Deti, ktoré museli opustiť svoje domovy

Rodina na úteku pred vojnou na Ukrajine s malým dievčatkom cestovala 30 hodín preplneným vlakom, kým sa dostali do bezpečia (zdroj: © UNICEF/UN0637444/Hudak)

Na Ukrajine v dôsledku vojny muselo svoje domovy opustiť viac ako 2,5 milióna detí. Na celom svete existuje oveľa viac detí, ktoré utiekli zo svojich domov a jediné, čo im ostalo, je oblečenie, ktoré mali v tej chvíli na sebe. Na ich ceste môžu byť oddelené od svojich rodičov, čeliť zvýšenému riziku obchodovania s ľuďmi a vynechávajú tiež školskú dochádzku – to všetko sa neskôr negatívne odrazí na ich fyzickom aj psychickom vývine.

Veci sa však môžu zmeniť k lepšiemu. UNICEF pracuje na celom svete, aby pomohol zlepšiť životy utečencov a chráni každé dieťa, ktoré opustilo svoj domov, či ide o utečencov, migrantov alebo vnútorne vysídlené osoby. Na Ukrajine a s ňou susediacimi krajinami, v Jemene a Afganistane naše tímy doručujú život zachraňujúce potraviny, zabezpečujú zdravotnú starostlivosť, pitnú vodu a prístup k toaletám, otvárajú bezpečné priestory pre deti na hranie, odpočinok a kde sa často znovustretávajú so svojimi rodičmi, od ktorých boli počas cesty oddelené.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ukrajina

Vojna na Ukrajine už trvá viac ako 100 dní. Deti a ich rodičia sú stále nútení odchádzať z vlasti do bezpečia. Niektorí idú do susediacich krajín, a deti sú nútené podstupovať dlhú a náročnú cestu. Malé dievčatko na fotografii vyššie muselo cestovať dlhé hodiny preplneným vlakom do 30 hodín vzdialeného mesta Termopil, kde ona a jej rodičia našli dočasný domov v dobrovoľníckom centre. Odtiaľ pokračovali do Ľvova a Užhorodu, kde sú v súčasnosti ubytovaní.

UNICEF takýmto rodinám poskytuje pomoc v tzv. Modrých bodoch - ide o centrá nachádzajúce sa na hraniciach s Ukrajinou. Každé centrum dokáže poskytnúť pomoc 1000 ľuďom denne. Poskytujeme im hygienické potreby, pitnú vodu, výučbové materiály, psychologickú podporu, služby zamerané na ochranu detí a asistenciu v prípade stratených detí, ktoré boli na ceste oddelené od svojich rodičov. V Moldavsku tiež UNICEF školí učiteľov, ktorí pomôžu deťom zvyknúť si v novej krajine, učiť sa a vyliečiť ich rany na duši.

Jemen

Rodičia 3-ročnej Khalid žili dlhých 5 rokov v tábore pre vnútorne vysídlené osoby Al-Jufainah v provincii Marib (zdroj: © UNICEF/UN0624759/Al-hamdani)

Ozbrojený konflikt v Jemene trvá už osem rokov. 20,7 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc, viac ako 50 okresov krajiny je priamo zasiahnutých bojmi. Násilie vyhnalo z domovov viac ako 4,2 milióna ľudí, z ktorých 79% sú ženy a deti.

3-ročná Khalid, na fotografii, žije v tábore pre vnútorne vysídlené osoby Al-Jufainah v provincii Marib. V Maribe žije viac ako 60% vysídlených jemenských rodín ako je tá Khalidina a mnoho ďalších. Všetci utiekli pred militantmi, ktorí v Jemene spôsobili najrozsiahlejšiu humanitárnu krízu na svete.

UNICEF sa v Jemene zameriava na poskytovanie životne dôležitej pomoci, vrátane opravy zničenej infraštruktúry tak, aby boli ľudia schopní prežiť súčasnú situáciu. V krajine je vysoká miera akútnej podvýživy. UNICEF pracuje na dodávkach výživy a liečby, aby bolo pred podvýživou uchránených čo najviac detí.

Sýria

Hasan, 6 /vľavo/ so svojimi bratrancami a sesternicou v ich štvrti na okraji Damašku, (zdroj: © UNICEF/UN0645407/Souleiman)

Viac ako 10 rokov trvajúci konflikt v Sýrii spôsobil rany na dušiach deťom, ktoré zrejme ostanú natrvalo. Viac ako 6,5 milióna detí potrebuje pomoc, čo predstavuje najvyššie číslo od začiatku vojny. Hasan, 6, na fotografii vľavo s jeho bratrancami Mohammadom, 8, Ahmadom, 7, a sesternicou Sham, 6, teraz žije so svojou rodinou na predmestí Damašku. Po tom, čo museli utiecť pred násilím v severovýchodnej Sýrii, Hasan a jeho rodina trpeli dlhých päť rokov v chudobe a bez domova. Zhoršujúca sa ekonomická kríza ich situáciu robí mimoriadne vážnou.

V Sýrii netrpia len deti ako je Hasan. Nestabilita, chudoba a ďalšie problémy ťažko dopadajú na krajiny susediace so Sýriou, kam utieklo viac ako 5,8 milióna ľudí odkázaných na humanitárnu pomoc.

UNICEF pracuje neúnavne od začiatku konfliktu, aby ochránil deti v Sýrii, ktoré museli opustiť svoje domovy. Významnú pomoc im vo forme hotovostných platieb a očkovania proti detskej obrne poskytli Jordánsko a Irak. Aj v roku 2022 UNICEF pokračuje v doručovaní pitnej vody a výživy a v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vzdelania a ochrany deťom, a poskytuje im tak nádej na lepšiu budúcnosť.

Bangladéš

Matka Rubina /30/ z komunity Rohingov kŕmi terapeutickou stravou vo vrecúšku svojho syna Rijuwana, ktorý sa zotavuje z podvýživy v nutričnom centre UNICEF (zdroj: © UNICEF/UN0632347/Map)

V roku 2017 násilie a prenasledovanie vyhnali 30-ročnú Rubinu – na foto s jej synom Rijuwanom – podobne aj viac ako 1 milión ďalších Rohingov z ich domovov v Mjanmarsku. 90% z nich našlo útočisko v Bangladéši a Malajzii, kde dlho a ťažko bojovali, aby mohli začať nový život a boli schopní uživiť svoje rodiny. Mnoho utečencov Rohingov sú ženy a deti, ktoré žijú v Bangladéši v najväčšom utečenecom tábore na svete - Cox´s Bazar.

Od začiatku krízy UNICEF pracuje v tábore Cox´s Bazar a poskytuje život zachraňujúcu pomoc a ochranu, služby kriticky dôležité počas posledného roka, keď Rijuwan začal trpieť akútnou podvýživou. UNICEF zakladá v tábore výživové centrá a práve vďaka liečbe v jednomm z týchto centier sa dnes má Rijuwan lepšie. UNICEF tiež poskytuje ďalšiu zdravotnú starostlivosť, pitnú vodu a vzdelanie pre viac ako 300 000 detí.

Venezuela

V Kolumbii deti a ich rodičia hľadajú príležitosti na nový život po tom, ako museli opustiť ich rodnú Venezuelu (zdroj: © UNICEF/UN0438031/ Sifontes)

Násilie, nestabilita a extrémna chudoba viedli milióny obyvateľov Venezuely k úteku z ich domovov do iných krajín Latinskej Ameriky a Karibiku hľadajúc možnosti, ako si zabezpečiť dostatok potravy a iné základné služby.

Za posledných 5 rokov stúpol počet utečencov z Venezuely v Kolumbii – kam sa dostalo aj dievčatko na fotografii – o viac ako 3000 % /z cca 53 000 v roku 2016 na 1 842 000 v roku 2021/!

Utečenecká kríza obracia naruby životy detí – ale stále sa im dá pomôcť! Nielenže priamo pomáhame deťom, ktoré sa ocitli mimo svojich domovov, ale hľadáme aj príčiny vzniknutej situácie. Prostredníctvom iniciatív a advokácie UNICEF zvyšuje prístup detí k vzdelaniu, posilňuje ochranu detí a predovšetkým opakovane vyzýva na ukončenie krízy, aby deti už nemuseli byť utečencami.

Teraz mate aj Vy možnosť pomáhať s UNICEFom deťom v núdzi na celom svete, aby nemuseli opúšťať svoje domovy a mohli naplno rozvíjať svoj potenciál. Staňte sa Svetovým rodičom UNICEF a prispievajte pravidelne malou sumou, ktorá nám umožní veľké veci. Pravidelné prispievanie je najefektívnejšou formou pomoci a spolu tak môžeme týmto deťom vytvoriť lepšiu budúcnosť.