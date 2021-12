Najväčšia celosvetová kríza pre deti počas 75-ročnej histórie UNICEFu

Delgeermurun, 33, drží v náručí svoju dcérku Sugarmaa, 1 v blízkosti ich nomádskeho príbytku v Mongolsku (zdroj: © UNICEF/UN0336408/Babajanyan/VII Photo)

Detský fond UNICEF už 75 rokov neúnavne pracuje na ochrane práv všetkých detí bez rozdielov na celom svete a zlepšovaní ich životov.

UNICEF je nezastaviteľnou silou, ktorá je zmenou pre životy detí na celom svete.

Od založenia UNICEFu po skončení 2. svetovej vojny sme vždy stáli vo frontových líniách všetkých humanitárnych kríz, ozbrojených konfliktov a prírodných katastrof. Bez ohľadu na rozsah krízy, odpovedáme na všetky výzvy, dostávame sa na hranice svojich možností a pomáhame miliiónom detí rozvíjať sa a napredovať. Prostredníctvom partnerstiev a vášne pre inovácie pôsobíme vo viac ako 191 krajinách a teritóriách na celom svete.

Deti usadené na zemi jedia čerstvé pečivo v jednom z letných táborov podporovaných UNRRA, predchodcom UNICEFu, Taliansko, cca 1945. (zdroj: © UNICEF/UNI43096/Unknown)

Zdravotnícki pracovníci očkujú dievčatko v Indii proti kiahňam, cca 1961. (zdroj: © UNICEF/UNI41906/Unknown)

Známy zabávač a UNICEF Ambasádor dobrej vôle Danny Kaye počas svojej prvej cesty do Thajska v roku 1954. UNICEF tu podporoval programy boja proti podvýžive a programy zdravotnej starostlivosti proti tuberkulóze a malárii. (zdroj: © UNICEF/UNI98140/Kaufman)

NEW YORK, 9. december 2021 – pandémia COVID-19 zasiahla do životov detí v doteraz nevídanej miere, čím sa stala najhoršou krízou pre deti na celom svete počas celej 75-ročnej existencie UNICEFu, dočítame sa v najnovšej správe, ktorá vychádza práve dnes.

Dievčatko v rámci programov liečby podvýživy UNICEF v Demokratickej republike Kongo dostáva terapeutickú arašidovú pastu. UNICEF so svojimi partnermi v DRK distribuuje túto pastu, pomocou ktorej možno vyliečiť dieťatko z podvýživy v priebehu 6 - 8 týždňov (zdroj: © UNICEF/UN0271212/Tremeau)

Správa UNICEF Zabráňme stratenej dekáde: Ako zvrátiť devastujúce následky pandémie COVID-19 na životy detí a mladých ľudí vysvetľuje, aké sú dopady pandémie na desaťročia trvajúci rozvoj a progres v programoch pomáhajúcim zlepšovať životy detí na celom svete. Tieto sa týkali chudoby, zdravia, prístupu k vzdelaniu, výživy, ochrany detí a mentálneho zdravia. Správa varuje, že takmer dva roky po vypuknutí pandémie sa spôsobená kríza naďalej prehlbuje, zvyšuje sa chudoba a nerovnosti v sociálnom postavení, čo ohrozuje práva detí v dosiaľ nepoznaných rozmeroch.

Dieťatko v medicínskom centre na Pobreží Slonoviny je v rámci prehliadky očkované po tom, ako bola skontrolovaná jeho hmotnosť. (zdroj: © UNICEF/UNI316687// Frank Dejongh)

“Počas našej histórie UNICEF pomáhal vytvárať lepšie a zdravšie prostredie pre deti na celom svete s obrovským úspechom,” hovorí Výkonná riaditeľka UNICEF Henrietta Fore. “Avšak tieto víťazstvá sú teraz v ohrození. Pandémia COVID-19 je najväčšou hrozbou pre deti za posledných 75 rokov. Počet detí, ktoré zaspávajú hladné, nechodia do školy, žijú v chudobe či sú nútené do detských manželstiev neustále narastá, kým počet tých, ktoré majú prístup k zdravotnej starostlivosti, očkovaniu, dostatočnej výžive a základným službám neustále klesá. A tak sa v čase, kedy by naše pohľady mali byť zamierené vpred, vraciame späť.”

Bábätko Julia so svojou mamou Viviane v Brazílii. UNICEF dlhoročne podporuje programy na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti pre mamičky a ich bábätká a buduje siete zdravotníckych zariadení, kde im pomáhajú zvládnuť prvé dni. (zdroj: © UNICEF/UN0269552/Fontes AFP-Services)

Podľa odhadov sa v správe uvádza, že v dôsledku pandémie sa viac ako 100 miliónov ďalších detí ocitlo pod hranicou mnohorozmernej chudoby, čo predstavuje nárast o 10% od roku 2019. To znamená takmer dve deti každú sekundu od polovice marca 2020. Správa tiež varuje, že bude veľmi ťažké dostať sa aspoň na predchádzajúcu úroveň – dokonca aj v tom najlepšom prípade bude trvať 7 – 10 rokov, kým sa detskú chudobu podarí dostať na úroveň spred pandémie.

Ďalším dôkazom regresie je podľa správy aj to, že ďalších 60 miliónov detí žije v rodinách s nízkym príjmom v porovnaní s obdobím spred pandémie. Navyše v roku 2020 viac ako 23 miliónov detí nebolo zaočkovaných ani proti najčastejším ochoreniam, čo predstavuje nárast o takmer 4 milióny v porovnaní s rokom 2019, a je zároveň najvyšším číslom za posledných 11 rokov.

Wahyu sa pozerá na svojho synčeka Rizkiho, 4, ako si umýva tvár v novovybudovanej kúpeľni v ich dome, Indonézia. V odľahlých oblastiach Jávy mnoho chudobných rodín nemalo prístup k čistej vode, a tak sa budovanie studní a toaliet stalo jednou z priorít indonézskej vlády. Zamedzilo sa tak šíreniu mnohých infekčných ochorení. (zdroj: © UNICEF/UN0353556/Ijazah)

Študentka pri riešení príkladu vo vzdelávacom centre UNICEF v Pakistane. Obyvatelia sú tu vystavení dlhotrvajúcim ozbrojeným konfliktom medzi lokálnymi skupinami a krajina je v posledných rokoch navyše postihnutá najhoršími záplavami v histórii. Mnoho ľudí muselo opustiť svoje domovy a UNICEF pre nich vo vysťahovaleckých táboroch zabezpečuje prístup k pitnej vode, liečbu podvýživy, prístrešie a základné očkovanie. (zdroj: © UNICEF/UNI187475/Noorani)

Už aj pred pandémiou takmer jedna miliarda detí nemala prístup ku všetkým z týchto základných potrieb: prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, strechu nad hlavou, výživa, prístup k pitnej vode a toaletám. Toto číslo neprestajne narastá, s neustále sa prehlbujúcimi rozdielmi medzi deťmi z chudobných a bohatých rodín, pričom tie najzraniteľnješie sú aj najviac zasiahnuté. Správa ďalej uvádza:

na vrchole pandémie nechodilo do školy viac ako 1,5 miliardy žiakov a študentov kvôli národným lockdownom. Školy boli v prvom roku pandémie zatvorené takmer počas 80% času trvania prezenčnej výuky

takmer 13% mladých ľudí vo veku 10 – 19 rokov trpí nejakou poruchou mentálneho zdravia . Do októbra 2020 bolo v dôsledku pandémie pozastavených 93 % programov pre mladých ľudí na podporu mentálneho zdravia.

podľa odhadov sa v dôsledku pandémie do konca desaťročia môže uskutočniť ešte 10 miliónov detských sobášov

počet detí, ktoré musia pracovať , stúpol celosvetovo na 160 miliónov, čo predstavuje nárast o viac ako 8 miliónov za posledné štyri roky. Ďalších 9 miliónov detí sa ocitlo v riziku, že budú musieť začař pracovať do konca roka 2022 ako výsledku neustále sa zvyšujúcej miery chudoby

na vrchole pandémie viac ako 1,8 miliardy detí žilo v 104 krajinách, kde poskytovanie služieb prevencie proti násiliu a poskytovanie ochrany bolo vážne ohrozené alebo prerušené

50 miliónov detí je ohrozených najťažšou formou podvýživy, a toto číslo by sa podľa odhadov mohlo zvýšiť o ďalších 9 miliónov do konca roka 2022

Dieťatko počas očkovacej kampane UNICEFu proti osýpkam a rubeole v Jemene. Táto vakcína za posledných 20 rokov každoročne zachránila viac ako jeden milión životov. (zdroj: © UNICEF/UN0284441/ Alaidroos)

Študent kráča do vzdelávacieho centra UNICEF v utečeneckom tábore v Bangladéši. (zdroj: © UNICEF/UN0332983/Nybo)

Okrem pandémie správa varuje aj pred ďalšími faktormi, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre detské práva. Celosvetovo žije 426 miliónov detí – čo je takmer 1 z 5 – v krajinách ohrozených neustále sa zhoršujúcim ozbrojeným konfliktom. To si vyberá ťažkú daň na civilnom obyvateľstve a najťažšie zasahuje deti. Pre ženy a dievčatá to predstavuje najvyššiu mieru rizika spojeného so sexuálnym násilím počas ozbrojených konfliktov. Potreba humanitárneho zásahu je v 80 % prípadov spôsobená prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. A navyše, viac ako 1 miliarda detí – čo predstavuje viac ako polovicu všetkých detí na svete – žije v krajinách s extrémne vysokou mierou rizika dopadov klimatickej zmeny.

Dievča pije čistú vodu v škole podporovanej UNICEF v Džibouti. Dźibouti je jednou z najsuchších krajín sveta a voda tu má cenu zlata. Je sužovaná suchom a vody je nedostatok. UNICEF so svojimi partnermi sa zameriava na výstavbu bezpečných zdrojov pitnej vody pre miestnych ľudí. (zdroj: © UNICEF/UN0199513/Noorani)

Stále máme nádej na zmenu k lepšiemu – avšak treba konať hneď! Pre zabezpečenie lepšej budúcnosti pre každé dieťa, UNICEF preto volá po:

Investovaní do sociálnej ochrany a ľudského kapitálu na trvácnu obnovu pre všetkých

Ukončení pandémie a zvrátenia spiatočného tempa v zabezpečovaní potrieb detí v oblasti zdravia a výživy, vrátane zvyšujúcej sa úlohy UNICEFu pri distribúcii vakcín proti COVID-19

Opätovnom vybudovaní kvalitného vzdelávania, ochrany a dobrého mentálneho zdravia pre každé dieťa

Budovaní odolnejšieho systému, ktorý pomôže chrániť deti pred následkami kríz. To si vyžaduje inovatívne prístupy k ukončeniu hladomoru, ochrane pred klimatickou zmenou a investíciami do predchádzania vzniku humanitárnych kríz.

Študentky na vyučovaní v Nigeri. UNICEF škole daroval tablety so vzdelávacími programami na solárnu energiu. (zdroj: © UNICEF/UN0318710/Frank Dejongh)

“V ére globálnej pandémie, rastúcich konfliktov a zhoršujúcej sa klimatickej zmeny, nebol nikdy predtým prístup prednostného riešenia problémov detí taký dôležitý ako dnes,” povedala Henrietta Fore. “Nachádzame sa na križovatke. Pri našej spolupráci s vládami, darcami a ďalšími organizáciami na ďalších 75 rokov je nevyhnutné, aby sa deti ocitli na prvom mieste pri investíciách a na poslednom pri úsporných opatreniach. Naša budúcnosť závisí od priorít, aké si stanovíme dnes.”

Shamsia, 6, v tábore pre interne vysídlené osoby v Afganistane. UNICEF poskytuje pre tieto deti psychosociálne a iné podporné služby, a zabezpečuje pre ne voľnočasové aktivity, aby aspoň na chvíľu zabudli na svoj ťažký údel. (zdroj: © UNICEF/UNI367262/Fazel)

Veľmi zlá kombinácia ozbrojeného konfliktu, klimatickej zmeny a pandémie COVID-19 prehlbuje humanitárne krízy na celom svete, zvyšuje sa nerovnosť a my sa vzďaľujeme cieľom ochrany práv dieťaťa a napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja. Preto je nevyhnutný nový prístup k zvládaniu kríz:

Hlad je na vzostupe. Jedna desatina svetovej populácie – asi 811 miliónov ľudí – v roku 2020 bola ohrozená hladom. A hlad, ktorý by už mal byť súčasťou minulosti, opäť rastie.

Posledných 10 rokov bolo najteplejších v histórii záznamov a počet humanitárnych kríz spôsobených zmenou klímy sa za posledných 30 rokov strojnásobil. Tieto krízy majú neproporcionálny dopad na najzraniteľnejšie deti a ich rodiny – ohrozuje ich potravinová neistota, nedostatok pitnej vody, čo ich núti opúšťať svoje domovy. Následne sa zvyšuje riziko konfliktu a hrozby pre verejné zdravie.

Viac ako 400 miliónov detí dnes žije v oblastiach s nedostatkom alebo s extrémnym nedostatkom pitnej vody. To sa bude pravdepodobne zhoršovať, keďže klimatická zmena so sebou prináša časté a vážne obdobia sucha, nedostatok vody, nepravidelné medziročné zrážky, kontamináciu a zvýšený tlak na existujúce zdroje vody.

Viac vysídlených detí ako kedykoľvek predtým. Za minulý rok bolo násilne vysídlených z ich domovov viac ako 82 miliónov ľudí. 42 % z nich boli deti. Hlavnými príčinami vysťahovalectva boli prírodné katastrofy spôsobené klimatickou zmenou, nedostatok pitnej vody a ozbrojený konflikt.

Vojna má na životy civilistov vrátane detí devastačné následky. Núti celé rodiny opúšťať domovy, množia sa útoky na deti vrátane civilnej infraštruktúry kritickej pre ich prežitie.

Tri smejúce sa deti v Mongolsku pred mobilnou škôlkou UNICEF, kde je deťom z nomádskych rodín počas roka poskytovaná predškolská starostlivosť a hravým spôsobom sa pripravujú na nástup do školy. Tiež majú možnosť stretávať sa tu s inými deťmi. (zdroj: © UNICEF/UN0220810/Matas)

Svet dnes čelí mnohovrstvovej kríze – pandémia COVID-19, klimatická zmena, sociálne a ekonomické problémy, zvyšujúca sa chudoba a prehlbujúca sa nerovnosť. Dotýka sa nás to všetkých, avšak najťažšie sú zasiahnutí tí najzraniteľnejší – deti. Riešenie máme vo svojich rukách.

S každou ťažkosťou prichádza nová príležitosť. Podobne ako UNICEF pomohol znova vybudovať lepší svet z ruín 2. svetovej vojny, naším cieľom dnes zostáva zabezpečiť svetové zotavenie z krízy zvyšovaním investícií do programov rozvoja pre deti. Našich 75 rokov skúseností zúročíme najmä zasadovaním sa za plnenie súčasných priorít, ktorými sú vakcíny a zdravotná starostlivosť pre všetkých, vzdelanie pre všetkých, investovanie do podpory mentálneho zdravia a zmierňovanie následkov klimatickej zmeny. V našej práci budeme naďalej neúnavne pokračovať, pre každé dieťa. K tomu však potrebujeme aj Vašu pomoc, ktorá je neoceniteľná, pretože poskytuje nádej na lepší život deťom v núdzi. Staňte sa Svetovým rodičom UNICEF.

Ako pomohla UNRRA (predchodca UNICEFu) v Československu našim starým a prastarým rodičom? A ako v jej misii pokračuje UNICEF? Mária Sliacka, výkonná riaditeľka UNICEF na Slovensku si po desiatich rokoch na humanitárnych misiách vyzula túlavé topánky a spolu so slovenskou tenistkou Annou Karolínou Schmiedlovou vás bude sprevádzať konferenciou k 75. narodeninám UNICEFu, počas ktorej sa určite nudiť nebudete. Vôňa a chuť arašidového masla sa budú šíriť počas hodiny rozhovorov, príbehov pomoci, zaujímavých videí a informácií zo sveta humanitárnej pomoci.