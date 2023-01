Nacionalizmus zo samého dna

To, že obaja kandidáti majú červenú (čítaj komunistickú) minulosť, nie je tajomstvo. Vyhadzovať si to vzájomne na oči, by teda šlo asi ťažko. Označiť Babiša za zlodeja tiež nejde, pretože (akoby na objednávku) tesne pred termínom prvého kola volieb, vyniesol súd rozsudok o jeho (nateraz) nevine. Tak čo teda skúsiť inú strunu, tú vcelku citlivú, tú v časti stredovýchodnej Európy tak ľahko zápalnú – nacionalizmus.

..a dočkali sme sa. Nechceme ďalšieho Slováka. To hlása „slogan“ kampane. Tým prvým má byť Gustáv Husák.

Je zrejmé, že ide o kampaň proti Babišovi, nie je zrejmé, či je to oficiálny produkt tímu kandidáta Pavla. Je však zrejmé, že časť spoločnosti, ktorá sama seba označuje (podobne ako u nás) za slušnú sa na tejto vlne aktuálne vezie.

Slušnosť v našich slovenských podmienkach vyzerá tak, že každého s iným názorom označia niektorí vládni predstavitelia za dezolátov, za obludy za opice a podobne. V podmienkach Českej republiky je zasa slušné vtiahnuť do súboja o Pražský hrad nacionalizmus.

Má to naozaj tá slušnosť ťažké. O to viac, že do jej plášťa sa obliekli ľudia, ktorí si ju mýlia s vlastnou bohorovnosťou.

Nebezpečenstvo vidím však v tom, že takýto druh správania verejne nik neodsúdil. Napríklad také médiá. Netvrdím, že si to nevšimli a niečo „drobné“ k tomu nenapísali, ale.. ..ale mne by sa z ich strany žiadalo niečo oveľa razantnejšie a zásadnejšie. Na obranu slušnosti. Pretože ak necháme slušnosť zomrieť a dnes vidíme, že zomiera, tak sa to môže veľmi rýchlo a veľmi nepekne otočiť proti nám všetkým.

Aj preto o tom píšem, aby som svojou troškou pomohol slušnosti prežiť.