Mesiac pod zemou: Dobrovoľníci v charkovskom metre pracujú s deťmi vystrašenými vojnou

Deti v charkovskom metre (zdroj: UNICEF)

Namiesto toho našli v tmavých nástupištiach a vlakových vozňoch úkryt mnohé rodiny s deťmi, ktoré sem utiekli pred neutíchajúcou silnou paľbou na povrchu.

Šesť týždňov ozbrojeného konfliktu si vyžiadalo ťažkú daň na miliónoch ľudí po celej Ukrajine, obzvlášť zasiahnutí sú tí najzraniteľnejší – deti. Už 4.5 milióna detí bolo vysídlených zo svojich domovov a milióny ďalších zúfalo potrebujú bezpečie, stabilitu a ochranu.

Ľudmila Voloshenko, 41, češe svoju 10-ročnú dcéru Soniu v jednom z vozňov vlakovej súpravy metra, ktoré sa pre nich stali dočasným domovom tak ako tisíckam iných obyvateľov Charkova. „Dnes sme boli s mamou doma umyť sa a zobrať si nejaké ďalšie veci,“ hovorí Sonia v maminom objatí. „Bolo to strašidelné.“

Ľudmila češe svoju dcéru Soniu vo vagóne metra, ktorý sa stal ich dočasným domovom (zdroj: Khrystyna Pashkina)

Po celej Ukrajine boli životy miliónov detí ako je Sonia poznačené vojnou, ktorá ohrozila ich pocit bezpečia, pohody a účasť na vzdelávaní. „Je pre nás veľmi náročné byť tu s deťmi,“ hovorí Ľudmila. „Chcú ísť von, chcú sa ísť hrať, korčuľovať či bicyklovať sa. Chcú ísť do školy, stretávať sa s kamarátmi.“

Kvôli prebiehajúcemu konfliktu deti v Charkove do školy nechodia. Namiesto toho dobrovoľníci podporovaní UNICEFom vybudovali bezpečný priestor v staniciach metra, kde s deťmi na dennej báze pracujú učitelia a psychológovia.

Dobrovoľníčka Julia cvičí s deťmi počas ich pobytu v charkovskom metre (zdroj: Khrystyna Pashkina)

Julia Kruhlaia, 41, je jednou z dobrovoľníkov. Pred vojnou bola profesionálnou floristkou a predtým desať rokov pracovala ako učiteľka. Teraz sa rozhodla vrátiť k práci s deťmi. „Kvôli ťažkému stresu deti trpia nespavosťou, nekontrolovanými výbuchmi agresie či dokonca psychickými poruchami,“ hovorí Julia. „Na zlepšenie ich psychického stavu s nimi robíme rôzne fyzické aktivity a dychové cvičenia. Snažíme sa ich odpútať od vojny.“ Hra, ktorú s deťmi nacvičovala štyri dni, mala konečne premiéru. „Je to hra o dvoch planétach – dobrej a zlej,“ vysvetľuje Sonia, z ktorej sa stala režisérka a riaditeľka. „A zlá planéta napadne tú dobrú.“

Sonja s ostatnými deťmi nacvičujú hru, ktorú sama napísala počas pobytu v charkovskom metre (zdroj: Khrystyna Pashkina)

UNICEF poskytuje dobrovoľníkom materiály na vyučovanie, zošity, papier, perá, ceruzky, modelovaciu hmotu či farby. „V 29 staniciach metra je asi 1500 detí – od bábätiek až po 15-ročných,“ hovorí Marína Ladyzhenska,48, ktorá je koordinátorkou vzdelávacích aktivít pre deti v charkovských staniciach metra. „UNICEF nám poskytol prostriedky na vybavenie ihrísk a ďalších priestorov, doručil písacie potreby a hračky a podporil prácu dobrovoľníkov.“ Podľa Maríny niektoré deti z metra nevyšli už viac ako mesiac. Mnohé majú z pomyslenia na opustenie podzemia strach. „Kľúčovým problémom je pokles sociálnych kontaktov a chýbajúca školská dochádzka,“ hovorí Marína.

Deti v charkovskom metre počas aktivít s dobrovoľníkmi používajú pomôcky poskytnuté UNICEFom (zdroj: Khrystyna Pashkina)

Vadim, 14, hovorí, že granát zasiahol jeho školu a všetky okná sa triasli. Dnes žije so svojou mamou vo vlaku metra. „Niekedy je tu zima,“ smutne hovorí. „Ale inak sa to tu dá vydržať. Vyučovanie tu je iné ako v škole, kde v triede sedelo 30 žiakov, niekto vysvetľovanému učivu porozumel a iný nie. Tu nám všetko vysvetľujú osobne, nebojíme sa pýtať otázky.“

Vadim, 14, si zapisuje poznámky počas hodiny matematiky na nástupišti charkovského metra, kde sa ukrýva pred vojnou (zdroj: Khrystyna Pashkina)

Učitelia, psychológovia, športoví a taneční inštruktori robia všetko pre to, aby ich odbornými znalosťami deťom pobyt v metre spríjemnili. „Všetko sú to ľudia, ktorí už majú nejakú skúsenosť s formálnym či neformálnym vzdelávaním detí,“ hovorí hrdo Marína. „A teraz tu pracujú ako dobrovoľníci s deťmi a mladými ľuďmi.“

Pre deti ako Sonia majú hodiny v metre obrovskú dôležitosť. Avšak nič na svete im nemôže nahradiť to najdôležitejšie, čo stratili – domov. „Máme teraz dve hodiny denne – matematiku alebo ukrajinský jazyk a potom hodinu hudby,“ hovorí Sonia. „Našla som si tu veľa kamarátov. Ale stále snívam o tom, že sa vrátime domov a všetko bude opäť v poriadku.“

Dobrovoľníci organizujú aktivity pre deti v charkovskom metre (zdroj: UNICEF)

S eskalujúcim konfliktom sa UNICEF Ukrajina snaží o budovanie siete mimovládnych organizácií a organizácií pre mladých po celej krajine, aby šírili osvetu o dopade vojny na mentálne zdravie a zdôrazňovali dôležitosť psychického zdravia tých, ktorí boli vojnou zasiahnutí.

Už viac ako 4500 detí a mladých ľudí sa zúčastnilo na aktivitách organizovaných dobrovoľníkmi v charkovskom metre. UNICEF so svojimi partnermi plánuje do aktivít zapojiť asi 500 dobrovoľníkov, učiteľov a psychológov na pomoc deťom a mladistvým, ktorí museli opustiť svoje domovy. „Našim cieľom nie je len uspokojovanie základných potrieb detí a mladých ľudí, akými sú jedlo, voda či hygiena, ale tiež pokračovať v ich vzdelávaní či poskytovať im psychosociálnu pomoc,“ hovorí Lilia Ljubomudrova zodpovedná v UNICEFe za vzdelávanie mladých ľudí. „Zostávať odolným a budovať si mechanizmy vyrovnávania sa s traumatickými zážitkami je mimoriadne dôležité, najmä pre deti a mladých ľudí. Je to beh na dlhé trate a odolnosť je kľúčovým faktorom na prežitie vo vojne i po jej skončení.“

