Κeď z kohútika prestane tiecť voda

S vodou sa do dediny vrátil nový život (zdroj: UNICEF)

“Situácia bola veľmi vážna,” hovorí Youssef, starosta dediny v juhozápadnej Sýrii.

Bez prístupu k pitnej vode boli deti často choré, školy a nemocnice nefungovali a šírili sa choroby a podvýživa.

Pre Youssoufa a jeho komunitu poškodené budovy a prerušené dodávky elektriny znamenali, že mestská studňa – zdroj vody – bola skoro stále mimo prevádzky. Bez prístupu k čistej vode opustila dedinu severne od mesta Dara´a väčšina jej obyvateľov.

“V zriedkavých dňoch, keď vodná pumpa fungovala, zúfalé rodiny bojovali o prístup tečúcej vody do ich domov,” hovorí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vľavo: Youssef, starosta dediny v oblasti Dara´a, juhozápadná Sýria. Vpravo: chov oviec je hlavným zdrojom obživy v oblasti Lajat. (zdroj: UNICEF)

Hlavným zdrojom obživy v oblasti Da´ara je chov oviec. Aby ich stáda prežili, obyvatelia si museli vybrať medzi nákupom drahej pitnej vody od miestnych obchodníkov alebo pitím vody z malých znečistených zdrojov.



Toto nie je zriedkavý príbeh. V Sýrii viac ako 12 miliónov ľudí súrne potrebuje prístup k pitnej vode, toaletám a hygienickým službám. Dlhé roky konfliktu zničili infraštruktúru a prerušili poskytovanie služieb. Mnoho rodín bolo nútených hľadať iné alternatívy, ktoré ohrozovali ich zdravie a životy.

"Kde je voda, život prekvitá!"

Počas krízy dokážu tímy UNICEF vo veľmi krátkom čase doručiť pitnú vodu v cisternách, vykopať studňu a vybudovať toalety. V minulom roku naše tímy spolupracovali s predstaviteľmi miestnych komunít a podarilo sa im poskytnúť mestu Dara´a elektrické a mechanické vybavenie a inštalovať solárny system na výrobu elektriny.

Ibrahim, 20, so svojimi synovcami a neterami polieva rastliny v ich záhradke (zdroj: ©UNICEF/Syria/2021/Omar Malas)

"Táto studňa priniesla naspäť život do našej oblasti, a tak sa k nej správame ako k vzácnemu pokladu!”, hovorí Youssef. “Odkedy bola znova uvedená do prevádzky, chodím ju dobrovoľne každé ráno spúšťať a čistím každý týždeň príslušné solárne panely, ktoré ju poháňajú.”



S opäť tečúcou pitnou vodou sa počet obyvateľov strojnásobil, keďže rodiny sa vracajú do svojich domovov. “Kde je voda, život prekvitá!”, hovorí Youssef.



Žiadne dieťa by nemalo piť znečistenú vodu. UNICEF dennodenne pracuje na tom, aby všetky rodiny mali prístup k čistej vode a toaletám.



Medzi obyvateľmi, ktorí sa vrátili do svojich domovov, bola aj rodina 60-ročného Shatwu, ktorý opravil ich príbytok a zúrodnil okolitú zem, aby mohli zasadiť ovocie a zeleninu. “Pri neúnosnom a neustálom zvyšovaní cien potravín máme veľké šťastie, že si môžeme dopestovať vlastnú úrodu,” hovorí Ibrahim, Shatwov syn, kým polieva záhradku.



“Moje vnúčatá sa môžu napiť čistej vody, kedykoľvek sú smädné, a môžeme bez obáv z nedostatku vody variť jedlo či kávu, ktorú ponúkame hosťom,” hovorí Shatwa.

Youssef a jeho rodina majú teraz prístup k pitnej vode. (zdroj: © UNICEF/Syria/2021/Omar Malas)

Nedostatok vody môže vážne ohroziť budúcnosť a zdravý vývoj dieťaťa, čo bol aj prípad Shatwovej 7-ročnej vnučky Balkis. “Mama mi nedovolila hrať sa s ostatnými deťmi vonku, lebo sme nemali dosť vody na to, aby som sa potom okúpala. Ale teraz sa môžem hrať, kedykoľvek chcem!”



V oblasti Lajat UNICEF tento rok opätovne uviedol do prevádzky šesť studní, ktoré tak poskytujú drahocennú vodu 16 000 tisícom obyvateľom, ktorí tu žijú.



Našim plánom je opätovne uviesť do prevádzky ďalších 14 studní, čo zabezpečí zdroj pitnej vody pre ďalších 85 000 ľudí,” hovorí Ameen, odborník UNICEF na vodu a hygiene.



“Zmena, ktorú vidíme v životoch obyvateľov, je okamžitá. Našou odmenou je vidieť ich smiať sa.”

Pomôžte aj Vy s UNICEFom vytvárať lepší svet pre deti, v ktorom majú možnosť naplno rozvíjať svoj potenciál. Staňte sa Svetovým rodičom UNICEF a prispievajte pravidelne na programy, ktoré nám to umožnia.