S Matovičom sa dohodnúť je nemožné. Tento človek, závislý na neprestajnej pozornosti okolia, nedokáže dodržať slovo. Zistil to už kde kto a na jeho smolu sú v tejto skupine aj jeho voliči. Vyjadrujú to vo forme podpory pre jeho politiku. Strmhlavý pád preferencií OĽaNO je toho dôkazom. Rýchlosť, akou sa prepadli z 25tich percent na dnešných 7-8, je v časovom meradle pravdepodobne rekord v priestore Európy.

Vráťme sa však k neochote menovaného pána držať slovo. Predseda 45 člennej politickej strany Igor Matovič zrejme nerozumie tomu, čo znamená dohoda uzavretá pri rokovacom stole. Vie o tom svoje nielen Richard Sulík, ale od včera už aj zdravotníci. Ponuku jednorazovej 500-eurovej odmeny pre zdravotníkov, ktorú sa pravdepodobne podarilo vyrokovať, promoval tento človek okamžite na sociálnej sieti.

Netrpezlivo čakal na možnosť zverejniť obsah stretnutia. Dá sa pochopiť, že topiaci sa aj slamky chytá a ako je to pri jeho smiešnej politike zvykom, z Facebooku si urobil vlastnú tlačovú agentúru. Ale nedodržať dohodu je v slušnom svete považované za podraz. 'Bombastickú' informáciu sa ponáhľal zverejniť aj napriek tomu, že dohoda znela, že informácie z rokovaní sa zverejňovať nebudú. Ale čo znamená pre Igora Matoviča dohoda? Nič. Čo pre neho znamená politická kultúra? Nič. Čo pre neho znamenáme vlastne my všetci? Áno. Odpoveď je do tretice - NIČ.