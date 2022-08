Sulík ako zlý muž koalície

Tak sme sa teda dozvedeli, že stretnutie lídrov vládnej štvorky neprinieslo ani náznak toho, že by sa mohlo medzi rozhádanou partiou aspoň trochu hovoriť o nejakom zbližovaní.

V poriadku. Chápem. Naštrbené vzťahy majú asi tak veľkú puklinu, že sa už nedokáže zrásť. Richard Sulík, nech akokoľvek môžem mnohým jeho výrokom nerozumieť a nechápať jeho niektoré politické kroky, zostáva pre túto chvíľu zásadový. Trvá na svojom rozhodnutí na konci augusta opustiť aj so svojimi ministrami vládne posty. Tomu sa dá zatlieskať, a to aj napriek snahe niektorých jeho koaličných 'kolegov' označovať ho za zbabelca. Za niekoho, kto uteká z funkcie pred zodpovednosťou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dá sa to oportunisticky aj takto komentovať. Ja to však teraz čítam tak, že aj Richard Sulík už chápe, že nebyť vo vláde znamená nepodieľať sa na deštrukcii krajiny. Nie že by nemal podiel na zlom smerovaní Slovenska - je stále súčasťou vlády. Je však seriózne pripísať mu body za odvahu (nie raz) postaviť sa bláznivým nápadom Igora Matoviča. Či v časoch, keď šéfoval vláde, alebo teraz, keď ako minister financií naše spoločné peniaze neriadi.

Skrátka, Richard Sulík vzal na seba úlohu zlého muža a svoje rozhodnutie dokoná. Nie on bude rozbíjač vládnej štvorky, ale práve spomínaný Igor Matovič. Ten predsa vyhlásil, že na svojom poste zotrvá, aj keď vie, že je to podmienka SaS, aby nezotrval. Čiže nie Sulík, ale Matovič podkopne nohy vláde a pripraví ju o väčšinu v parlamente. A tie nohy podkopne aj svojmu vlastnému premiérovi. Kto vie - možno je to perfídny plán tejto postavy z Trnavy, aby o niekoľko týždňov mohol urobiť hlupáka z Eduarda Hegera, ktorému vytkne neschopnosť udržať vládu pokope. Pri Matovičovi totiž nikdy neviete, na koho si 'sadne' a bude sa na ňom voziť. Boris Kollár (v časoch situácie okolo exriaditeľa SIS), pani Baťová (v čase Covidovej éry) a Richard Sulík (teraz a aj v minulosti) už o tom vedia svoje. ..a vie to napríklad aj Martin Poliačik, ktorý doslova na vlastnom tele pocítil Matovičovu šialenosť - presne vtedy, keď mu spoza chrbta (aké príznačné) teatrálne vysypal na hlavu injekčné striekačky.