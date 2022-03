Stavebný úrad na Starom Meste – samé otázniky...

Ak ste nemali doteraz to šťastie prísť do kontaktu so stavebným úradom na Starom meste, buďte radi. Okrem toho, že je uzavretý ako nedobytný hrad, tak, keď kohokoľvek stretnem, kto potreboval niečo vybaviť na stavebnom úrade Starého Mesta, tak nemá naňho jediného dobrého slova. Väčšinou si vypočujem nadávky, hromženie a sľuby, že už radšej nikdy viac.

Aby som nehovoril len zo skúseností druhých, uvediem aspoň jeden môj príklad, kde som mal dočinenia so stavebným úradom osobne.

Stavebný úrad vydal rozhodnutie o stavbe „ Podzemný parkovací dom a mestský park, Kollárovo námestie v Bratislave“ dňa 22.9.2021. (dole v prílohe)

Kauze sa intenzívne venujem viac ako 10 rokov, z dôvodu, že kvôli tejto stavbe má byť v parku vyrúbaných 65 stromov. Celkom dobre sa v tom orientujem, a mám za sebou aj výsledky a úspechy, ktoré dúfam pomôžu k definitívnemu zachovaniu a obnove tohto priestoru pre verejnosť. Po niekoľkých súdoch sa nám podarilo dosiahnuť, že Najvyšší súd zrušil rozhodnutie Okresného úradu vo veci odvolania, ako aj rozhodnutie MČ Staré Mesto vo veci výrubu stromov. Park je pre túto chvíľu zachránený.

Logicky by sa dalo čakať, že stavebný úrad vo svojom rozhodnutí túto skutočnosť súdu zohľadní, nie? Pretože bez platného výrubového povolenia, by ani územné rozhodnutie stavba nedostala. Stavebný úrad však konal presne opačne. Vôbec to nezobral v úvahu, a nerešpektoval rozhodnutie Najvyššieho súdu.

Navyše, vydané stavebné povolenie má toľko chýb, nelogických rozhodnutí a iných kuriozít, že jemu podobné by ste márne hľadali široko-ďaleko.

Stavebný úrad sa množstvom námietok ani nezaoberal a ani sa s nimi nevyrovnal, ako predpokladá a vyžaduje správny poriadok.

Druhá strana odôvodnenia, ktoré Stavebný úrad vydal, zas neobsahuje hodnotenia a zákonom predpísané správne úvahy, ktoré použil a ktorými dospel k uvedenému záveru.

Stavebný úrad nielenže nepostupoval v súlade so stavebným zákonom, ale ani so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Privlastnil si tak kompetencie, ktoré mu zo zákona neprináležia.

Stavebný úrad svojim rozhodnutím obišiel neexistenciu výrubového povolenia a akceptoval presadenie drevín, v tomto prípade 65 stromov na Kollárku, pričom neposúdil, či sa týmto rozhodnutím predmetné dreviny nepoškodia a nezničia. Odborné posúdenie bezpečného presádzania môže vykonať len príslušný orgán ochrany prírody a krajiny. Stavebný úrad MČ Starého Mesta teda asi ani netuší, akým „hrubým a neodborným“ spôsobom konal. Bohužiaľ, v tomto prípade úplne svojvoľne, protizákonne a nekompetentne.

Všetky prešľapy si môžete v prípade záujmu prečítať v priloženom odvolaní, ktoré som podal dňa 21.10.2021. Nebol som jediný, kto sa odvolal...okrem iného, napríklad tak urobilo aj Hlavné mesto Bratislava.

Všetci veríme, že odvolací orgán, ktorým je Okresný úrad, posúdi a následne zruší toto zmätočné rozhodnutie. Stavebný úrad MČ Starého Mesta to len pred mesiacom poslal na ďalšie rozhodovanie. Počkajme si teda aký bude výsledok.

