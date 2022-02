Slovensko a Subsaharská Afrika

Nechcem a ani nebudem moralizovať. Verím, že sa mi to podarí. Ale povestný pohár vody (vo mne) včera pretiekol. Poslednou kvapkou boli informácie z tlačovky opozičnej strany, ktoré demaskujú náš dnešný život na Slovensku. Dozvedeli sme sa o šialenstvách, o bizardnostiach, ktoré sa dejú v našej krajine.

To, že sú to nechutnosti, ktoré nepatria (ako povedal exminister Kaliňák) ani do Subsaharskej Afriky je zrejmé. Ale o tom nechcem písať.

Chcel by som iné. Chcel by som vyjadriť svoje zdesenie nad tým, že žiadny relevatný politik koalície sa nepostavil a razantne nebuchol po stole a nevystavil tomuto vodopádu deštrukcie funkčnosti štátu veľkú STOPku. Nikde som sa nedopočul, že tento rozvrat štátu nedopustí. To im všetkým už naozaj tak zachutila moc, že sú ochotní prehliadnuť rozoberanie vnútroštátneho systému?

Bohužial, asi zachutila. Nenašiel sa totiž ani jeden...

Chcel som veriť (aj keď politikom sa veriť nemá), že keď sľubovali slušnosť, tak využijú šancu, ktorú majú a skúsia to inak. Nečakal som samozrejme zázraky, ale tak v kútiku duše som si vravel: 'keď už Vás tu máme, tak sa ukážte'. A aj sa ukázali. Implantovali nám sem politiku, v ktorej amaterizmus je pridanou hodnotou a do spoločnosti vniesli chaos. A ako bonus zaviedli politiku vendety.

Možno si to málokto uvedomuje, ale na Slovensku sa vytvára nový, ale pozor - nie kvalitatívne lepší, pre nás na smolu šialený model riadenia (popravde neriadenia) štátu. Ak sa tie pozostatky zdravého rozumu, ktorý ešte u niektorých predstaviteľov koalície zostal, nepozbierajú, Slovensko a jeho občania dopadnú extrémne zle.

P.S.: Oľano, SaS, Sme rodina, Za ľudí - nečudujte sa prosím nad tým, aké preferencie kto má a nemá. Je to vaše vysvedčenie...

P.S.2: ..a ozaj: kde sú teraz všetci umelci?