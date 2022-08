Vidieť neviditeľné: Hodnotu vody

Konferenciu organizuje Štokholmský medzinárodný inštitút pre vodu (SIWI) a jej hlavným tohtoročný cieľom je upozorniť na sucho v Africkom rohu.

Deti žijúce v tejto časti sveta zažívajú najhorší dopad klimatických zmien za posledných 40 rokov. Počas troch po sebe nasledujúcich rokov čelili podpriemerným zrážkam a pretrvávajúcemu suchu. Hlavným cieľom UNICEF je riešiť nedostatočné zásobovanie domácností vodou. Cena vody dodávaná súkromnými predajcami vzrástla o 300%. Vyše 20 miliónov ľudí (vrátane 10 miliónov detí) z Džibutska, Eritrey, Etiópie, Kene a Somálska je vďaka suchám odkázaných na pomoc s dodávkami vody a jedla.

Obchodníci s vodou v meste Ambovombe (jún 2022). Južný Madagaskar je suchý, chudobný región, kde žijú prevažne farmári a pastieri dobytka. Cena 20l vody sa odvíja od vzdialenosti k najbližšiemu zdroju vody a pohybuje sa od 0,20 do 0,50 USD. (zdroj: © UNICEF/Andrianantenaina)

Približne 74 % prírodných katastrof, ku ktorým došlo medzi rokmi 2001 a 2018, súvisí s vodou (vrátane sucha a záplav). Frekvencia a intenzita týchto udalostí sa bude vďaka klimatickej kríze zvyšovať. Následky sú hrozivé: zničenie alebo kontaminácia vodných zdrojov a sanitárnej infraštruktúry, na ktorých sú závislé milióny ľudí.

Výdatné dažde v oblastiach postihnutých suchom vedú k záplavám, keďže pôda nedokáže absorbovať vodu. Pestovanie plodín sa stáva čoraz závislejším na zavlažovaní, často využívanom neefektívne.

Na územiach, kde prebieha ozbrojený konflikt, je u detí mladších ako 5 rokov až 20x vyššie riziko úmrtia na následky chorôb spôsobených kontaminovanou vodou, než v dôsledku priameho násilia. Aj toto je neviditeľná hodnota vody.

Nedostatok vody zvyšuje riziko hnačkových ochorení. Tie významne prispievajú k podvýžive, či dokonca k úmrtiam tých najmenších a najzraniteľnejších - detí do 5 rokov. Kontaminácia vodných zdrojov je živnou pôdou pre choleru, hepatitídu typu A, brušný týfus a detskú obrnu. V Africkom rohu má prístup k bezpečnému zdroju vody menej ako 45 % škôl, čo sťažuje výuku. Mnohé deti prerušia školskú dochádzku, pretože musia chodiť po vodu do vzdialených oblastí. Do školy sa často už vôbec nevrátia. Kvôli nedostatku vody sú celé rodiny nútené migrovať na iné územia, vďaka čomu sú vystavené väčšiemu riziku vykorisťovania, násilia a zneužívania.

18-ročná Ayesha Abdi v somálskom hlavnom meste Mogadišo, v tábore pre ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. "Moja rodina prišla o všetok dobytok a ťavy. Mali sme spolu 50 zvierat. Všetky uhynuli, nemali sme pre ne vodu. Je to pre nás veľmi ťažké." (zdroj: © UNICEF/Sewunet)

Podľa odhadov UNICEF bude na odvrátenie tohtoročnej katastrofy a záchranu miliónov životov v oblasti Afrického rohu potrebná suma 986 miliónov USD. Nevyhnuté však bude prijatie dlhodobých opatrení zameraných na odolnosť voči zmene klímy, reguláciu vody či systém včasného varovania. Nemenej dôležitá je osveta o klíme a vode, kde môžu významnú rolu zohrať hlasy mladých ľudí, túžiacich zmeniť svet k lepšiemu.