Prvé kamióny UNICEF s humanitárnou pomocou dorazili na Ukrajinu

3. marec 2022: Mama Polina Chechet s plačom drží v náručí a bozkáva svoje novonarodené dieťatko v pôrodnici v Kyjeve. Od začiatku konfliktu sa rodiny skrývajú v podzemných krytoch, odrezané od prístupu k najzákladnejším službám. Nemocnice a pôrodnice presťahovali svojich pacientov do podzemia alebo fungujú pod paľbou. Státisíce ľudí sa ocitli bez pitnej vody vzhľadom na poškodenú infraštruktúru. Dochádzajú kriticky dôležité zdravotnícke pomôcky a krajina navyše bojuje s novou vlnou epidémie detskej obrny. (zdroj: © UNICEF/UN0601941/Boiko)

Správa UNICEFu z 10. marca 2022 uvádza, že v dôsledku devastujúcej vojny bolo už viac ako 1 milión detí prinútených opustiť Ukrajinu. Väčšina z nich spolu so svojimi rodinami našla útočisko v Poľsku, Maďarsku, Moldavsku, Rumunsku a na Slovensku.

“Obrovský počet detí, ktoré museli opustiť svoju vlasť, je dôkazom zúfalej situácie, v ktorej sa deti a ich rodiny na Ukrajine ocitli,” hovorí regionálny riditeľ UNICEF pre Európu a centrálnu Áziu Afshan Khan. “Deti opúšťajú svoje domovy a nechávajú za sebou všetko, čo poznali doteraz, aby sa dostali do bezpečia. Je to nesmierne smutné.”

UNICEF doteraz dopravil na Ukrajinu v 6 kamiónoch takmer 70 ton humanitárneho materiálu. Zásielka obsahuje pomôcky na osobnú ochranu, zdravotné, chirurgické a pôrodnícke sety.

UNICEF spolu so svojimi partnermi na Ukrajine doručuje zdravotnícky materiál do 22 nemocníc v 5 rôznych oblastiach zasiahnutých konfliktom, aby tak poskytol pomoc 20 000 deťom a ich matkám.

UNICEF opakovane vyzýva na zabezpečenie rýchleho a bezpečného prístupu humanitárnych pracovníkov k civilnému obyvateľstvu v núdzi, a tiež na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov, aby sa mohli dostať do bezpečia.

Ďalšie tri kamióny s pomocou už boli vypravené z centrálneho skladu UNICEF v Kodani – najväčšieho skladu humanitárneho materiálu na svete – prevážajúce život zachraňujúci materiál, akým sú potreby pre bábätká či hygienické sety. Tieto kamióny sa v súčasnosti nachádzajú na území Poľska. Na expedíciu sú pripravené ďalšie kamióny z Kodane a Turecka, príchod ktorých sa na Ukrajinu očakáva v priebehu nasledujúcich dní.

Na pomoc deťom a ich rodinám, ktorí prekročili ukrajinské hranice do Moldavska, Poľska, Rumunska a Bieloruska, UNICEF na hraniciach vystaval „Modré stany“. Ide o bezpečný priestor, kde ľuďom v pohybe poskytujeme základné informácie a tiež možnosť identifikácie detí bez doprovodu a odlúčených detí na zaistenie ich bezpečnosti.

“Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli deťom v núdzi a ich rodinám, avšak vojna musí skončiť. Mier je jediným akceptovateľným riešením,“ dodáva Khan.

20. február 2022: Sofia, 4 odfotená v jej dome, kde žije so svojou rodinou po bombardovaní separatistickými silami v Novognativke na východnej Ukrajine. (zdroj: © UNICEF/UN0597927/Maloletka)