoré sa v dôsledku vojnového konfliktu, prírodnej katastrofy alebo klimatickej krízy ocitli v núdzi. Staňte sa Svetovým rodičom UNICEF a prispievajte na podporu našich programov pravidelne. Pravidelná pomoc je najefektívnejšou formou pomoci.