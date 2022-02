Ako sme zachránili školský dvor na Dubovej ulici

V živote každej mestskej časti je len zopár momentov, kedy sa naozaj rozhoduje o tom, aká kvalita života bude v nej, ako budú vyzerať verejné priestory, aké verejnoprospešné stavby tam budú naplánované a v konečnom dôsledku, ako sa v nej budú ľudia cítiť.

Takýmto rozhodujúcim míľnikom je aj tvorba a odsúhlasenie územného plánu zóny.

Na stredu 19.1.2022 dostali občania Starého Mesta pozvanie na verejné prerokovanie predloženého územného plánu zóny Brnianska – Patrónka (UPZ).

Občania pochopili, že sa jedná o veľa, silný záujem o podujatie naplnil sálu v Zichyho paláci, mnohí sa pripojili cez online prenos. A tí, ktorí sa zúčastnili, boli aj pripravení.

To sa ale nedá už povedať o predkladateľovi a spracovateľovi. Žiaľ, na množstvo otázok dostávali ľudia len čiastočné odpovede, nedostali vysvetlené základné rámce a riešenia.

Dramaturgická príprava, štruktúra stretnutia a pravidlá komunikácie, ktoré boli v réžii úradu MČ SM niesli znaky chaosu, slabej prípravy a nedostatočného vedenia.

Najvážnejším bodom stretnutia bol ale návrh úradu miestnej časti Staré Mesto, ktorý navrhol vyčleniť pozemok pre výstavbu objektu v areáli základnej školy na Dubovej ulici.

Tento návrh vzbudil obrovskú nevôľu a protest zúčastnených. Bol to prirodzený pocit frustrácie a hnevu, lebo ľudia žijú v presvedčení, že úrad by mal hájiť verejný záujem. Z podstaty veci samotnej, že školský dvor je verejný priestor pre deti na šport a zábavu, tam takýto návrh nemal byť NIKDY predložený.

Aj väčšina účastníkov a účastníčok to dala hlasne najavo, že to naozaj nechcú.

V žiadnom prípade nie je možné akceptovať dodatočné vysvetlenie p. starostky na otázku občana: „Čo majú znamenať tie plánované bytovky v areáli školy ZŠ Dubová?“, odpoveď že: „Nič, potenciál územia, ktorý sa vo verejnom záujme dohodlo nevyužiť. Školský dvor ostane nezastavaný.“

Nuž, takto sa to naozaj nerobí a vzbudzuje to nedôveru zo strany občanov. Veľká chyba. (obr. z predloženého materiálu)

Okrem toho sú v celom ÚPZ neaktuálne a nesprávne názvy, neaktuálna faktografia, chýbajúce informácie, pričom logicky vzniká podozrenie, či dokument nevznikol kompiláciou historických a neplatných dokumentov bez kontroly. Tieto nedostatky zároveň predstavujú isté obavy, či boli autori dostatočne znalí lokality na to, aby mohli tvoriť takýto záväzný dokument o budúcnosti danej obytnej zóny.

Celý dokument nesie znaky záujmov developerov. Nereflektuje súčasné potreby miestnej časti a jej obyvateľov, ktoré by mali byť prioritou.

Javí sa aj ako neaktuálny z hľadiska potrieb životného prostredia a dopravy, pričom vôbec nezohľadňuje zásadnú problematiku obyvateľov ako hluk, chodníky, bezpečnosť pri školách a iné.

Človek si až musí položiť otázku: ako hájil záujmy občanov úrad MČ SM, pre koho pracoval obstarávateľ a komu slúžil spracovateľ?

Uvediem príklady. Všetci vieme, že chýbajúci chodník pre peších na ulici Pri Habánskom mlyne od Mlynskej doliny po križovatku s ulicou Lovinského je každodenným nebezpečenstvom pre desiatky ľudí chodiacich zo zástavky MHD. Taktiež, chýba chodník na ulici K Železnej studienke od kruhového objazdu, okolo Pamiatkového ústavu, až po ulicu Pri Suchom mlyne pre množstvo chodcov smerujúcich za turistikou a relaxom. Všetci sme očakávali, že tieto chodníky prinesie UPZ ako návrh riešenia v území, zvlášť, ak si to stanovil pri cieľoch v zadaní.

Taktiež aj veľká hluková záťaž na Brnianskej ulici, pri Suchom mlyne, Kysuckej ulici je každodenným problémom tam žijúcich občanov. UPZ opäť ostal bez návrhu riešenia na ochranu verejného zdravia pred hlukom. Posledný príklad sa týka zelene. Súčasťou tohto územia je aj potok Vydrica, ktorá vedie od areálu lesoparku až po Lamačskú cestu. Vzácny bio-koridor, ktorý by si zaslúžil výnimočný prístup a ochranu. Miesto toho spracovatelia navrhli ponechať šírku tejto zelene len cca 15m. Je to poľutovania hodné, pretože verejný záujem by logicky chránil zeleň a prírodu. Namiesto toho sa tam navrhuje masívna výstavba, vrátane jednej 11 poschodovej budovy.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorým takáto závažná situácia neostala ľahostajnou a aktívne sa vložili do spisovania pripomienok. Mnohým som poradil, alebo poslal vypracované pripomienky pre ich pozemky a okolie. Rovnako, niektorí zas mne zaslali svoje požiadavky z dôvodu frustrácie a nespravodlivosti, ktorú pociťujú pri preštudovaní predloženého návrhu územného plánu.

Pripravil som súhrnný dokument, v ktorom som poukázal na množstvo chýb, nedostatkov a hlavne na zlé návrhy riešení. Veľa z nich totiž vôbec nie sú v prospech verejného záujmu, preto dúfam, že sa to podarí čoskoro zmeniť. Opäť pripomeniem, že len záujem a aktivita nám pomôže formovať miesto, kde chceme žiť. Preto si držme palce a zapájajme sa.

Dokument pripomienok si môžete prečítať tu: Pripomienky k ÚPZ Brnianska Patrónka final