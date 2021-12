Darčeky, ktoré zachraňujú životy

UNICEF so svojimi partnermi podporuje prevádzku výživových centier v Tigraji, Etiópii, aby zabránil hrozbe masového výskytu detskej podvýživy. (zdroj: © UNICEF/UN0539194/ 703A0066-5)

Vianoce si bez darčekov pod stromčekom nevieme ani predstaviť. A to platí obzvlášť o tých najmenších, deťoch, ktoré sa na Štedrý večer pri zvuku zvončeka netrpezlivo rozbehnú pod stromček. Tu ich už čaká mnoho krásnych darčekov, o ktorých snívali. Potom v kruhu svojich najbližších zasadnú k bohato prestretému stolu a za tónov vianočných kolied sa neskôr budú hrať s novými hračkami a potajomky si zo stromčeka utŕhať z kolekcie čokoládových figúrok.

Vo svete však žijú milióny detí, ktoré Vianoce tento rok oslavovať nebudú. Žijú v tých najťažších podmienkach, kde ich sny o lepšej budúcnosti boli zatlačené každodenným bojom o život. Každým dňom čelia pokračujúcej pandémii, sú priamo ohrozené klimatickou zmenou, prírodnými katastrofami či ozbrojenými konfliktmi, ktoré ich vyháňajú z domovov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aký najkrajší darček by si tieto deti predstavili pod vianočným stromčekom? Bolo by to bezpečné miesto, kde by boli chránené pred ochoreniami, kde by im nebola zima, kde by mali prístrešie a prístup k čistej vode, toalete a hygienickým pomôckam, kde by každý večer zaspávali s plným bruškom a kde by mohli chodiť do školy.

A práve takýto darček dnes máme príležitosť im spoločne venovať. UNICEF prostredníctvom Darčekov pre život zabezpečuje pre deti v núdzi všetko potrebné, aby boli spokojné a umožňuje im tak rozvíjať svoj potenciál. To je však možné len s Vašou pomocou. Spomeňme si preto tieto Vianoce, keď budeme v kruhu rodiny a priateľov, aj na tie najzraniteľnejšie deti, pre ktoré často malý darček znamená veľkú zmenu k lepšiemu. Pošlite im Balíček pre život, Balíček základnej výživy či Balíček zdravia.

Oslávte sviatky tým najkrajším spôsobom – darujte nádej na lepší život

Darčeky pre život (zdroj: UNICEF)

S Darčekom pre život môžete na počesť vašich priateľov a blízkych zmeniť životy detí k lepšiemu. Pretože každé dieťa si zaslúži vyrastať v dobrých podmienkach, môžete im teraz s UNICEFom poslať teplé zimné oblečenie, teplé deky, školské batohy a školské pomôcky, výživnú stravu, prístrešie či vakcíny proti infekčným ochoreniam.

Vakcíny

Pošlite deťom Vakcíny proti obrne, ktoré im pomôžu vyhnúť sa tomuto vážnemu infekčnému ochoreniu. Vďaka týmto vakcínam je dnes už viac ako 90% obyvateľov planéty pred vírusom divého polia v bezpečí. Avšak aby bol pred obrnou ochránený úplne každý, UNICEF so svojimi partnermi pokračuje vo vakcinačných kampaniach v krajinách, ako je napríklad Demokratická republika Kongo. Tu sú deti stále vystavené riziku vysoko infekčnej, paralyzujúcej a často smrteľnej choroby. V období medzi októbrom 2020 a aprílom 2021 bolo s pomocou UNICEFu zaočkovaných takmer 6 miliónov detí. UNICEF tiež zabezpečuje logistiku prepravy vakcín v chladiacich boxoch a šírenie osvety medzi rodičmi detí o dôležitosti očkovania proti obrne.

Darujte tiež Balíček nový život alebo Vakcíny proti osýpkam.

Smejúce sa deti počas národnej očkovacej kampane proti obrne v Kongu. (zdroj: © UNICEF/UN0510806/ZIAVOULA _DSC8920)

Školské pomôcky

Každá kríza predstavuje krok späť vo vzdelávaní detí. Celá generácia dnešných detí zažila prerušenie prezenčnej výučby v dôsledku pandémie COVID-19. Mimoriadne zraniteľnými sú však deti, ktoré už žili v kríze ešte pred začiatkom pandémie.

Asal ušla so svojimi rodičmi z Afganistanu, keď bola ešte celkom malá. Odvtedy Rodina strávila na cestách niekoľko rokov v Turecku, Grécku, Albánsku, Čiernej Hore a Bosne, kde sa teraz na zimu plánujú usadiť. Jej otec bol v Kábule inžinierom predtým, než kvôli bezpečnostným hrozbám boli nútení utiecť. Napriek náročnosti výchovy detí bez stáleho domova, Asalina mama, ktorá má sama bakalárske vzdelanie a hovorí piatimi jazykmi, chce pre svoju dcéru to najlepšie možné vzdelanie. 6-ročná Asal hovorí: “Som šťastná, že dnes môžem ísť do školy. Najradšej kreslím. Otec ma naučil po anglicky a teraz sa naučím po bosniansky.” Asal je jedným z detí, ktorým UNICEF poskytol školskú tašku plnú pomôcok, aby mohla pokračovať v školskej dochádzke. “Keď vyrastiem, chcem sa stat doktorkou.”

Darujte aj vy Školský batoh, Balíček pre lepšie zajtrajšky, Balíček slnko budúcnosti, Zošity pre 20 detí či Ceruzky pre 250 detí.

Asal, 6, musela so svojimi rodičmi utiecť z Afganistanu. Teraz žijú v Bosne, a Asal sa teší do školy. Školský batoh plný pomôcok má od UNICEFu. "Keď vyrastiem, chcem sa stať doktorkou." (zdroj: © UNICEF/UN0535333/Djemidzic P1024606)

Deky a teplé oblečenie

Dlhé roky prebiehajúceho konfliktu v Sýrii spôsobili, že sa mnohé rodiny ocitli v ťažkej finančnej situácii či museli krajinu opustiť tak ako Khalaf, 6, Marasil, 8 a Jalal, 6. Vrátili sa síce domov do Sýrie, avšak situácia je zložitá. Počas ich pobytu mimo domova im takmer štyri roky pomoc poskytovali humanitárne organizácie. Ich mama, 39-ročná Siham hovorí: “Som síce šťastná, že sme naspäť doma, avšak situácia je veľmi ťažká. Zima je tento rok veľmi tuhá, ale mali sme veľké šťastie, že deti dostali tieto teplé zimné šaty, ktoré ich udržujú v teple.”

UNICEF aj v tejto chvíli neúnavne doručuje teplé oblečenie, deky a ďalšie potreby pre rodiny v Sýrii a iných krajinách na Strednom Východe a Severnej Afriky. Môžete nám v tom pomôcť. Pošlite Balíček teplo alebo Oblečenie pre bábätko.

Khalaf, 6, Marasil, 8 a Jalal, 6 sa so svojou mamou po štyroch rokoch vrátili späť do Sýrie. Život je tu však veľmi ťažký. Aby zvládli tuhú zimu, UNICEF im poslal teplé zimné oblečenie. (zdroj: © UNICEF/UN0497225/UNICEF_2021_16-Feb_Idlib)

Terapeutická pasta na liečbu podvýživy

Yeshialem drží v náručí svoju dcérku Kalkidan Yeman v medicínskom centre Tigraji v Etiópii. Ozbrojené boje vyhnali mamičku s dvomi deťmi z ich domova minulý rok v decembri. V období február – august 2021 v centre zaznamenali 100% nárast detí mladších ako 5 rokov s akútnou podvýživou – približne 18 600 prípadov v porovnaní s 8900 v roku 2020. 6-mesačná Kalkidan je jedným z týchto detí, avšak vďaka liečbe prostredníctvom terapeutickej stravy sa jej stav veľmi rýchlo zlepšil už v priebehu niekoľkých dní. Podľa odhadov UNICEFu by v nasledujúcom roku v Tigraji mohlo byť ohrozených podvýživou až 100 000 detičiek. Zabráňme tomu spolu. Pošlite im Balíček základnej výživy alebo Balíček pre plné bruško.

Yeshialem, 27, so svojou 6-mesačnou dcérkou v medicínskom centre podporovanom UNICEFom v Tigraji, Etiópia. Vďaka špeciálnej terapeutickej paste sa dievčatko, ktoré trpelo akútnou podvýživou, začalo už po niekoľkých dňoch cítiť lepšie. (zdroj: © UNICEF/UN0475547/ _I5A5943)

Pomôžte nám urobiť Vianoce krajšími aj pre mnohé deti na celom svete, ktoré nežijú v hojnosti a dostatku. Majú však rovnaké sny ako všetky ostatné deti. Dajme im nádej. Aj malá pomoc môže byť veľkým darom.

Darčeky pre život (zdroj: UNICEF)

A na záver niečo krásne, vianočné. Niečo na pohladenie duše. Úžasná nórska sopranistka Sissel – Vyslankyňa dobrej vôle UNICEF, vzdala touto piesňou hold všetkým zamestnancom, priaznivcom a podporovateľom UNICEFu.