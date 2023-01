ABSOLÚTNA ABSENCIA STRATEGICKÉHO MYSLENIA

Tak ako bez stratégie a vopred premyslenej technológie výkonu moci, tu od volieb 2020 prešľapovalo na mieste vládne zoskupenie, tak sa správa aj teraz. Vyhlásiť voľby na koniec septembra je dôkaz toho, že osoby, ktoré sa na tejto dohode podieľali nepoznajú rozmer politickej stratégie. Dôkazom toho je marazmus do ktorého dostali sami seba (o tom, kam dostali krajinu nechám hovoriť napríklad ekonómov).

Prečo si myslím, že (ne)vládny krúžok šikovných rúk nemá poňatia o strategickom myslení? Z úplne jednoduchého dôvodu. (Logicky) predpokladám, že vo voľbách budú chcieť uspieť. Tak ako jednotlivé strany a v širšom kontexte aj ako istý ideový (mocenský) blok. Jedine, že by nechceli a potom to, čo idem napísať neplatí. Potom by platilo jediné: septembrovým termínom volieb si akurát tak predĺžili posedenie na teplých miestečkách do najneskoršieho (udržateľného) možného termínu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poďme ale pracovať s (oprávnene nastolenou) tézou, že uspieť vo voľbách chcú. Ak si spätne pozrieme, výkon, ktorý pre krajinu podali od chvíle, ako získali moc, musíme konštatovať, že nie je toho veru veľa, na čo by sa dal zodvihnúť palec hore na znak spokojnosti. A to nám „niekto“ sľuboval, vládu, akú Slovensko ešte nemalo. „Urobím všetko pre to, aby Slovensko malo vládu, na ktorú knižky dejepisu budú spomínať, že bola najlepšia“, vyhlásil Igor Matovič hneď po tom, ako ho prezidentka poverila zostavením vlády.

Treba povedať, že sa mu to podarilo „na Rada Procházku“, čiže pol na pol. Do knižiek dejepisu sa táto vláda istotne zapíše, ale určite nie preto, že by bola „The best of“ z toho, čo na Slovensku kedy vládlo. A tu práve nastáva moment, kedy by pri prítomnosti stratégie v ich rozmýšľaní a samozrejme ani v praktickom vyjadrení nemohol skrsnúť nápad dohodnúť sa na septembrovom termíne volieb. Už len z logiky veci: keby bol príbeh tejto „vlády“ úspešným, štát by bol dobre spravovaný, ľudia by si užívali výsledky vládnutia pravice, nebola by po prvé na stole otázka predčasných volieb a ak by aj bola, dobré východiskové pozície by hrali v prospech septembra. My tu ale máme presný opak, ktorý je spojený s krízou politiky a strán, akú nepamätáme, padla vláda a rovnako padli preferencie všetkým, na moci sa (priživujúcim) podieľajúcim subjektom.

Ak by toto dokázali účastníci dohody o septembri vidieť, chápať a vyhodnotiť, bolo by im jasné, že čím skôr zbehnú voľby, tým menej škôd napáchajú na svojom volebnom výsledku. To, že by napáchali aj menej škôd na tejto krajine, by bolo veľmi príjemným bonusom. Takto však bude kríza odvolanej a poverenej vlády pokračovať. Rovnako tak bude pokračovať ekonomický, spoločenský a politický marazmus Slovenska, ktorého výsledok a dôsledok bude nárast preferencií pre strany dnešnej opozície.

Popri tom sa pravdepodobne podarí zopár pokušiteľom odhryznúť z Jablka poznania a vytvoria nový, silno konkurenčný produkt, alebo dokonca produkty. Konkurenčný pre autorov septembrových volieb. Pretože z iných voličských skupín logicky europoslankyňa Nicholson a ani opäť do politiky bicyklujúci Dzurinda brať nemôžu. Len z košiara voličov niekdajšej vládnej štvorky.

A tak mi prichodí konštatovať, že tak ako zle vládli, tak zle sa rozhodli. Septembrové voľby nepomôžu ich stranám a ani Slovensku.