Referendum je za nami a karavána ide ďalej

Sú to totiž tí občania a voliči, ktorí si svoj názor nesmierne cenia a odhodlane si za ním idú. Vyjadrili sa. Zúčastnili sa referenda a povedali, čo si myslia. To samozrejme urobili aj tí s odpoveďou 'ÁNO'.



Média v hedlajnoch prinášajú nadpisy: Remišová aj OĽaNO hovoria o Ficovej blamáži.



Omyl! Referendum ako nástroj demokracie a demokracia samotná včera opäť dostali facku. Je totiž jedno, kto bol strojcom referenda, je jedno ako znie otázka (ak je v súlade s ústavou a zákonmi) - dôležitý je nástroj samotný. V našich podmienkach sú len dva: voľby a referendum. V krajinách, kde existuje imperatívny mandát, majú občania k dispozícii aj takúto formu vyjadrenia postoja, či názoru.



Ožili! Ožili sociálne siete politikov, ktorí nám od volieb 2020 ukazujú, ako sa štát riadiť nemá. Ich komunikácia zrazu pozná slovo referendum. Samozrejme teraz v spojení s pojmom porážka. Politici, ktorí stratili vlastnú pohodlnú väčšinu dnes hovoria o niekoho porážke a pritom porazenými sú oni.



Unisono pred referendom mlčali. Ako keby ani nemalo byť. Radšej boli (takticky) ticho, aby náhodou nepripomenuli voličom dátum 21.1.2023. Vediac totiž, že v prípade účasti presahujúcej 50%, by referendová odpoveď bola jednoznačné ÁNO. Ona takto dopadla aj teraz, akurát referendum nie je platné.



Čo nás čaka najbližšie dni je jasné: nekonečné 'múdrosti' jednej a druhej strany kto je víťaz a kto porazený vo včerajšom hlasovaní. A pritom sa tým len prekryje marazmus v ktorom žijeme. Problém nefungovania štátu, de facto bezvládie, inflácia, problémy podnikateľov… to všetko zostane na pár dní (ako inak) neriešené a odvolaná koalícia si bude užívať oddychový čas od riešenia zásadných, pre každého občana doslova životne dôležitých, tém. Koniec - koncov riešenia po ruke ani nemajú. Ak by mali, dávno by ich zaviedli…



..a pritom sa zabúda na to, že toto referendum bolo o tom, ako sa technicky dopracovať k predčasným voľbám. Tie sú aj bez referenda témou dní. A aj bez referenda, povestné hodiny stále tikajú a kažným úderom sekundovej ručičky sme bližšie a bližšie k voľbám. Blížime sa k nim, nech budú v akomkoľvek termíne.