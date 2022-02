Konflikt na Ukrajine: Neviditeľné rany na dušiach detí

Prváci v triede, kde sú okná zabarikádované vrecami s pieskom, v škole v Mariinke, Doneckej oblasti. Školu stráži ozbrojený príslušník policajného zboru a odkedy bolo jedno z detí zranené postrelením do ramena, deti sa už nesmú hrávať vonku na školskom dvore. (zdroj: © UNICEF/UN0150813/Gilbertson VII Photo 20171122_UNICEF_Ukraine_0851)

Konflikt na Ukrajine trvá už osem rokov. Útoky na škôlky a školy sa pre deti na východnej Ukrajine stali smutnou dennou realitou. Od začiatku konfliktu bolo zničených viac ako 750 škôl, čo pre deti na oboch stranách kontaktnej línie znamenalo prerušenie kontinuity vzdelávania.

Konflikt vážne poznamenal životy a mentálne zdravie celej jednej generácie detí vyrastajúcich na východnej Ukrajine. Táto oblasť je navyše považovaná za jednu z najviac zamínovaných na celom svete. Každý deň tieto deti žijú, hrajú sa a chodia do školy v ťažko zamínovaných oblastiach, kde hrozí vysoké nebezpečenstvo výbuchu rôznej munície. UNICEF je na mieste konfliktu od samého začiatku. Jeho pracovníci poskytujú psychosociálnu pomoc a pomáhajú miestnym ľuďom učiť sa, ako najlepšie prežiť v zamínovanom území. UNICEF tiež podporuje rekonštrukcie zničených škôl a škôlok a distribuuje základné učebné pomôcky, nábytok do tried či športové vybavenie, pomáha pri dodávkach pitnej vody.

Dievčatá z Pavlopilu na východnej Ukrajine prichádzajú k cisterne s pitnou vodou, nakoľko kvôli ozbrojenému konfliktu v oblasti netečie voda z vodovodných kohútikov už niekoľko rokov. UNICEF do oblastí v blízkosti kontaktnej línie dodáva cisterny s pitnou vodou,, čím tak pomáha pokrývať potreby miestnych obyvateľov. (zdroj: © UNICEF/UNI356700/Filippov Copy of photo_28.2)

UNICEF vyzýva zúčastnené strany na dodržiavanie Deklarácii o bezpečných školách a ochranu detí a ich rodín pred ozbrojenými útokmi. Vzdelávacie inštitúcie majú byť bezpečným miestom, kde sú deti chránené pred každým nebezpečenstvom a môžu sa hrať, učiť a rozvíjať svoj potenciál.

V Mariinke na východnej Ukrajine sa branné cvičenia a nácvik úteku do protibombových úkrytov stali každodennou súčasťou vyučovania. Od začiatku ozbrojeného konfliktu na východnej Ukrajine v roku 2014 bolo poškodených alebo zničených okolo 750 škôl. 200 000 detí stále chodí do školy v oblastiach, kde hrozí riziko zrážok ozbrojených strán. (zdroj: © UNICEF/UN0300568/Filippov Mariinka 15_02_19 _36)

Afina a Illia: dva rozdielne príbehy s rovnakými ranami na duši

Afina a Illia majú rôzny vek, pochádzajú z rôznych miest, majú rôzne záujmy a sny. Obaja však majú v dôsledku konfliktu na duši rovnaké zranenia.

Pätnásťročný Illia na tele nemá žiadne viditeľné jazvy po zraneniach šrapnelmi, ktoré dopadli na jeho rodné mesto na východnej Ukrajine. Zanechali však zranenia na jeho duši.

15-ročný Illia: "Najdôležitejšie počas vojny je dostať sa včas do bezpečia..." (zdroj: © UNICEF/UN0584708/Filippov photo__61)

“Stál som v kuchyni vo chvíli, keď náš dom zasiahol granát,” spomína chlapec. “V zlomku sekundy nastala explózia. Všetko, čo si pamätám je, že mi silno hučalo v ušiach a videl som žltú ohnivú čiaru, potom červenú a oranžovú…”

Zničujúci konflikt na východnej Ukrajine má čoraz väčší dopad na mentálne zdravie detí, spôsobuje im nočné mory, spoločenskú izoláciu a panické záchvaty. Takmer každé dieťa tu v súčasnosti potrebuje psychosociálnu pomoc.

“Základom na prežitie počas vojny je dostať sa včas do bezpečia,” hovorí Illia. “Keď počujete prvé výstrely, bežíte do pivnice schovať sa, kde prečkáte útok. Dôležité je prežiť, kým sa dostanete do bezpečného úkrytu… a potom prežiť v pivnici počas útoku.” Sníva o tom, že sa presťahuje do veľkého mesta, avšak vie, aké krehké sú tieto sny. Vždy mal veľké plány do budúcnosti, avšak potom vypukol ozbrojený konflikt.

“Môj život sa zmenil od základov. Keby nebolo vojny, nemal by som problémy so zrakom, mohol by som pokračovať hrávať hokej a ísť študovať na univerzitu v Donecku.”

Vďaka liečbe v nemocnici sa Illiasov zrak podarilo stabilizovať a s okuliarmi teraz vidí lepšie. Dúfa, že raz sa bude opäť môcť vrátiť k hokeju. Zatiaľ si kráti čas v kuchyni pečením rôznych sladkostí.

“Najťažšie počas vojny znášate myšlienku, že granáty zasiahnu niekoho z vašich blízkych. Preto si navzájom poskytujeme oporu a snažíme sa jeden druhého potešiť rôznymi maličkosťami. Dnes napríklad pečiem cupcakes pre mojich rodičov. Veľmi im chutia.”

Ruiny školy v obci Shyrokyne na východnej Ukrajine, ktorá sa nachádza v blízkosti kontaktnej línie. Počas trvania ozbrojeného konfliktu boli zničené stovky škôl a v ďalších bolo vzdelávanie prerušené. UNICEF podporuje opravy poškodených škôl a škôlok v oblasti, a tiež opravy poškodených vodovodných potrubí. (zdroj: © UNICEF/UN0584681/Filippov 10)

Sedem rokov ťažkých podmienok počas ozbrojeného konfliktu spôsobilo, že deväťročná Afina z východnej Ukrajiny ochorela na cukrovku. Musia jej merať hladinu cukru v krvi sedemkrát za deň a jej rodičia majú kvôli finančnej neistote často problem zohnať pre ňu potrebný inzulín. Afina mala len dva roky, keď na jej rodnú východnú Ukrajinu začali dopadať prvé strely.

Alina, 9, mala iba dva roky, keď sa na Ukrajine začal ozbrojený konflikt. Z neustáleho stresu a strachu, v ktorých vyrastala, sa u nej vyvinula cukrovka. Jej rodina denne bojuje o to, aby jej mohla zabezpečiť potrebnú liečbu... (zdroj: © UNICEF/UN0584701/Filippov photo__13)

Jej mama Daria si pamätá, ako sa malá Afina hrala pri ich dome, keď sa zrazu na ich ulici zjavil tank. “Afina bežala domov tak rýchlo, ako len vládala, stratila pri tom dokonca topánky,” smutne hovorí Daria. “Bola veľmi vystrašená, veľmi plakala a schovávala sa za mnou.” Napriek útlemu veku si na to Afina pamätá. “Áno, pamätám sa na to,” ticho hovorí. “Ako som bežala domov, keď som zbadala tank, stratila som papuče a ďalej som bežala bosá.” Po rokoch stresu počas ozbrojeného konfliktu Afine diagnostikovali cukrovku. “Začala som piť veľmi vela vody,” spomína si. “Ako keby som bola zvnútra celkom vysušená.” Konflikt ovplyvnil aj finančnú situáciu jej rodiny. “Ostali sme náhle bez živobytia,” hovorí Daria. “Manželovi prestali vyplácať mzdu, dôchodky mojich rodičov tiež meškali a dokonca aj naša krava v tom čase prestala dávať mlieko. Celý náš život sa prevrátil naruby.” V dôsledku týchto okolností je pre rodinu ťažké zabezpečiť pre Afinu injekcie inzulínu, testovacie pásiky a ihly. “Afina má jeden veľký sen – letieť na prázdniny lietadlom. Možno jej raz budeme môcť tento sen splniť. Ale kým sa vojna neskončí, prežívame len zo dňa na deň…,” uzatvára Daria.

Voda ako zbraň

Od vypuknutia konfliktu sa prístup k pitnej vode stal každodenným bojom pre milióny ľudí. Pokračujúce ostreľovanie a zrážky znepriatelených strán naďalej ohrozujú dodávky vody pre rodiny v regióne. Pre ľudí žijúcich v blízkosti kontaktnej línie sú varenie, umývanie rúk či prístup k pitnej vode dennou výzvou. S nedostatkom vody bojujú tiež škôlky, školy a nemocnice. Mestá pozdĺž kontaktnej línie žijú v neustálej hrozbe bombardovania, nášľapných mín a prerušovaných dodávok pitnej vody. “Naposledy nám voda z vodovodu tiekla pred siedmimi rokmi, pred začiatkom vojny,” hovorí riaditeľka škôlky v Mariinke Alla Demenko. Keďže vodovod, ktorý do Mariinky privádzal pitnú vodu, bol zničený počas ostreľovania, ľudia ostali odkázaní na dodávky vody v cisternách či fľašiach. Počas pandémie sa navyše aj v škôlkach zvýšila spotreba vody, keďže deti si oveľa častejšie umývajú ruky. UNICEF s podporou Európskej únie dodáva pitnú vodu do oblastí v blízkosti kontaktnej línie. Pravidelne tiež vyzýva na ukončenie útokov na zdroje pitnej vody, vodnú infraštruktúru a ich zamestnancov.

Škôlkari v Mariinke na východnej Ukrajine pijú vodu, ktorú v cisternách pomáha do oblasti dodávať UNICEF v spolupráci s partnermi. Dodávky vody vodovodným potrubím tu boli prerušené ešte na začiatku ozbrojeného konfliktu... (zdroj: © UNICEF/UN0432322/Volskyi 08_Copy of DSC_1179.JPG)

Počas takmer osem rokov trvajúceho ozbrojeného konfliktu na východnej Ukrajine viac ako millión chlapcov a dievčat trpí jeho následkami, od nedostatku pitnej vody, dodávok elektrickej energie či prerušeného vzdelávania. To predstavuje hrozbu pre ich vývin, zachovanie duševného zdravia a pohody nevyhnutných pre to, aby mohli rozvíjať svoj potenciál.

Anton s jeho mamou si čítajú knihy v ich dome v meste Zolote-3. Mesto sa nachádza len niekoľko kilometrov od kontaktnej línie, kde sa stále bojuje. (zdroj: © UNICEF/UNI330561/Filippov 06)

UNICEF so svojimi partnermi poskytuje služby psychosociálnej podpory a zachovania duševného zdravia pre deti žijúce pozdĺž 420 km dlhej kontaktnej línie, ktorá rozdeľuje región na vládou kontrolované oblasti a oblasti kontrolované separatistickými jednotkami. V roku 2021 podporné programy UNICEFu pomohli viac ako 70 000 deťom, mladých ľudí a ich rodinám. Poskytli sme tréning učiteľom, aby vedeli podať pomocnú ruku deťom v rámci psychosociálnej podpory. Vedia sa tak lepšie postarať o potreby detí počas vyučovania, a tiež lepšie zvládať strach a stres spôsobené prebiehajúcim konfliktom.

S UNICEFom môžete teraz aj vy pomôcť deťom vo všetkých krajinách, ktoré trpia následkami prírodných katastrof, klimatickej zmeny či ozbrojeného konfliktu. Všetky deti majú právo vyrastať v bezpečnom prostredí tak, aby mohli naplno rozvíjať svoj potenciál. Staňte sa Svetovým rodičom UNICEF a prostredníctvom pravidelného príspevku tak budete pomáhať tým najefektívnejším spôsobom.