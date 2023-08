Do školy nepôjde až 244 miliónov detí

Našim deťom sa letné prázdniny chýlia ku koncu. Mnohé z nich si povzdychnú, ako im to rýchlo ubehlo a že sa im nechce vrátiť späť. Iné sa, naopak, už tešia na spolužiakov, učiteľov a nové zážitky.

244 miliónov detí na svete do školy nepôjde, no nebude to ich voľba.

Nepôjdu tam preto, lebo budú nútené pracovať.

Zarábať, aby ich rodina prežila.

Ako 12-ročný Mohammad, nosič batožiny z Bangladéšu.

(zdroj: © UNICEF/UN0392067/Satu)

Iné budú na úteku pred ozbrojeným konfliktom, suchom či záplavami.

Ako 10-ročná Asmaa v utečeneckom tábore v Sýrii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

(zdroj: © UNICEF/UN065676/Souleiman)

Ďalšie tam nebudú môcť chodiť, lebo ich naverbovali za detských vojakov.

Ako 15-ročného Alioua, ktorý strávil 3 roky svojho mladého života v ozbrojenej skupine na severe Mali.

(zdroj: © UNICEF/UN0538113/Keïta)

Niektorým zničila školu prírodná katastrofa alebo vojna.

Ako 14-ročnej Oksane z Ukrajiny.

(zdroj: © UNICEF/UNI430494/Filippov)

Alebo sa budú liečiť zo zranení, ktoré majú na svedomí zbrane.

Ako 12-ročný Latif z Afganistanu, ktorého život navždy poznačil výbuch granátu.

(zdroj: © UNICEF/UN0690365/Bidel)

Pomôžte nám písať krajšie príbehy.

Vďaka vám dokáže UNICEF úžasné veci.

V minulom roku sme umožnili vzdelávať sa 37,9 miliónom detí.

Učebné pomôcky sme zabezpečili pre 28,3 milióna detí.

Taktiež sme pomohli začleniť viac ako 251 tisíc detí so zdravotným znevýhodnením do kolektívu.

Aj tento rok chceme vrátiť do škôl čo najviac detí.

Ďakujeme, že ste v tom opäť s nami.