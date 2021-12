Čo vyčarilo deťom úsmev na tvári v roku 2021

Panama: Franky, 3 (zdroj: © UNICEF/UN0560339/Urdaneta)

Panama: 3-ročný Franky bol oddelený od svojich rodičov počas prechodu Darien Gap, nebezpečnej džungle, ktorá oddeľuje Kolumbiu a Panamu. O pár dní neskôr sa s nimi opäť stretol. Frankyho priviezli do „la Casita“ – na bezpečné miesto, ktoré UNICEF a Aldeas SOS zriadili v Paname na ochranu detí bez sprievodu, kým neprídu ich rodičia. Počet detí migrantov, ktoré prekročili priepasť Darien Gap pešo, dosiahol historické maximum – od januára do októbra 2021 ich tadiaľ prešlo takmer 19 000, čo je takmer trikrát viac ako počet zaznamenaný za predchádzajúcich päť rokov dokopy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bangladéš: Omar Faruk, 15 (zdroj: © UNICEF/UN0547509/Mawa)

Bangladéš: Omar Faruk, 15, je šťastný, lebo sa mohol zúčastniť krajčírskeho kurzu a dostal aj základnú výbavu na šitie. Začal už aj svoje vlastné male podnikanie a vie tak finančne podporiť svoju rodinu. Omar je súčasťou tréningového programu pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením financovaného UNICEFom a jeho partnerom Oddelením sociálnych služieb v Bangladéši.

Bosna a Hercegovina: Asal, 6 (zdroj: © UNICEF/UN0535333/Djemidzic)

Bosna a Hercegovina: 6-ročná Asal sa nevie dočkať, kedy si už sadne do školskej lavice. Z Afganistanu odišla s rodičmikvôli ozbrojenému konfliktu, keď bola ešte celkom malá. Cestovali cez Turecko, Grécko, Albánsko a Čiernu Horu. Dnes je jednou zo 60 detí z dočasného prijímacieho strediska pre utečencov a migrantov, ktoré dostali šancu pokračovať vo vzdelávaní.

Ekvádor: Hanna (zdroj: © UNICEF/UN0520311/Arcos)

Ekvádor: Malá Hanna pózuje pre kameru. Hanna žije so svojimi rodičmi v Pijal Alto, a je súčasťou komunity na severe Ekvádoru, pre ktorú UNICEF vybudoval čističku vody. Vďaka tejto čističke má prístup k pitnej vode 1600 ľudí.

Fidži: Jovilisi Raqere, 7 (zdroj: © UNICEF/UN0399118/Stephen/Infinity Images)

Fidži: Jovilisi Raqere, 7 sa smeje v stredisku vybudovanom pre deti na Fidži. Po ničivom tropickom cyklóne Yasa bolo budovanie centier pre deti súčasťou krízovej pomoci, ktorú poskytoval UNICEF spolu s vládou a ďalšími partnermi.

Niger: Zouley Moussa, 13 (zdroj: © UNICEF/UN0535838/Dejongh)

Niger: Zouley Moussa, 13, navštevuje triedu v alternatívnom vzdelávacom centre na vzdialenom juhovýchode Nigeru. Vzdelávacie centrum slúži na poskytovanie vzdelania pre deti, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu navštevovať riadne školy. UNICEF takto v Nigeri podporuje vzdelávanie viac ako 800 mladých ľudí, ktorí by inak nedostali šancu zasadnúť do školských lavíc. Súčasťou programu bolo tiež vyškolenie viacako 40 odborných asistentov, ktorí na vzdelávanie dohliadajú.

Pakistan: ročný chlapček počas očkovacej kampane proti detskej obrne (zdroj: © UNICEF/UN0399452/Bukhari)

Pakistan: Ročný chlapček z Pakistanu si vymieňa úsmev so zdravotníkom pri očkovaní proti detskej obrne. Pakistan spustil svoju prvú národnú kampaň už v januári 2021. Jej cieľom bolo zaočkovať viac ako 40 miliónov detí do päť rokov proti detskej obrne. Do kampane sa zapojilo viac ako 285 000 oddaných zdravotníckych pracovníkov, ktorí navštevovali rodiny a očkovali deti proti obrne od dverí k dverám. Len vďaka tomuto veľkému úsiliu sa podarilo celosvetovo detskú obrnu takmer celkom eradikovať.

Venezuela: Erika Estrada, 12 (zdroj: © UNICEF/UN0475299/Poveda)

Venezuela: Erika Estrada, 12, sa usmieva doma v ich obývačke v Caracase. Je jedným z detí, ktoré sa stali súčasťou nutričného programu podporovaného UNICEFom. Jeo hlavným cieľom je zabezpečiť, aby deti nemuseli odísť zo školských lavíc a mohli vo vzdelávaní pokračovať. Počas pandémie COVID-19 tak bolo výživné jedlo doručované domov v období január – marec 2021 viac ako 50 000 deťom.

Vietnam: Ho Van Huy (zdroj: © UNICEF/UN0410228/Le Vu)

Vietnam: Ho Van Huy v centrálnom Vietname je šťastný, že môže piť čistú vodu. Záplavy a silné búrky v regióne v januári 2021 zasiahli do životov viac ako 2 miliónov ľudí. UNICEF im poskytoval krízovú pomoc, vrátane vodných filtrov, aby sa tak v komunite zabránilo šíreniu infekčných chorôb zo znečistenej vody.

Jemen: Ruwaida, 4 (zdroj: © UNICEF/UN0524102/Al-Mass)

Jemen: 4-ročná Rowaida je šťastná, že sa opäť môže hrať so svojimi súrodencami. Práve sa zotavuje z ťažkej akútnej podvýživy. Krízu v Jemene, kde takmer 2,3 milióna detí do päť rokov trpí akútnou podvýživou, zhoršuje ozbrojený konflikt. UNICEF podporuje tisíce zdravotných stredísk, ktoré poskytujú deťom život zachraňujúce ošetrenie.

Aj Vy nám môžete nasledujúci rok pomáhať prinášať úsmev na detské tváričky. Začnite Nový rok 2022 pomocou deťom, ktoré sú na ňu odkázané. Staňte sa Svetovým rodičom UNICEF.