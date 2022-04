Narodené do vojny

7. marca 2022 v Kyjevskom perinatálnom centre Júlia, 38, drží v náručí svoju dcérku Veru. Sedí na posteli niekoľko dní po pôrode v podzemí nemocnice, kde zriadili núdzové pôrodnícke oddelenie. (zdroj: © UNICEF/UN0604225/Ratushniak)

Všade naokolo zúri vojna a nastávajúce mamičky i tie, ktoré práve porodili zúfalo potrebujú zdravotnú starostlivosť a pocit bezpečia. UNICEF doručuje humanitárny material do pôrodníc na celej Ukrajine.

Júlia v náručí nežne hojdá svoje novonarodené dieťatko v tmavom podzemí kyjevskej nemocnice. Vera má len niekoľko dní, no jej život je už v ohrození. “Sedíme tu v podzemí, často nám tečú slzy,” hovorí Júlia. “Je strašné vidieť dym a bombardovanie. Robíme všetko pre to, aby sme zachránili naše deti.”

7. marca 2022 novorodené bábätká oddychujú v Kyjevskom perinatálnom centre (zdroj: © UNICEF/UN0604217/Ratushniak IMG_3190)

Júlii to trvalo dva dni, kým prišla pešo z jej domova v blízkosti Kyjeva až do Kyjevského perinatálneho centra. Po eskalácii vojny Júlia nemala inú možnosť ako sa pokúsiť dosiahnuť bezpečné miesto, kde by na svet priviedla svoje dieťa. Priznáva, že boli okamihy, keď si myslela, že do nemocnice nedôjde kvôli silnému bombardovaniu, ktoré otriasalo okolím mesta v tých dňoch. “Kráčala som cez lúky a lesy,” hovorí a dodáva, že kvôli zdravotným problémom sa musela dostať na špecializovanú kliniku, kde by jej pomohli bezpečne porodiť. “Vďaka Bohu a lekárom sa to podarilo – som nažive a mám dcérku.”

7. marca 2022 prázdne postele lemujú chodby Kyjevského perinatálneho centra... Pôrodnícke oddelenie bolo kvôli bombardovaniu presťahované do podzemia (zdroj: © UNICEF/UN0604232/Ratushniak)

Júlia je len jednou z mnohých žien a detí, ktoré našli bezpečný úkryt v podzemí nemocnice. To sa premenilo na núdzové pôrodnícke oddelenie. Väčšina žien opúšťa podzemie len v nevyhnutných prípadoch – keď sa potrebujú umyť či najesť. Keď bola Júlia naposledy hore, videla dym a zvonka bolo počuť explózie. Teraz sa bojí nechať svoju dcérku v podzemí samu, aby od seba neboli odlúčené.

Riaditeľka centra Natália Heynts hovorí, že pre rodiny je situácia extrémne náročná. “Nie je možné sa na niečo take pripraviť. Je tam chladno a tma, chýba elektrina.”

31. marca 2022 dve bábätká spia na jednotke intenzívnej starostlivosti v regionálnej nemocnici v Ľvove. (zdroj: © UNICEF/UN0619547/Haro A_FM2037)

Zdravotnícky personál v centre pracuje pod silným tlakom, zatiaľčo vonku počuť bombardovanie, pomáhajú deťom na svet často bez stabilnej dodávky elektrickej energie. Niektorí zamestnanci už so svojimi rodinami odišli do bezpečia. Natália a jej kolegovia v dôsledku toho museli na seba prevziať rôzne úlohy. “Pracujem ako kuchárka, lekárka aj ako chirurg,” hovorí. “Ale je našou povinnosťou byť tu a zabezpečiť fukčnosť centra.”

Okrem pôrodníckeho oddelenia, centrum zabezpečuje dočasné ubytovanie pre ženy, ktoré sem prišli aj kvôli inej liečbe. “Nemôžu sa vrátiť domov,” hovorí Natália, “pretože už žiadny nemajú. Musíme nájsť náhradné riešenie.”

24. marec 2022 bábätko Veronika spí v postieľke v Perinatálnom centre v Ľvove Jej matka Irina ušla so svojím otcom Volodimirom z Kyjeva, keď sa začala vojna. Na klinike v Ľvove predčasne porodila v 31. týždni dvojičky Veroniku a Viktoriu. Niekedy sa musia ísť schovať do podzemia. To v Irine vyvoláva strach, lebo musí opustiť dcérku Viktoriu, ktorá je v inkubátore. (zdroj: © UNICEF/UN0614190/Moskaliuk 133A9369)

UNICEF spolupracuje s kyjevskými úradmi na zabezpečení vybavenia pre starostlivosť o bábätká, hygienických pomôcok a iného materiálu do pôrodníc a detských nemocníc, vrátane tohto centra. “Dostali sme kyslíkové koncentrátory, váhy, ochranné obleky a rukavice,” hovorí Natália. “Všetko to použijeme pri pôrodoch, pre novonarodené a predčasne narodené bábätká, o ktoré sa tu staráme.” Júlia vie najlepšie, aké dôležité sú dodávky zdravotníckeho materiálu, no jedným dychom dodáva so zúfalstvom v hlase: “Želám si, aby sme všetci prežili, želám si mier.”

14. marca 2022 V Charkovskom perinatálnom centre budúca mamička podstupuje kontrolnú prehliadku (zdroj: © UNICEF/UN0613422/Pashkina DSC_5835)

Aj v Charkovskom perinatálnom centre zdravotníci obetavo pracujú bez prestávky už dlhé týždne. Doktorka Irina Kondratova, ktorá centrum vedie, sa neúnavne stará o tehotné ženy, matky a bábätká, napriek rizikám, ktoré každodenne so svojím tímom podstupuje. Keď začalo bombardovanie mesta, zriadili núdzovú pôrodnú sálu v podzemí nemocnice s nízkym stropom, kde mamičky privádzajú na svet svoje deti. S postupujúcim časom si našli spôsob, ako vykonávať lekárske úkony pomedzi nálety lietadiel.

14. marca 2022 Charkovské perinatálne centrum. Dr. Iryna Kondratova (vľavo) na fotografii s kolegami, mamičkami, ich bábätkami a rodinnými príslušníkmi v podzemí nemocnice (zdroj: © UNICEF/UN0613436/Pashkina DSC_5885_)

“Strach, ktorý sme cítili v prvé dni, sa teraz obrátil v nepotlačiteľnú túžbu robiť našu prácu čo najlepšie, napriek všetkému,” hovorí doktorka Kondratova. Obetavosť zamestnancov centra je dojímavá. Všade naokolo počuť poplašný zvuk sirén, no oni ostávajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti s tými najmenšími a najzraniteľnejšími bábätkami, ktoré nemôžu byť presunuté do podzemia, pretože musia byť napojené na prístroje. “Riskujeme svoje životy,” hovorí. “Milujeme tieto deti, chceme týmto bábätkám pomáhať… Budeme svoje poslanie vykonávať za každých okolností.. Náš tím sa rozhodol, že tu s nimi ostaneme aj počas ostreľovania.”

14. marca 2022 Dr. Iryna Kondratova počas pravidelnej kontroly novorodeniatok na jednotke intenzívnej starostlivosti Perinatálneho centra v Charkove (zdroj: © UNICEF/UN0613420/Pashkina DSC_5817)

Od začiatku vojny UNICEF doručil zdravotnícky materiál – vrátane kyslíkových koncentrátorov, pôrodníckych a chirurgických setov - do 49 nemocníc v deviatich regiónoch Ukrajiny. Zlepšil sa tým prístup k zdravotnej starostlivosti pre viac ako 500 000 mamičiek, bábätiek a detí, ktorí sa stali obeťami konfliktu.

